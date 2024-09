Na všechno stačil jeden střelec. Když fotbalisté Dolní Dobrouče vzali z druhého místa okresního přeboru dodatečný postup, byla jejich výkonnost v porovnání s „bétřídní“ konkurencí pochopitelně otazníkem. A odpověď je nyní taková, že tamním fanouškům oči přecházejí. Když jejich mančaft zásluhou hattricku Leoše Marka pokořil Kunčinu, posunul se díky lepšímu skóre do čela skupiny! Tuhle tabulku by si fotbalisté snad měli vystřihnout a vylepit na dobře viditelné místo…

Tahák rozhodla produktivita. Magnet kola před početnou diváckou kulisou v Jablonném se nesl v duchu – domácí hráli, byli aktivní, ale v zakončení tápali, hosté ze Semanína byli obezřetní, nikam se nehnali, ale pokud se jim naskytla příležitost, tak byli smrtelně nebezpeční. Což dvojice Křepela – Rufer přetavila v jejich dvougólový náskok. Teprve potom Jablonné konečně objevilo účinný recept, jak skórovat, ke své smůle však pouze v jednom případě. Potom ještě diváky vzrušila nařízená, ale po domluvě rozhodčích odvolaná penalta pro domácí, kteří se znovu přesvědčili o tom, že herní převaha automaticky neznamená zisk.

Z málem rozhodnutého zápasu drama. Když v 63. minutě zvyšoval Tomáš Vyšohlíd vedení FC Jiskra 2008 nad Jehnědím na 4:1, nebyl na stadionu v Červené Vodě snad nikdo, kdo by čekal ještě nějakou zápletku. Ale ouha, ona přišla, hosté se dotáhli na kontakt a divže si nesáhli na vyrovnání. Nesáhli a na jejich kontě je pátá porážka v řadě, naopak tým z Králík a Červené Vody se pomalu sune vzhůru.

Tadeáš Šilar se o víkendu dotáhl na špici pořadí střelců, jenže radost z toho neměl. Jeho Lanškroun totiž za prvé přes jeho dvě trefy prohrál domácí zápas a za druhé se tak stalo před bezmála dvěma stovkami diváků v derby s Tatenicí, což je dvojnásobná dávka hořkosti. Dvougólový hrdina tak oblékl dres soupeře a jmenuje se Štěpán Kreutz, jeho zásah s 86. minuty byl „zlatý“. Pro Tatenice je to druhá podzimní výhra venku, fanoušci tak mohou doufat, že se snad dočkají i doma.

Zatímco áčko České Třebové v krajském přeboru září jako sluníčko, tak rezervě to vůbec nejde a nadále čeká na vítězství. Nedočkala se ani proti třebařovskému nováčkovi. Ten v prvním poločase úspěšně zakončil dva rychlé výpady, mezitím zásluhou gólmana Strnada přežil soupeřovu penaltu. A právě Martin Strnad byl po změně stran klíčovou osobností duelu, protože domácím až na jedinou výjimku pochytal, co se dalo. A to i v úplném závěru, kdy se hosté bránili v deseti.

Jen otázka skóre. 4,66. Tohle číslo vyjadřuje průměr obdržených branek na zápas v podání fotbalistů Jaroměřic v dosavadním průběhu podzimu. Lze se divit, že se nacházejí bez bodu na samotném chvostu? Asi sotva, že… Duel v Libchavách byl názornou ukázkou jejich dosavadního působení v soutěži, domácí nastříleli šest gólů v rozmezí 12. a 54. minuty a s vítězstvím neměli moc práce.

Když to padá, je to radost. Nejlépe střílející celek I. B třídy se znovu vytáhl. Březová nevstoupila do okresního souboje proti Bystrému zdaleka optimálně a byl to její brankář, kdo jako první zalovil ve své síti. Jenže domácí se teď prostě mohou o svoje zakončení opřít, na otočku jim stačilo rozmezí čtyř minut, mezi střelce se zapsal i zakrátko osmačtyřicetiletý Eduard Kutlák. Po změně stran přišla ještě pojistka a Březovští si upevnili svoji zatím více než lichotivou pozici.

Tento týden jsou na programu dvě dohrávky odloženého 6. kola. Ve středu je na řadě důležitá bitva z podpalubí mezi Jaroměřicemi a Českou Třebovou B (16:30) a o den později hostí Tatenice celek FC Jiskra 2008 (16.00).