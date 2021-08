Kdo by to byl řekl, že tým FC Jiskra 2008 bude po dvou kolech stoprocentní? Asi málokdo, že… Budiž, domácí vítězství nad Letohradem ještě ano, ale plný zisk z trávníku ústeckoorlické rezervy? To se tedy nečekalo. Stačila k tomu přesně umístěná Šmolíkova střela z 53. minuty a potom trápení domácích. Ti promarnili svoje největší šance hned zkraje zápasu, po inkasované brance se propadali stále hlouběji do herní křeče a zápas nedokázali zachránit.

Zámrsk minule překvapil výhrou v Rosicích a jeho namlsaní fanoušci přicházeli na klání proti Tatenici s přesvědčením, že nastolený trend bude pokračovat. Realita? Pravý opak byl pravdou. Hosté totiž utkání zvládli daleko lépe, o poločase vedli o dvě branky a patřil jim rovněž závěr, takže konečné skóre znělo 2:5.

Vysokomýtské béčko by rozhodně nemělo hrát roli otloukánka, ba právě naopak, počítá se s ním do horní poloviny tabulky. Jenže v Libišanech zle pohořelo. „Góly jsme si téměř rovnoměrně rozdělili do obou poločasů,“ předesílá libišanský hrající trenér Petr Šmeral. V první půli si vzali na povel koncovku autor hattricku Zdeněk Chmelík a dvougólový Lukáš Kraják. Ten zkompletoval sbírku tří branek ve druhém poločase. Tři trefy potom zaznamenali hráči z lavičky. I když… Pokud vám sedí na střídačce borec kalibru Radka Bukače, tak se snad ani není čemu divit. „Znovu se potvrdilo, že máme velice silnou lavičku. Střídající hráči byli čerstvým větrem v dusném počasí,“ pochvaluje si kouč Šmeral. Pověstnou třešničkou na dortu nebyla jubilejní desátá branka, nýbrž až ta poslední. „Jednalo se o excelentní sólo přes půl hřiště v podání střídajícího rychlíka Svatoně, který jedenáctým gólem definitivně zlomil odpor soupeře,“ směje se Petr Šmeral a dodává: „Hostům nicméně slouží ke cti, že se snažili hrát fotbal i za vysoce nepříznivého stavu a nic nezabalili.“

I. A TŘÍDA, 3. KOLO: Svitavy B – Rosice nad Labem 3:1 (1:1). Branky: J. Jukl 2, vlastní (Tichý) – Prokůpek. Libišany – Vysoké Mýto B 11:0 (6:0). Branky: L. Kraják 3 (2 z pen.), Chmelík 3, Bukač 2 (1 z pen.), Záruba 2, Svatoň. Přelouč – Polička 2:1 (1:0). Branky: Janecký, Voženílek – Klein. Lázně Bohdaneč – Žamberk 6:0 (3:0). Branky: Sadílek 2 (1 z pen.), Klátil 2, Virt, Panchártek. Letohrad B – Dolní Újezd 0:0 (0:0). Zámrsk – Tatenice 2:5 (1:3). Branky: Matoušek 2 – Tareš, Knápek, Werner, Kristek, Totušek. Ústí nad Orlicí B – FC Jiskra 2008 0:1 (0:0). Branka: Šmolík.

Čtrnáct tref. To byla palba ostrými

České Heřmanice před týdnem uštědřily šestku Sloupnici na jejím hřišti a k domácí premiéře zavítal do jejich arény nováček z Jaroměřic, který hraje I. B třídu Pardubického kraje vůbec poprvé. Velmi pravděpodobně to bylo první střetnutí těchto dvou obcí v historii hrané na zeleném trávníku a hosté z regionu Malé Hané na něj nejspíše dlouho nezapomenou. Přitom ještě do poločasu to na dvoucifernou jaroměřickou pohromu nevypadalo, do kabin se mířilo za smírného skóre 3:3. Leč po návratu na hřiště favorit přestal „laškovat“, zapnul naplno, soupeř rázem nevěděl, kde mu hlava stojí a zrodil se neskutečný výsledek, jaký nebývá příliš často k vidění ani v hokeji či florbale, natožpak ve fotbalovém duelu na krajské úrovni. Domácí se nyní chlubí fantastickým číslem osmi vstřelenými góly v průměru na zápas. Pravda, je to zatím jenom po dvou kolech, ale o kvalitě mužstva to vypovídá docela názorně. Jestli si podobnou střeleckou fazónu podrží dlouhodoběji, těžko mu někdo bude konkurovat.

I. B TŘÍDA SKUPINA B, 3. KOLO: České Heřmanice – Jaroměřice 10:4 (3:3). Branky: Mach 3 (1 z pen.), Pánek 2, Laštovka, Jirsák, Ostřížek, Uher, vlastní (Továrek) – J. Valenta 2, M. Valenta, Hrbata. Dobříkov – Jablonné nad Orlicí 2:1 (1:0). Branky: Rychtařík, Vojtíšek – Kyllar z pen. Kunčina – Sloupnice 0:3 (0:2). Branky: Dočkal 2, Mikulecký. Žichlínek – Lanškroun B 1:1 (0:0). Branky: Stasiowski – Černušák. Březová nad Svitavou – Semanín 0:0 (0:0). Pomezí – Libchavy 1:3 (0:1). Branky: Mička – Ráb 3. Bystré – Moravská Třebová B 1:2 (1:1). Branky: Kučera – Novotný, Škrabal.