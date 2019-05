D. Újezd – Č. Třebová 0:3

Tomáš Abt, trenér TJ Sokol Dolní Újezd: „Jednalo se o zápas dvou diametrálně odlišných poločasů. Do první velké šance se sice dostali hosté, ale potom jsme je dostali pod tlak, vytvářeli si slibné možnosti, ale shořeli na jejich proměňování. I vinou nastřelené tyčky a zákroků brankáře. Začátek druhé půle nám nevyšel, udělali jsme chybu, kterou Grepl střelou z hranice šestnáctky potrestal a inkasovaný gól nás úplně rozhodil. Dá se říci, že jsme se z něho už nevzpamatovali. Naopak soupeře to nakoplo a po druhé brance, kterou vstřelil po tečovaném trestném kopu, bylo o zápase prakticky rozhodnuto. Za druhý poločas vyhrála Česká Třebová zaslouženě, pokud bychom ale využili naše příležitosti z prvních pětačtyřiceti minut, mohlo všechno vypadat jinak. Je to obrovská škoda.“

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: „Výsledek úplně nekoresponduje s průběhem zápasu. Domácí si v prvním poločase vypracovali několik gólových situací, ale podržel nás brankář. Do druhé půle jsme změnili prostor presinku a zanedlouho využili rychlý protiútok zakončený agilním Greplem. Tento moment sebral domácím nadšení z úvodu utkání a začali jsme mít více ze hry. To vedlo k dalším brankám a nakonec k parádnímu výsledku z venkovního utkání.“

Luže – Letohrad 0:3

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Vzhledem ke specifickému prostředí v Luži a vítězné sérii jsme jeli na utkání s respektem. Místo toho, abychom byli aktivní, působili jsme hrozně ospale. Naštěstí se nám povedlo vstřelit první branku, ale místo uklidnění přišlo zpohodlnění, domácí nás zatlačili a měli dvě zajímavé šance. Druhý poločas byl o tom, jestli odskočíme na rozdíl dvou branek nebo se domácím povede vyrovnat. Naštěstí platila první varianta a po vstřelení druhé branky už jsme si závěr pohlídali. Za tři body jsme rádi, ale víme, že hra by mohla být kvalitnější.“

Choceň – Litomyšl 1:1, penalty 5:4

Petr Zahálka, trenér FK Agria Choceň: „Proti Litomyšli jsme odehráli dobré utkání. O vítězství jsme přišli před koncem zápasu po menším zaváhání. Zápas jsme měli ale již rozhodnout mnohem dříve. Vytvořené šance jsme nedokázali proměnit v dvougólové vedení a to se nám nakonec stalo osudné pár minut před koncem, kdy hosté z ojedinělé akce vyrovnali. Mužstvo musím pochválit za snahu a pracovitost.“

Ivo Svoboda, trenér TJ Jiskra Litomyšl: „V zápase v Chocni nám sice nebylo možno upřít snahu změnit nevýrazné výkony, avšak stále vyhlížíme z naší strany kvalitní utkání. Měli jsme výraznou převahu, ale snažení většinou končilo třicet metrů před brankou soupeře a do vyložených šancí jsme se nedostávali. Nemáme v současnosti nikoho, kdo by dokázal týmu pomoci individuální výkonem a kdo by nám začal vracet ztracené sebevědomí.“

Holice – Žamberk 3:0

Evžen Kopecký, trenér SK Holice: „Do zápasu jsme vstupovali jako favorit. Ale kluci ze Žamberka, které jsem ještě před půl rokem vedl, nám nechtěli dát nic zadarmo. A tak z toho vznikl uvolněný fotbal se šancemi na obou stranách. My ale byli produktivnější. Především ve druhém poločase jsme měli více ze hry a potvrdili vítězství dvěma góly. Hrajeme teď každý týden bez některých zkušených hráčů a proto jsem rád, že to přes některé chyby zvládáme. Věřím, že je to může jenom herně posunout.“

Michal Pavelka, asistent trenéra 1. FC Žamberk: „Oproti minulým utkáním jsme tentokrát tahali za kratší konec. Možná i proto, že jsme kouče domácích neměli čím překvapit. A i přes naše některé dobré příležitosti v prvním poločase, které jsme opět nevyužili, zvítězily Holice se zkušeným Jedličkou v čele zaslouženě.“

M. Třebová – Lanškroun 1:2

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan M. Třebová: „Od začátku se hrálo výrazně bojovné utkání, hodně soubojové, v prvním poločase bezbrankové. Nám se dařilo nepouštět Lanškroun do šancí, sami jsme se ale také dostali pouze k pár závarům. Po přestávce pokračovala hra ve stejném duchu, problém však nastal v tom, že hostující Ptáček po jednom z protiútoků skóroval, přestože se tato situace dala zastavit. My jsme se snažili vyrovnat, tlačili jsme, měli dost standardek, ale míč do branky neprotlačili, naopak hosté po jedné z ojedinělých a spíše náhodných akcí zvýšil svoje vedení. Ještě předtím za stavu 0:1 jsme měli zahrávat pokutový kop a rozhodčímu mám velmi za zlé, jak tento moment posoudil. Ze závěrečného tlaku jsme po krásném přímém kopu Bednáře vytěžili kontaktní gól a potom tam ještě byl nepřímý kop z hranice malého vápna, který jsme neproměnili, což je však proti jedenácti bránícím hráčům hodně těžké. Myslím si, že duelu by více slušela remíza, my jsme v oslabeném složení opět s několika hráči béčka neodvedli špatný výkon, ale soupeř byl šťastnější, protože zvládl gólově vyřešit dvě klíčové situace.“

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: „Na utkání jsme se dobře připravili. Věděli jsme, že domácí se budou chtít před svými fanoušky vytáhnout. Do první vážnější akce se dostal Krejsar, Třebovští zahrozili hlavičkou Poláka. Poločas skončil 0:0. Vstup do druhé půle se nám povedl. Domácí zapomněli na Ptáčka a ten dal náš úvodní gól. Z brejkové akce jsme skóre navýšili po pěkné kombinaci. Domácí pochopitelně vrhli síly do ofenzivy, komplikace přišla po přímém kopu, kdy míč skončil v šibenici. V závěru šlo o to, abychom neudělali zbytečnou chybu. Těsně před koncem pak Třebová zahrávala nepřímý kop z malého vápna, ale hradbu těl neprostřelili. Jinak mohu říci, že šlo o vyrovnané utkání.“

Sestava 27. kola:

Hubálek (Č. Třebová) - Komínek (Lanškroun), Vukliševič (Hlinsko), T. Zrůst (H. Městec) - Fotul (Holice), Novotný (Choceň), F. Holeček (Chrudim B), Blajda (Moravany) - Vašek (Hlinsko), Kabourek (Letohrad), Grepl (Č. Třebová)