I. A TŘÍDA /FOTO, VIDEO/ Od srpnového začátku sezony do poslední dubnové neděle drželi fotbalisté Zámrsku nulu na kontě porážek ve druhé nejvyšší krajské soutěži. Tuhle výjimečnou šňůru nyní neukončil nikdo z rivalů z ppopředí tabulky, nýbrž o záchranu bojující Jablonné, což je prvořadé překvapení. Další důležitou zprávou z víkendu je z pohledu orlického regionu posun ústecké rezervy na postupové místo. Naopak na cestu do Moravské Třebové nebudou rozhodně v dobrém vzpomínat vinou osmigólové nakládačky hráči Českých Heřmanic.

SK Polička vs. FC Jiskra 2008. | Video: Radek Halva

Spanilá jízda Zámrsku skončila tehdy, když se to čekalo snad nejméně. Že by doma ztratil všechny body v klání proti tápajícímu Jablonnému, na to by snad nevsadil vůbec nikdo. Ukázalo se však, že zásluhou nasazení po celých 90 minut, obětavosti, vůle, střelecké pohotovosti Adama Kyllara a výtečného výkonu brankáře Kyryka bylo možné zaskočit i jasného favorita. V hodně ostře a důrazně vedeném duelu plném emocí rozhodla po hodině hry rozehraná standardní situace, na jejímž konci bylo přesné Kyllarovo zakončení na 2:1. A suverénně nejproduktivnější útok soutěže potom marně hledal způsob, jak utkání a sezonní neporazitelnost zachránit. Nošením dříví do lesa je konstatování, jak nesmírně cenný tenhle zisk pro Jablonné je.

Lanškroun převálcoval Libišany a vede! Famózní počin v podání České Třebové

Od 30. března čekají fotbalisté ze Žamberka na vstřelenou branku. Od té doby prohráli čtyřikrát za sebou při brankovém poměru 0:11, což je pochopitelně muselo neomylně dovést na sestupové příčky. Sousedské derby v Letohradu jejich náladu nijak podstatně nevylepšilo. Zápas rozhodla hned 2. minuta a trefa domácího Chládka. Bojovná a vyrovnaná partie další změnu stavu nezaznamenala, přičemž hosté se soupeři herně vyrovnali, jenže jejich střelecká krize přetrvala a marně usilovali alespoň o vyrovnání.

Moravskotřebovským vyšlo v netradičním dopoledním čase skoro všechno, na co sáhli. Ve 25. minutě vedli 3:0 a nasměrovali vývoj duelu jasným směrem. Navíc se jim povedl rovněž nástup do druhého poločasu, kdy znovu navýšili svůj náskok. Potom se sice nevyvarovali hluché pasáže, čehož soupeř využil ke dvojnásobné korekci skóre, ale to bylo z jeho strany všechno, domácí se znovu rozjeli a nasypali další góly. Šimon Václavek se pod drtivý výsledek podepsal hattrickem a Třebovští po dvou nezdarech v řadě přiživili postupové naděje.

Zasloužené vítězství pro Ústí nad Orlicí, zasloužená porážka Vysokého Mýta

Co by poličský fanoušek, který se vydal na záchranářský duel proti FC Jiskra 2008, dal alespoň za jedinou gólovou radost… Nebyla mu ovšem dopřána. Zejména v prvním poločase byla územní převaha domácích fotbalistů celkem zřetelná, jenže ve finální fázi jim to haprovalo, buď řešili slibné rozjeté akce příliš složitě, nebo je zakončili nepřesně. Po změně stran se fotbal ze hřiště stále více vytrácel, hra byla hodně rozháraná a střelecky se nakonec nedokázal prosadit nikdo. Narodil se tedy výsledek, z něhož nemohl být kdokoli nadšen.

Pohled na skóre zápasu svitavského béčka v Ústí nad Orlicí napovídá tomu, že se jednalo o přesvědčivou záležitost domácího celku. Výsledkově možná ano, herně ani zdaleka nikoli. Ústí však mělo ve svém středu Ondřeje Mikuleckého a ten prokázal svoje kvality, byl klíčovým mužem na trávníku. Zejména ve druhém poločase se však hrálo téměř výhradně pod svitavskou taktovkou, hosté měli v poli viditelně navrch, jenže ve fotbale rozhodují góly a těch se nedostávalo. V zakončení vyhořeli a odešli ze hřiště s prázdnou, ačkoli jejich výkon nevypadal vůbec marně. Ústečtí se touto výhrou posunuli na postupovou pozici.

Libchavy si v závěru „zalaškovaly“, ale další výhru si ve Srubech vzít nenechaly

Špatný začátek, špatný konec. Tak lze ve stručnosti charakterizovat vystoupení dolnoújezdského Sokola ve Slatiňanech. Hosté inkasovali hned v první minutě, potom vyrovnali hru i skóre, když si Drahošovu přihrávku soupeř srazil do vlastní sítě. Nebyl to však poslední vlastenec v zápase… Potom se hra přelévala ze strany na stranu, blízko ke gólu byl Štarman, ale pálil jen do břevna. Čtvrt hodiny před koncem ukázal fotbalový osud hostům svoji odvrácenou tvář, prudce nastřelený balon před branku skončil smolným vlastním zásahem a než se Újezdští vzpamatovali, trefil se z voleje Trňák na 3:1 a bylo po nadějích.