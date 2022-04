Velikonoční pětigólový náklad si ze Svitav odvezla Rohovládova Bělá, která tentokrát musela zapomenout na další překvapení. Byť skóre do kruté podoby narostlo až v úplném závěru. „Hosté v některých fázích nehráli špatně, ale museli dvakrát brzy střídat kvůli zranění a my tak měli vývoj pod kontrolou. Nevyvarovali jsme se sice chyb, ale naštěstí zůstaly bez trestu,“ uvedl vedoucí svitavského mužstva Oldřich Palla. Nutno dodat, že skóre do kruté podoby pro hosty narostlo po dvou svitavských trefách v samotném závěru.

„Třebovské derby“ skončilo možná až nečekaně jednoznačným poměrem pro Moravskou. České totiž po kanonádě z minulého týdne naprosto zvlhnul střelecký prach a nedokázala se v zakončení prosadit ani jednou. Navíc v podstatě rozhodnuto bylo o osudu střetnutí velmi záhy. Do rozmezí 22. a 25. minuty totiž „slepili“ hráči domácího Slovanu tři góly a zbytek hrací doby si tak významně usnadnili. Za zmínku stojí, že dva ze čtyř gólových zásahů zaznamenaly jejich ukrajinské akvizice Storchous a Herasymenko.

Duel mezi litomyšlskou Jiskrou a Holicemi byl sice bezbrankový, ale rozhodně nikoli nezajímavý. Oba soupeři si po závěrečném hvizdu klidně mohli říci, že se dalo vyhrát i prohrát. Holický T. Jedlička mimo jiné napálil břevno z trestného kopu z hranice šestnáctky, domácí zase mohli udeřit těsně před koncem, kdy Tomšů vystihl špatnou rozehrávku soupeře a svoji brejkovou akci zakončil přízemní střelou, která se od tyče odrazil zpět do pole. Chyběly centimetry… Výbornými zákroky se pod výsledek podepsali gólmani: jak litomyšlský Jílek, tak holický Laksar.

Sestřik z utkání Litomyšl vs. Holice zde:

Zdroj: Youtube

Série dobrých jarních výkonů choceňského Spartaku pokračovala rovněž v Moravanech, odkud se body v poslední době nevozí snadno, tím cennější jsou všechny tři, které tam svěřenci hrajícího trenéra Petra Zahálky uzmuli. „V Moravanech jsme odehráli těžký zápas. Domácí na svém menším hřišti umí hrát a získávat body. Nám se však podařilo trpělivou hrou odvést vítězství,“ pochvaloval si kouč Zahálka.

Lanškroun po divočině ve čtvrteční dohrávce s Luží (obrat z 0:4 na 6:4) musel obracet proti vedoucím Horním Ředicím znovu a tentokrát se mu to nepovedlo dokonale, neboť na inkasovanou branku z prvního poločasu sice odpověděl po přestávce D. Skalický vyrovnáním, ale to bylo ze strany domácích gólově všechno, byť příležitosti na to, aby výsledek otočili, měli a dělba bodů pro ně byla nakonec zklamáním.

Chrudim přesvědčivě vyhrála v okresním derby nad Prosečí a znovu se posunula na druhou pozici. Zápasem nejlépe proletěl Patrik Tlapák, který soupeře poctil třemi přesnými trefami. S výkonem svého mužstva ale trenér Miroslav Teplý chvílemi nebyl spokojen. „Začali jsme velmi dobře, rychle kombinovali a šli brzy do vedení. Ve druhé polovině prvního poločasu jsme však opustili to, co nás zdobilo, a v tu dobu to od nás nebyl dobrý výkon. Soupeři jsme dokonce dovolili velkou šanci k vyrovnání, ale vedení jsme do přestávky nepustili,“ hodnotil první půli trenér Teplý. Po změně stran ovšem jeho tým opět diktoval tempo. „V kabině jsme si vše probrali a na hřišti to bylo znát. Jasně jsme dominovali, vytvářeli si šance a stříleli branky. Neustále se potýkáme s různými absencemi, ale věřím, že nás poslední zlepšené výkony posunou ve hře dále,“ dodává k vítěznému zápasu chrudimský lodivod.

21. KOLO: Chrudim B – Proseč 5:0 (1:0). Branky: P. Tlapák 3 (1 z pen.), Linhart, Žalud. Moravská Třebová – Česká Třebová 4:0 (3:0). Branky: Bednář 3, Storchous, Herasymenko. Třemošnice – Luže 1:0 (1:0). Branka: Šmídl. Moravany – Choceň 1:2 (0:0). Branky: Knotek – Štanglica, Fikejz. Svitavy – Rohovládova Bělá 5:0 (2:0). Branky: D. Juřík 2, Svoboda, Ehrenberger, Horák. Lanškroun – Horní Ředice 1:1 (0:1). Branky: D. Skalický – Březina. Litomyšl – Holice 0:0 (0:0). Heřmanův Městec – Pardubičky 0:0 (0:0).