Lanškrounským hrdinou byl v první řadě autor obou branek Marek Pecháček, ale trenér si cenil především dobré týmové práce. „Byl to asi nejvíce kolektivní výkon mužstva za celý podzim. Zápas se nám povedl a myslím, že jsme v něm vyhráli zaslouženě. Byli jsme odhodlaní udělat pro úspěšný výsledek maximum a jsem rád, že to kluci skutečně předvedli. První poločas byl po většinu času herně vyrovnaný, my jsme zahrozili krásnou střelou Savycha, kterou gólman vytáhl na břevno, jeden gól nám nebyl uznán kvůli předchozímu faulu, na druhé straně jsme na poslední chvíli zablokovali na malém vápně přihrávku, která šla před prázdnou branku. Po přestávce jsme pokračovali v aktivní hře, dobře jsme se na mokrém terénu pohybovali a dočkali se odměny po Pecháčkově střele na zadní tyč. Domácí potom zvýšili obrátky, ale zvládli jsme to s nimi uběhat a po perfektně sehraném rychlém brejku zakončeném opět Pecháčkem bylo vítězství blízko. Soupeři se sice povedlo snížit, ale zbytek zápasu jsme dohráli soustředěně a bez chyb a výhru udrželi. Samozřejmě jsme moc spokojeni, že jsme poslední zápas podzimu takhle zvládli a trochu zamotali situaci v tabulce,“ radoval se z výsledku spokojený Pavel Hrabáček.

Velká spokojenost s podzimem může panovat ve Vysokém Mýtě, protože tamní béčko lze označit za nejpříjemnější překvapení přeboru. Pozice v TOP 5 potvrzená výhrou nad Pardubičkami je toho dokladem. „Poslední podzimní zápas začal pro náš tým výborně. Po akci po ose Mokrejš – Kabrhel a následném centru jsme se ujali ve třetí minutě vedení pohotovým zakončením Vojty Hájka. Hosté vyčkávali v obranném bloku na vlastní polovině a využívaly každou chybu v rozehrávce k nebezpečným brejkům, které ale obrana stačila eliminovat. Po změně stran se do 57. minuty hrálo v podobném duchu, potom Martin Fišer z pravé strany nacentroval a Jakub Mokrejš lehce tečoval plachtící míč na 2:0. Kdo ale čekal poklidné dohrání zápasu, mýlil se. Od této chvíle se hra otevřela a začalo přibývat šancí na obou stranách. My se gólově neprosadil ani po čtyřech samostatných nájezdech a hosté zapomněli mušku v šatně, když z jasných pozic ani jednou netrefili branku. Přesto se jim podařilo snížit, následně se hra změnila v dohrávání osobních soubojů a podrážděné reakcí hráčů na obou stranách, ale konečný výsledek odolal a zasloužené tři body zůstaly ve Vysokém Mýtě. Je to historicky nejlepší umístění B týmu, za což patří velký dík všem hráčům na hřišti, ale i na lavičce,“ chválil trenér Tomáš Fritsche.

Na závěr podzimu bylo k vidění rovněž okresní derby a to se stalo kořistí České Třebové, která nejtěsnějším poměrem přehrála choceňský Spartak a její podzimní vystoupení lze také hodnotit velice pozitivně. „V tomto utkání diváci moc krásy neviděli. Náš výkon v prvním poločase nebyl dobrý. Hosté působili svěžejším dojmem a dokázali si vytvořit i několik brankových příležitostí, při kterých nás podržel brankář Hubálek. My jsme působili ospalým dojmem, ale paradoxně jsme se radovali z vedoucího gólu těsně před přestávkou po spolupráci zkušených – Novotného, Grepla a Vaňouse. Ve druhé půli jsme se zlepšili, byli dominantnějším týmem a zaslouženě si připsali třetí výhru bez obdržené branky. Pozitivním zjištěním z tohoto zápasu je, že dokážeme souboj s neoblíbeným soupeřem po nepříliš povedeném výkonu dotáhnout do vítězného konce. lukům patří poděkování za kvalitně odehranou podzimní část sezony,“ uvedl českotřebovský kormidelník František Dvořák ml.

Střídání stráží na poslední chvíli! Do čela krajského přeboru se po závěrečném podzimním kole posunuly Libišany a budou tam pobývat následující čtyři měsíce zimní přestávky. Důvod? Jejich dlouhodobý největší konkurentz Horních Ředic nezvládl dvě poslední kola, ve kterých vyšel oproti předpokladům bodově naprázdno, zatímco libišanský tým zde nezaváhal. Pravda, jeho víkendové vítězství bylo z kategorie hodně upracovaných, neboť soupeře z Přelouče udolal jediným gólem Hanče čtvrt hodiny před koncem, ale i za takové výhry se přidělují tři body. Co by za ni dali fotbalisté z Horních Ředic, kteří si na domácím trávníku neporadili s Lanškrounem. Pohled do podzimní přeborové tabulky říká, že se poměrně výrazně oddělila nejlepší sedmička, za kterou se otevřela mezera zvící osmi bodů. Nejhůře na tom jsou po první polovině ročníku poslední Moravany, které doposud okusily jedinkrát radost z vítězství. Podobně jako Přelouč, ta k tomu ovšem přidala rekordních sedm remíz. Spokojenost určitě nevládne ani v Třemošnici, byť loučení s podzimem bylo v jejím případě vítězné, ale jen jedenáct vstřelených branek, nejméně ze všech, znamená v Železných horách vážné existenční problémy.