Z pokračující výsledkové šedi orlických zástupců tentokrát zasvítilo alespoň jedno sluníčko, a sice to vysokomýtské. A navíc pořádně silně, protože nad kvalitním celkem Holic se čtyřgólovým rozdílem skutečně nevítězí každý den. Je sice pravdou, že sestava, jakou měl kouč Dvořák v tomto duelu k dispozici, vypadala přece jenom jinak než v některých předcházejících zápasech, ale to nic nemění na dobrém výkonu, jaký teď rezerva podala.

Lanškroun – Přelouč 1:2

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Podle průběhu jsme měli utkání zvládnout a bodovat, příležitostí jsme na to měli dost. Bohužel prožíváme špatné období a ať děláme, co děláme, tak se nedaří. Soupeř nás porazil s velkým štěstím, ale na druhou stranu určitě se nejedná o tým, který by nutně musel hrát o sestup. My máme v současné době hodně daleko k obvyklé formě a herní lehkosti. Utkání jsme ztratili tři minuty před koncem z „nepenalty“, ale měli jsme předtím proměnit některé z našich šancí, a byly mezi nimi i stoprocentní, a vypadalo by to jinak. Co naplat, zbývají tři kola, čeká nás Choceň, které se rovněž v poslední době nedaří. Potřebujeme se nadechnout, pořád věřím tomu, že se ještě zvedneme, musíme teď dát veškeré úsilí do toho, abychom v závěrečných třech zápasech podzimu získali potřebné body.

Leoš Cirkl, trenér FK Přelouč: Myslím si, že se jednalo o pohledné utkání. Šancí ke skórování bylo na obou stranách dost. Jsme rádi, že nakonec bereme tři body. Chválím celý tým.

Moravská Třebová – Česká Třebová 3:1

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Potkaly se dvě Třebové a v úvodních deseti minutách vypadali kombinačně lépe hosté, byli více v držení míče. Nám ale pomohla standardní situace, po které jsme se ujali vedení. To nám potom dobrými zákroky držel gólman Spotarenko, po zbytečné chybě a závaru před brankou ale hosté vyrovnali. Ve druhém poločase se na trávníku více jiskřilo a k vidění bylo hodně osobních soubojů. Zlomem v zápase byla spolupráce Potáčka se Smékalem, který se trefil „z první“ přízemní ránou na mokrém trávníku přesně k tyči. V závěru se hosté tlačili dopředu, dostali se k několika standardním situacím a rohům, ale nám vyšla ještě jedna kombinační akce a po gólu na 3:1 jsme měli klid. Mužstvo chválím za bojovný výkon, chuť a vůli po vítězství, kterého si vzhledem k absencím v sestavě a kvalitě soupeře cením.

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Soupeř byl vysoce produktivní. naopak my nedokázali lépe řešit finální fázi. Pokud k tomu přidáme nedůslednost a lehkovážnost v některých činnostech v defenzívě, nemůžeme pomýšlet na lepší výsledek.

Vysoké Mýto B – Holice 4:0

František Dvořák st., trenér SK Vysoké Mýto: Pro tento zápas jsme měli dobře poskládaný tým a, co bylo nejdůležitější, byla k dispozici síla v útoku. Utkání nám sedlo po všech stránkách. Hráči jednak odjezdili celých 90 minut, jednak jsme měli velkou útočnou sílu, neustále byli ve třech čtyřech lidech nahoře a vytvářeli si díky tomu brankové příležitosti. Obrana zahrála naprosto spolehlivě, přechodová fáze byla bezvadná a byli jsme také dostatečně produktivní v koncovce, byť jsme kromě čtyř gólů ještě několik dalších šancí zahodili. Musím pochválit hráče širšího kádru áčka, kteří nám přišli pomoci, jejich přístup byl příkladný. Celkově to byl jeden z našich nejlepších podzimních výkonů a panuje spokojenost.

Zdeněk Nývlt, sekretář SK Holice: Odehráli jsme nejhorší zápas probíhající sezony, ve kterém nám nefungovalo vůbec nic.

Horní Ředice – Choceň 5:0

Petr Rydval, trenér FK Horní Ředice: Poslední podzimní zápas doma jsme zvládli na jedničku a s přehledem vyhráli. Opět chválím celý mančaft.

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: Domácí potvrdili svoji kvalitu a postavení v tabulce. S omlazeným týmem jsme se snažili podat co nejlepší výkon a uhrát dobrý výsledek. Bohužel na soupeře to nestačilo. Velké množství zraněných hráčů bylo znát. Nicméně nyní mohou dostat příležitost mladí kluci a hráči dorosteneckého věku. To je naše budoucnost, na níž je potřeba pracovat.

12. KOLO: Lanškroun – Přelouč 1:2 (0:1). Branky: Skalický z pen. – Chaloupský, Březina z pen. ČK: 1:1 (Savych – Lipavský). Třemošnice – Svitavy 2:2 (0:1). Branky: Forman, Šebek – I. Svoboda, vlastní (O. Vančura). Moravská Třebová – Česká Třebová 3:1 (1:1). Branky: Kopa, Smékal, Holub – J. Deml. Lázně Bohdaneč – Heřmanův Městec 2:0 (0:0). Branky: Klouda z pen., Břeň. ČK: 1:0 (Jezdinský). Pardubičky – Litomyšl 0:2 (0:0). Branky: Kundera, Paclík. Moravany – Libišany 1:5 (1:4). Branky: Beran – Chmelík 3, L. Kraják, Sokol. Horní Ředice – Choceň 5:0 (2:0). Branky: Morávek 4, Pithart. Vysoké Mýto B – Holice 4:0 (2:0). Branky: Haladei 2, Chadima, Kabrhel.