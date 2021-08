„Náš celek měl na začátek kvalitního soupeře, přesto se s úkolem získat tři body vypořádal na jedničku. Hosté hráli dobrý fotbal, ale jen po pokutové území. Naše obrana pracovala bezchybně,“ ocenil újezdský sekretář Jan Kabrhel. Přesto to domácí neměli lehké, dvougólové vedení Svitavští po hodině hry korigovali. „Pak jsme posílili zadní řady a vcelku s přehledem dovedli utkání do vítězného konce,“ dodal Kabrhel. „O výsledku vyrovnaného střetnutí rozhodly naše chyby v defenzivní činnosti a lepší střelecká produktivita domácích fotbalistů,“ vyjádřil se k utkání trenér svitavského béčka Milan Janko.

Tři góly, ale také tři červené karty, takové bylo úvodní kolo, které sledovala stovka přihlížejících diváků na stadionu v Žamberku. Střetli se dva okresní rivalové, což bývá často signálem vypjatého a nervózního souboje. To v tomto případě platilo především v závěrečné dvacetiminutovce. Domácí fotbalisté vedli nad ústeckoorlickou rezervou 2:0 a potom to začalo. Nejprve šel pod sprchy za surovou hru hostující Petscher. O něco později neudržel nervy na uzdě po nedovoleném zákroku na svoji osobu domácí Kotyza a za udeření soupeře tu byla červená karta číslo 2. Ústí potom snížilo na 2:1, jenomže v úplném závěru přišlo další oplácení, tentokrát v podání gólmana hostů Jeřábka, jehož prudké vražení rukama do protihráče ocenil rozhodčí Pecina třetím vyloučením dne.

Těžšího rivala na začátek soutěžního ročníku nelze v současné fotbalové I. A třídě vyfasovat. To je nepopiratelný fakt, o jehož pravdivosti se přesvědčili diváci, kteří navštívili v hojném počtu tatenický stadion. Domácí mančaft se snažili devadesát minut čelit fotbalové síle Libišan, ale byl to boj s větrnými mlýny, neboť favorit vedl za dvaadvacet minut o tři góly, hned po nástupu do druhého poločasu přidal dva další a celý zápas měl pod svojí kontrolou. Domácím nezbývá než si počkat na hratelnější soupeře… Za zmínku stojí povedené vystoupení Zámrsku, jeho suverénní výhra v Rosicích nad Labem vzbudila pochopitelně pozornost. Pokud se vůbec čekala, tak určitě ne v podobě 4:0, takovou si svěřenci Zdeňka Bednáře mohou dát směle za rámeček.

2. KOLO: Žamberk – Ústí nad Orlicí B 2:1 (1:0). Branky: Trejtnar, Lang – Stejskal. Rosice nad Labem – Zámrsk 0:4 (0:2). Branky: Houžvička 2, Lipavský 2. Polička – Lázně Bohdaneč 2:3 (0:1). Branky: Mužík, Navrátil z pen. – Virt, Kakrda z pen., Klátil. Vysoké Mýto B – Přelouč 3:1 (2:1). Branky: Sedlák, vlastní (Voženílek), Vařečka – Oliva. FC Jiskra 2008 – Letohrad B 3:1 (2:0). Branky: Kaplan 2, Hnátnický – Černohous. Dolní Újezd – Svitavy B 2:1 (2:0). Branky: Drahoš, Frňka – Jukl. Tatenice – Libišany 0:5 (0:3). Branky: Záruba 3, Chmelík, Motyčka z pen.