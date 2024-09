/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Týden se sešel s týdnem a na čele tabulky nejvyšší krajské fotbalové soutěže není nic nového. Dominuje dvojice z Orlicka Česká Třebová – Letohrad, bez porážky a bez ztráty jediného bodu. „Takový start do soutěže FK Česká Třebová nepamatuje,“ hlásí klubové webové stránky a není se co divit, aktuální forma svěřenců Františka Dvořáka je neuvěřitelná. Ovšem také Letohradští hrají kolo od kola lépe, což nyní v regionálním derby odskákal choceňský Spartak. Přetahovaná o čelo mezi ústeckými reprezentanty pokračuje.

Česká Třebová vyhrála v Lázních Bohdaneč a je to její třetí plný zisk venku. Ze čtyř odehraných kol! „V prvním poločase se hrál nadprůměrný fotbal, který se divákům musel líbit. Domácí lépe kombinovali, ale skórovat se podařilo nám. Po přestávce se soupeř ještě více tlačil do útoku a místy nás přehrával, dvakrát snížil na rozdíl jedné branky, ale vítr z plachet mu vzalo vyloučení po hodině hry. Jen díky naší menší produktivitě v brejkových situacích bylo utkání na vážkách do 85. minuty, kdy jsme pečetili překvapivou, ale zaslouženou výhru na půdě velice kvalitního protivníka,“ chválil trenér Dvořák.

Letohrad nezůstal pozadu, rivala z Chocně přehrál rozdílem třídy a pro kouče Petra Pražáka to byl skalp týmu, v němž ještě na jaře působil. „Soupeř přijel oslabený o dva zraněné útočníky, což byl jeden z důvodů, proč se nedostával do vyložených šancí. Druhým byla naše dobře fungujícídefenziva. V útočné fázi jsme si vytvořili několik gólových příležitostí, ale opět je spalovali. Nepřesní v koncovce byli Kabourek a Zbudil, proto jsme šli do přestávky jen s hubeným náskokem. Druhá půle byla z naší strany povedenější. Po nevyužité šanci Chládka se postupně prosadili dvakrát Zbudil a jednou Nágl, po zaslouženém vítězství na držíme krok se špicí,“ byl spokojen Pražák.

„Domácí Letohrad potvrdil roli favorita. Fotbal je o chybách a my jich soupeři nabídli hned několik. Kvalita hráčů soupeře je taková, že je dokázali proměnit,“ uznal choceňský trenér Petr Zahálka.