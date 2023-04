„První gól padl po chybě soupeřova brankáře. Při druhém ke mě propadl míč malým vápnem, tak jsem využil nabídnuté příležitosti. A třetí branka? Po pěkném centru ze strany stačilo jenom nastavit hlavu,“ popisuje ostřílený čtyřiačtyřicetiletý tatenický patriot svoje zásahy. I díky nim jeho mužstvo prolomilo jarní zakletí, když všechny tři předchozí zápasy prohrálo nejtěsnějším rozdílem. Tentokrát se na něj štěstí přece jen usmálo.

Tomu se říká K.O. Knápek obešel i brankáře a tatenické vítězství bylo na světě

David Tareš a elitní kanonýr? Není pochyb o tom, že tateničtí příznivci na jeho gólový příspěvek často spoléhají, sám však na tohle téma mluví opatrně. „Je pravda, že pár hattricků za sebou mám, ale za střelce se úplně nepovažuji. Už je to dlouho, co hraji fotbal, nějaké pěkné góly jsem určitě dal, ale žádný konkrétní v hlavě nemám,“ nehodlá se chlubit.

Raději by pomohl k týmovému úspěchu, což v tomto soutěžním ročníku pro tatenický Sokol znamená zachránit příslušnost k druhé nejvyšší soutěži Pardubického kraje. Vzhledem k vyrovnanosti spodní poloviny tabulky to je úkol těžký, v Dolním Újezdu se však ukázalo, že nemusí být nesplnitelný. „Na podzim to v našem podání bylo jak na houpačce. Na jaře máme zatím tři těsné prohry a nyní vítězství, věřím, že se v I. A třídě udržíme. I pro naše příznivce, které máme výborné a jezdí s námi v hojném poštu i na venkovní zápasy,“ je optimistou David Tareš.

Snažím se najít nejlepší řešení pro tým, říká střelec Falta z Dolní Dobrouče

A na závěr tradiční otázka pro kanonýry Deníku. Sparta, Slavia, nebo Plzeň? Jak podle Davida Tareše dopadne boj o český ligový titul ve Fortuna:lize? „Jsem nestranný fanoušek, takže ať vyhraje ten lepší,“ nemá svého favorita.

Nikdo jiný než Tareš o minulém víkendu hattrick či vyšší počet nastřílených gólů nezaznamenal, sedm fotbalistů z Orlicka se napříč soutěžemi trefilo dvakrát. za zmínku stojí třeba počin Adama Velinského z Vysokého Mýta, který zajistil tamní rezervě výhru v Lázních Bohdaneč. Mezi mládežníky zažila velký střelecký den Tereza Gildainová ze Sázavy, která v okresním přeboru mladšího žactva skórovala pětkrát.