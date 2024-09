Libchavy vs. Semanín.

/I. B TŘÍDA/ Pohled do tabulky nejnižší krajské soutěže fotbalistů, především tedy na její špici, se fanouškům z Orlicka musí líbit. Semanín o víkendu sice přišel o vítěznou šňůrou, ale nikoli o neporazitelnost, nováček z Dobrouče svými výsledky nepřestává udivovat a Jablonné se vrátilo na vítěznou vlnu. Takové je aktuální složení TOP 3. Jediným celkem z regionu, který zatím nevyhrál, je s krvácející defenzívou Česká Třebová.

Libchavy vyzvaly vedoucí a doposud stoprocentní Semanín a tohle orlické derby slibovalo fanouškům mnohé zážitky. Že však skončí po devadesáti minutách bez branek, to se v podání těchto dvou obvykle produktivních soupeřů zrovna moc nečekalo. Tím pádem nebyl divácký zážitek z jinak bojovného duelu hraného s oboustranných nasazením stoprocentní. Potřebná kvalita v zakončení se tentokrát libchavské aréně vyhnula obloukem.

info Zdroj: FB TJ Sokol Libchavy

Rozhodnutí po pauze. Nováček z Dolní Dobrouče se bodově docvakl k vedoucímu Semanínu. V derby proti Jehnědí se jeden z klíčových momentů odehrál v nastaveném čase prvního poločasu, kdy Marek vyrovnal na 2:2 a hosté přišli o psychickou výhodu. Po přestávce domácí obrátku dokonali a zůstávají neporaženi, zatímco Jehnědí prohrálo počtvrté za sebou a zdá se, že drtivé vítězství nad Jaroměřicemi v úvodním kole mu spíše ublížilo než pomohlo.

S podporou větru k vítězství. Fanoušci v Jablonném si dobře pamatovali, jak jejich mančaft nezvládl minulé domácí vystoupení proti Třebařovu, ale tentokrát proti Tatenici se o výsledek bát nemuseli. Jejich tým totiž ve druhé půle lépe využil podpory silného větru než soupeř před přestávkou a v rozmezí pět minut zápas rozhodl. A ani neproměněná penalta mu pak nemusela vadit.

Skoro osmdesát minut se drželi, ale potom… Nováček z Třebařova vyrukoval v Lanškrouně proti posílené rezervě a musel se převážně bránit její převaze. A dlouho odolával úspěšně, nicméně v závěrečné čtvrthodině kapituloval. Domácímu trenérovi Milanu Růžičkovi vyšlo střídání, na plac totiž do koncovky poslal Jakuba Hymra a právě on duel dvěma „last minute“ trefami rozhodl.

Dobrý začátek a dobrý konec pro FC Jiskra. Bystré prohrálo podruhé v řadě a v Králíkách v kulise více než tří stovek fanoušků odehrálo svoje zatím nejhorší podzimní představení. Hosté špatně začali a poměrně záhy poprvé inkasovali, když potom chtěl po změně stran s výsledkem ještě něco udělat, dopadlo to ještě hůře. Domácí dvojice Wawrzyczek – Hnátnický nasypala do sítě soupeře tři góly během sedmi minut a bylo „vymalováno“

Březové se daří a odneslo to českotřebovské béčko. Byť šestigólový ranec byl pro hosty možná vzhledem k obrazu hry příliš krutý, vždyť ještě v 70. minuty to bylo „jen“ 2:1. Potom se ovšem domácí fotbalisté začali prosazovat do stále otevřenější protivníkovy obrany a rozdíl ve skóre začal povážlivě narůstat. Takže výhra svěřenců Jiřího Valty byla nakonec suverénní, naopak béčko se ani na pátý pokus plného zisku nedočkalo. Mimochodem březovská ofenzíva je nyní nejúdernější v soutěži, což je skutečně nebývalá záležitost…

Pozoruhodný vývoj mělo derby na kunčinském trávníku. Hosté z Jaroměřic zoufale čekající na první bod nepůsobili v poli vůbec špatně, rozhodně ne jako zatím nejhorší tým soutěže. Jenže chybovali v obraně a do poločasu nabrali třígólové manko. Rozhodnuto? Kdepak! Josef Valenta nasázel po pauze během pěti minut hattrick a bylo vyrovnáno! Takže obrat? Ani to ne. Michal Kudyn protihráče na třech zásazích dorovnal a přece jenom rozhodl drama ve prospěch domácích, soupeřům nezbylo, než bezmocně kroutit hlavami. Pořád zůstává na nule.