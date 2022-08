Třemošnice – Choceň 0:2

Miroslav Šindelář, asistent trenéra ŽSK Třemošnice: Bohužel i když jsme po celý zápas byli lepší, tak jsme v první půli neproměnili šance a z jediné příležitosti soupeře dostali branku. Po pauze se hra vyrovnala, přesto si myslím, že jsme byli stále lepší, ale opět inkasovali. Po herní stránce to od nás bylo velmi dobré, pohříchu nás zradila koncovka.

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: V Třemošnici jsme odehráli bojovné utkání. Slibné gólové šance se rodily na obou stranách. Tentokrát jsme my byli v koncovce důraznější než domácí a tím pádem si zaslouženě odvážíme tři body.

Spící obr se probudil k životu. Vysoké Mýto opanovalo krajské derby

Vysoké Mýto B – Horní Ředice 1:3

František Dvořák st., trenér SK Vysoké Mýto B: Začali jsme tím, že jsme na konci první minuty inkasovali zcela zbytečnou branku. Postupně jsme se dostávali více do hry, ale naráželi na zkušeného soupeře, který to má především v obraně velice dobře pohlídané ostřílenými fotbalisty, navíc jasně rozdílovým hráčem byl v přechodové fázi Janoušek, který rozdával kvalitní míče spoluhráčům. Poločas se nicméně dohrál ve velice slušném tempu za stavu 0:1. Do druhého jsme vletěli, jenže nás srazil přímý kop, střela pod břevno skončila přes prsty našeho brankáře v síti. Ještě jsme sice zvedli hlavy a Wimmer snížili, ale hosté vzápětí po další standardce skórovali potřetí a rozhodli zápas. Opět jsme tedy inkasovali všechny góly ze standardních situací, z toho je patrné, že tam je něco na naší straně hodně špatně. Svým hráčům nicméně musím poděkovat za bojovnost a snahu, jeli na doraz až do konce, bohužel ale dostáváme branky, jaké bychom dostávat neměli. Upřímně však musím současně říci, že po stránce fotbalové vyspělosti to bylo tak 60 – 40 ve prospěch soupeře.

Petr Rydval, trenér FK Horní Ředice: Zápas měl velice slušnou úroveň. Vytvořili jsme si velké množství šancí, které jsme trestuhodně zahazovali a i přesto jsme třikrát skórovali. Mužstvo skvěle dirigoval nejlepší hráč na hřišti Jirka Janoušek.

Že je skóre 0:4 beznadějné? Kam s tím na tým ze Srubů, ten se nevzdal

Česká Třebová – Libišany 4:6

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Utkání se mi hodnotí těžko. Přesto že se hrálo za stálého deště na podmáčeném terénu, byly k vidění pěkné akce a divák se musel bavit. Z pohledu trenéra je to ale blázinec. I přes ofenzivní kvalitu soupeře nemůžeme doma dostat šest gólů.

Petr Šmeral, trenér FC Libišany: Přišlo mi, že jsme do České Třebové přijeli na festival dnů otevřených dveří. V první půli jsme bránili tragicky a ve druhé ještě hůř. Po celé utkání pršelo, což ovlivnilo naši kombinační hru a nedařil se nám přechod do útoku. Zápas jsme protrpěli.

3. KOLO: Holice – Litomyšl 1:1 (1:1). Branky: Václavek – Folta. Třemošnice – Choceň 0:2 (0:1). Branky: Štanglica, Pánek. Moravská Třebová – Heřmanův Městec 4:1 (3:1). Branky: Lebiš 3, Olejník – Hauf. Česká Třebová – Libišany 4:6 (2:2). Branky: Vaňous 2, Müller, Fric – Motyčka 2, Záruba 2, Fidra, Šibal. Moravany – Lázně Bohdaneč 1:3 (1:0). Branky: Knotek – Klouda 2, Koblížek. Svitavy – Přelouč 4:2 (3:1). Branky: I. Svoboda 2, Brázda, Válek – Čada, Hejcman z pen. Vysoké Mýto B – Horní Ředice 1:3 (0:1). Branky: Wimmer – Pithart, Janoušek, Morávek.

Zápas Pardubičky – Lanškroun byl odložen kvůli nezpůsobilému terénu.