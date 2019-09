Moravany – Lanškroun 3:1

Miroslav Semerád, trenér TJ Sokol Moravany: „Začátek utkání jsme měli na můj vkus až moc vlažný. Soupeř si vytvořit tlak díky několika standardním situacím. Při nich nás podržel gólman. Převahu hostí se nám podařilo přerušit brankou. Mohli jsme náskok i navýšit, místo toho nás však Lanškroun potrestal z ojedinělé akce. Klíčové bylo to, že jsme si vedení vzali za pár minut zpět. Ve druhé půli nás hosté zatlačili nakopávanými balony na naší půlku, nicméně do vážnější šance jsme je již nepustili. Navíc jsme přidali třetí gól. Chválím všechny hráče za týmový a bojovný výkon.“

Pavel Hrabáček, trenér TJ FO Lanškroun: „Vytvořili jsme si řadu příležitostí v první půli, kde nás hodně vychytal gólman Branda. Nehráli jsme špatně, ale koncovka už byla horší. Soupeř se z jedné akce dostal do vedení. Přesto jsme dál hráli stejně a vyrovnali. Druhý gól v naší síti byl trochu laciný. V začátku druhé půle jsme měli mírně navrch, ale postupem času jsme začali nakopávat, což obrana Moravan dobře bránila. Z toho nebylo v náš prospěch nic. Po brance v závěru na 1:3 bylo hotovo. Porážka je hloupá, musíme se z toho poučit a vrátit se k tomu, abychom hráli stále svou hru.“

Pardubičky – Č. Třebová 0:0, penalty 5:4

Tomáš Mrázek, asistent trenéra SK Pardubičky: „Po delší době jsme předvedli velmi slušný a především bojovný výkon. Českou Třebovou jsme po celých devadesát minut jasně přehrávali, jenže jsme nedokázali využít ani jednu z šesti obrovských šancí. Bohužel. Spravedlnost ale tentokrát naštěstí nebyla slepá, a tak jsme si připsali alespoň bonusový bod po penaltovém rozstřelu. Pochválit musím celý tým, který přistoupil k utkání tak, jak bychom si představovali.“

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: „Po celých devadesát minut hry se hrál bojovný fotbal s hromadou osobních soubojů. Domácí nás na začátku zatlačili a hlavně hrozili z centrovaných míčů. My jsme měli pár náznaků v útočné fázi, ale vše končilo na obraně. Po udělení červené karty našemu hráči v 65. minutě jsme se více zaměřili na defenzivu. Soupeř si s tím nedokázal poradit a odvezli jsme si cenný bod. Hráčům patří poděkování za předvedený výkon.“

Luže – Choceň 3:0

Marek Veis, trenér TJ Luže: „Do utkání jsme vstoupili s určitými představami odčinit nepovedený zápas v Chrudimi, bohužel občas se stává, že realita bývá odlišná a to se potvrdilo. Chtěli jsme dominovat agresivní a kombinační hrou, což se nám dařilo asi pět minut a pak převzal otěže zápasu soupeř. Naštěstí jsme přežili díky našemu výbornému brankáři několik tutovek a sami udeřili ze standardní situace. Takže do kabin jsme odcházeli s jednobrankovým náskokem a vidinou zlepšení do druhého poločasu. V něm se naše hra už razantně zlepšila, ovládli jsme hřiště, protivníka do dalších brankových příležitostí nepustili a sami ještě dvakrát udeřili.“

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: „Do utkání jsme vstoupili dobře. Hráli jsme zodpovědně, vytvářeli jsme si příležitosti. Bohužel i ty největší jsme nedokázali proměnit. Místo toho, aby jsme vedli, přišel trest. Z rohového kopu jsme lacině obdrželi branku. Zápas rozhodla naše produktivita, kdy z velkých příležitostí nevstřelíme branku a samozřejmě na druhé straně kvalita ofenzivních hráčů domácích. Na rozdíl od nás dokáží svoji příležitost využít. Velkým zklamáním pro nás byl výkon rozhodčích. Tolik nepřesných rozhodnutí, většinou ve prospěch Luže, jsme hodně dlouho neviděli.“