Tým Zámrsku začal v Dolním Újezdu výborně, brzy se po hrubce soupeřova gólmana v rozehrávce dostal zásluhou Houžvičky lacino do vedení. Z tohoto úderu se domácí dlouho nemohli vzpamatovat, ale postupně se dostali do hry a po pěkné akci zakončené M. Jirečkem vyrovnali. Po změně stran byli aktivnější, jenže v zakončení postrádali přesnost. Všechno tedy pozvolna směřovalo k remíze, v 85. minutě si však na centr z rohového kopu naskočil Semerád a hlavou rozhodl vyrovnaný duel ve prospěch hostů.

Trenér Pražák: Chybí nám trocha štěstí, ale zejména kvalita v zakončení

Prvořadá senzace se zrodila v Luži. Že se dosud bez výhry hrající domácí chytnou zrovna na Českých Heřmanicích, to by netipoval snad nikdo, ale i poslední někdy dokáže porazit prvního. Zlomová pasáž se odehrála mezi 72. a 74. minutou a vešly se do ní dva bleskové zásahy domácích značící obrat z 1:2 na 3:2 a také vyloučení heřmanického Jílka. Oslabení hosté překvapení na svůj účet neodvrátili.

Ústí vydřelo tuze cenné vítězství, neefektivní Vysoké Mýto opět doma nevyhrálo

Nedařilo se letohradské rezervě, ta dostala na domácí půdě pořádně naloženo od Skutče. Zatím úspěšný nováček z Jablonného také okusil, jak hořce chutná „átřídní“ porážka. V 68. minutě domácí příznivci jásali po vedoucím gólu Filipa, aby jejich nadšení hosté z Proseče ve zbytku hrací doby dvěma svými trefami a obratem výsledku zchladili.

Ostrá gólová palba v Mistrovicích, českotřebovský finiš byl pozdní

Svoji králickou tvrz neuhájil tým FC Jiskra 2008, když podlehl novému lídrovi soutěže z Prosetína. Tatenice v závěru zachránila alespoň zisk jednoho bodu proti Poličce. Na pořadu byla také bitva dvou rezerv. Lépe z ní vyšla ta svitavská a rozhodující pro vývoj střetnutís ústeckoorlickým béčkem byla jeho první polovina, kdy domácí ze své ofenzivní aktivity vytěžili tříbrankový náskok. Hosté ve velmi bojovném duelu plném osobních soubojů stačili po změně stran jenom korigovat.

9. KOLO: Svitavy B – Ústí nad Orlicí B 3:1 (3:0). Branky: Kuda 2, P. Juřík – Procházka. FC Jiskra 2008 – Prosetín 0:2 (0:1). Branky: Spilko, Tichý. Letohrad B – Skuteč 1:5 (0:2). Branky: Linhart – Felkl 2, Talácko, Naď, Mrázek. Luže – České Heřmanice 3:2 (0:1). Branky: Klenor, Kovačka, Koukal – Bárta, Jeřábek. ČK: 0:1 (Jílek). Dolní Újezd – Zámrsk 1:2 (1:1). Branky: M. Jireček – Houžvička, Semerád. Tatenice – Polička 2:2 (1:2). Branky: F. Soukop, Glocar – Navrátil, Krejčí. Jablonné nad Orlicí – Proseč 1:2 (0:0). Branky: Filip – M. Marek, Plosza.