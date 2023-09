KRAJSKÝ PŘEBOR /FOTOGALERIE/ Vedoucí postavení Horních Ředic se ve svátečním vloženém kole nejvyšší krajské soutěže otřásalo v základech, ale tři body si lídr tabulky v samotném závěru zápasu ve Svitavách přece jenom vystřílel. Lanškroun, který je mu v patách, potvrdil svoji aktuální formu pětigólovým představením proti Lázních Bohdaneč.

TJ Jiskra Litomyšl vs. FC Libišany. | Video: Radek Halva

„Prvních patnáct minut se hrálo v režii hostů, ale jakmile Klouda dělovkou ze třiceti metrů nastřelil tyč naší svatyně, zazvonil nám dostatečně hlasitý budíček. Hru jsme vyrovnali, převzali iniciativu a po úniku Ptáčka otevřeli skóre. Tím jsme se uklidnili a otěže hry jsme potom měli pevně v rukou. Do poločasu jsme utkání dalšími dvěma góly prakticky rozhodli, po změně stran se hrálo zcela pod naší taktovkou. Mohli jsme i prostřídat sestavu, abychom v náročném programu trochu pošetřili síly. Vítězství je naprosto zasloužené,“ okomentoval lanškrounskou výhrou 5:0 nad Lázněmi Bohdaneč trenér Pavel Hrabáček.

Svitavy sahaly i ve značně „děravém“ složení po remíze s Horními Ředicemi, chybělo jim pár desítek sekund. „Diváci se po utkání shodli, že to byl fotbal divizní úrovně. Náročný, běhavý, důrazný. Soupeř od začátku dokumentoval svoji technickou a kombinační převahu a v prvním poločase nás přehrával, což se na skóre projevilo ve 28. minutě, kdy trestný kop krásně zatočil Koreček,“ popisuje dění na hrací ploše vedoucí svitavského mužstva Oldřich Palla. Po přestávce ovšem domácí přidali na aktivitě a hru vyrovnali. „Blízko ke gólu jsme měli po střele Horáka, který z rohu vápna orazítkoval spojnici, tady chyběly centimetry. Vyšlo to v 84. minutě, kdy si na centr Juříka naskočil šestnáctiletý dorostenec Fejt a pěknou hlavičkou vyrovnal. Vypadalo to nadějně, ale těsně před koncem hosté rozehráli přímý kop do šestnáctky, my jsme nedokázali míč odvrátit a Šenkýř ho napálil do sítě. Po herní stránce si Ředice výhru asi zasloužily, nedostaly to však od nás zadarmo,“ dodal Palla.

Česká Třebová si odvezla bod za bezbrankovou remízu z Přelouče. Výsledek, který ani nenadchl, ani neurazil. „První poločas se nám vůbec nepovedl. Domácí byli aktivnějším týmem a jen se štěstím se nám podařilo odejít do kabin za bezbrankového stavu. Druhá půle byla z naší strany o něco málo lepší, ale nabídnuté příležitosti k rychlým protiútokům jsme bohužel nedokázali využít. Výsledek je spravedlivým vyjádřením poměru sil na hřišti,“ uvedl českotřebovský lodivod František Dvořák.

V prvních čtyřech kolech podzimu dvanáct bodů, v dalších čtyřech jediný. To je aktuální bilance litomyšlské Jiskry, která pokračovala v sérii zápasů s předními týmy přeboru proti Libišanům. Hosté rozhodli střetnutí dvěma trefami zkraje druhého poločasu a jejich výhra byla zasloužená, rozhodně byli přímočařejším a nebezpečnějším mužstvem. Domácím určitě nelze vytknout nedostatek snahy a nasazení, směrem dopředu však byli bezzubí, jejich ofenzivní pokusy končily převážně na hranici šestnáctky, nepomohli si ani ze standardních situací a k pořádnému ohrožení soupeřovy branky se dostali ještě méně než sporadicky.

Zdroj: Youtube

Vysokomýtské béčko přikovalo soupeře z Moravan ještě pevnější ke dnu krajského přeboru, samo se naopak vyšvihlo na velice lichotivé průběžné čtvrté místo. V zápasu mu vypomohl exligista Pavel Dvořák a jeho přítomnost byla znát. „Z pohledu umístění v tabulce zdánlivě jednoduchý zápas. A mohl i být, jenže… Během prvních deseti minut mělo být skóre 5:0 v náš prospěch. Wimmer byl třikrát v jasné gólové šanci, kdy se mu nepodařilo trefit branku z bezprostřední blízkosti a Pavel Dvořák z metru hlavičkoval do brankaře. Potom po faulu ve vápně na Dvořáka se konečně Wimmer ze značky pokutového kopu trefil, kdo ale čekal zklidnění a kontrolu hry z naší strany, musel být velice zklamán. Úplně jsme vypadli z tempa a hra se vyrovnala. Třešničkou na dortu byl gól domácích do šatny, kdy obrana totálně zaspala. Po „lehce“ emotivní přestávce jsme bohužel pokračovali v nastaveném trendu. Zásadní změnu vneslo na hřiště až duo Kavka, Mokrejš. První jmenovaný skóroval z nelehké pozice střelou k tyči, z brejku se potom prosadil Dvořák a vstřelil svůj první gól po návratu do mateřského klubu. Po čtvrtém gólu Lebedy se zápas dohrával v poklidném tempu,“ ohlédl se za úspěšným duelem trenér vysokomýtského béčka Tomáš Fritsche.

Svatý Václav přál také choceňskému Spartaku, ta brala tři body po zajímavé přestřelce s Heřmanovým Městcem. Klíčový tady byl úsek mezi 60. a 70. minutou, během něhož domácí odskočili na 5:1 a ani závěrečné polevení v koncentraci jim potom neublížilo.

1. KOLO: Svitavy – Horní Ředice 1:2 (0:1). Branky: Fejt – Koreček, Šenkýř. Moravany – Vysoké Mýto B 2:4 (1:1). Branky: Záleský, Knotek – Wimmer z pen., Kavka, P. Dvořák, Lebeda. Choceň – Heřmanův Městec 5:3 (2:1). Branky: Štanglica 2, Gronych, M. Fikejz, vlastní (Dvořáček) – Turina, Tomčík, Straka. Lanškroun – Lázně Bohdaneč 5:0 (3:0). Branky: F. Ptáček 3, Savych, Kolomý. Litomyšl – Libišany 0:2 (0:0). Branky: Ujec, O. Kraják. Pardubičky – Prosetín 2:0 (0:0). Branky: Menšl, Bobek. Holice – Třemošnice 2:0 (0:0). Branky: Václavek 2 (1 z pen.). Přelouč – Česká Třebová 0:0 (0:0).