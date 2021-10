Asi nejzajímavější byl průběh úterního duelu na kunčinském stadionu, kam si pro body přijel Semanín, ale odjel s prázdnou. Doposud tápající domácí fotbalisté odehráli nejlepší první poločas podzimu, třígólový náskok ovšem po změně stran ztratili a zdálo se, že se blíží další zklamání. Pět minut před konečným hvizdem se však trefil Tlustoš a tři body zůstaly přece jenom v Kunčině. Ta měla přitom za sebou o tři dny dříve nepovedené vystoupení proti Libchavám, které jí uštědřily dva rozhodující góly v závěrečné pětiminutovce, přestože hrály drahnou dobu v deseti. Libchavští potom v úterý zamířili jen o pár kilometrů blíže do Moravské Třebové a tam jim bodová pšenka nekvetla. Dvě remízy, to je z domácího dvojboje málo pro Březovou, tím spíše, že jak proti Bystrému, tak v zápase s Dobříkovem vždy vedla, ale nedokázala slibně rozehrané duely dotáhnout k úspěšnému konci. Naopak spokojenost může panovat ve Sloupnici, tu totiž los nasměroval dvakrát ven a zisk čtyř bodů je rozhodně příjemný, především výhra v Bystrém zásluhou Zachařovy proměněné penalty se náramně počítá.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.