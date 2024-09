Lídr není k zastavení. Semanínský fanoušek si může hlavu ukroutit, jak se změnil projev tamního mužstva po utrápeném jaru. Najednou mu jde všechno pěkně od ruky, je zjevné, že návrat trenéra Bohuslava Sokola mu šel k duhu. Na jaře by podobně vyrovnané zápolení, jako by to proti Kunčině, velmi pravděpodobně ztratil. Najednou bylo všechno naopak, i s trochou štěstí při vedoucím gólu po tečované střele získali domácí dvoubrankový náskok a soupeři dovolili jenom korekci výsledku. Odměnou jim budiž velice lichotivý pohled na čelo pořadí.

Útoky za jedna, obrany za pět. Škoda, že souboj rezerv České Třebové a Lanškrouna sledovalo v hledišti jen pár nejvěrnějších diváků, protože taková atraktivní přestřelka by si zasloužila pořádnou kulisu. Ta by jistě tleskala třeba Tadeáši Šilarovi, lanškrounský mladík nasázel čtyři kusy a byl to právě on, kdo z penalty stanovil výslednou plichtu 5:5. Mimochodem Česká Třebová jakoby podobné výsledky přitahovala, v Dolní Dobrouči před nedávnem prohrála 4:5. Což současně svědčí o tom, že s její defenzivní hrou bude něco v nepořádku…

Stačil jeden poločas. Fotbalisté Jehnědí a Libchav vyhráli v úvodním kole a od té doby na další zisk čekali. Vzájemná bitva měla napovědět, kdo se dostane zpátky na koleje vedoucí k úspěchu. Byl to nováček soutěže, který rozhodl třemi zásahy do poločasu. Všechny zařídil Filip Kočí, jenž napsal zajímavý příběh. Bezprostředně po zápase, ve kterém nasázel hattrick, přestoupil do Ústí nad Orlicí a hned druhý den šel do základu za béčko proti Vysokému Mýtu v krajském přeboru. Inu, to všechno umožňuje elektronický systém přestupů Fotbalové asociace ČR…

Všechno bylo špatně. Z pohledu tatenických fotbalistů určitě. Nenavázali na výhru z Libchav, před 250 fanoušky podlehli Dolní Dobrouči, střelecky se prosadili teprve v závěru za beznadějného stavu a nadto dohráli v devíti lidech bez dvou vyloučených. Zkrátka méně vydařené nedělní odpoledne si lze sotva představit. Zato Dobrouč nepřestává udivovat a bez porážky je nejbližším pronásledovatelem Semanína. Kdo by to byl před sezonou řekl…

Další favorit z cesty. Po senzační výhře v Jablonném si třebařovský nováček poradil s dalším týmem, od něhož ho ještě na jaře dělila dvě soutěžní patra. V obou případech na tom měl podstatnou zásluhu Filip Ambrozek. Tedy hráč se spíše defenzivními úkoly, od střílení gólů bývají v klubu jiná esa. Jenže dva góly v Jablonném, dva góly i nyní proti FC Jiskra 2008, k tomu není co dodat. Šest bodů je v kapse a zdá se, že se Třebařovští v krajské soutěži definitivně rozkoukali.

Náprava hříchu. Bysterským fotbalistům po sedmibodovém startu do sezony narostlo sebevědomí, ale silný rival z Jablonného jim teď křídla zase přistřihl. Měl ostatně po minulém výbuchu dost co napravovat. Přitom domácím vyšel náramně začátek a do vedení šli po pár desítkách sekund, ale všichni vědí, co se říká o prvním vyhrání. Zkraje druhého poločasu se opakovalo totéž, tentokrát bleskově udeřili hosté. ujali se díky tomu vedení, které ve zbytku hrací doby nepustili.

Čekání na body nekončí. A zpátky na Svitavsko, kde hraje zatím nejhorší celek sezony. Bez jediného bodu na kontě a s nejděravější obranou. Jaroměřice start do sezony vůbec nechytily a v okresním souboji proti Březové zapsali nezdar s pořadovým číslem 4. Nebyl to od nich vyložený propadák, když deset minut před koncem snížili z pokutového kopu na 1:2, vrhli všechny síly dopředu ve snaze vyrovnat, ale nebylo jim to dopřáno, naopak přišel ještě jeden březovský úder. Zatímco u Svitavy může vládnou spokojenost, tak na Malé Hané k ní mají daleko.