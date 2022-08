Choceň – Svitavy 2:4

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: Odehráli jsme velice špatný první poločas. Chyběl pohyb, špatně jsme bránili a přicházely laciné ztráty. K tomu jsme navíc soupeři darovali během pěti minut dvě branky ze standardek. Ve druhém poločase jsme začali konečně běhat a podařilo se nám snížit na 2:3. Chvilku před koncem nás bohužel hra na riziko stála čtvrtou branku v naší síti.

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: První poločas byl z naší strany velice dobrý, snad i na hranici našich možností. Pomohlo nám brzké vedení, když Chlup z trestného kopu střelou podél zdi překvapil brankáře. O chvíli později po rohu prošel balon napříč vápnem k úplné volnému Brázdovi a ten se trefil pěkně po zemi. Domácí z ojedinělého útoku nastřelil břevno, jinak jsme však hráli prim my a to potvrdil třetím gólem ze samostatného úniku Pikovský. Po změně stran soupeř přidal a najednou ho bylo všude plno. Podařilo se mu snížit na rozdíl jediné branky, ale nic dalšího jsme mu nedovolili. V závěru se v pokutovém území uvolnil přes dva protihráče Palatka a definitivně pojistil výsledek. Druhá půle nám tolik nevyšla, ale za předvedený výkon v té první jsme si vítězství zasloužili. Jsme moc rádi, že se nám konečně povedlo prolomit choceňské prokletí. Dá se říci, že jsme v Chocni zdolali takový náš soukromý Everest..

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Tři domácí zápasy v řadě jsme zvládli za sedm bodů a to je slušná bilance. Cesta k tomu vítězství však nebyla úplně jednoduchá. V průběhu zápasu jsme neproměnili několik vyložených šancí, snad třikrát nastřelili konstrukci. Na druhou stranu jsme hráli zodpovědně zezadu a soupeře do nebezpečných situací moc nepouštěli. Do vedení jsme šli poté, co Skalický potrestal nedorozumění v obraně hostů a trefil se obloučkem z dálky. Soupeři šel potom do deseti, ale výhodu jednoho mužev poli jsme nedokázali gólově zužitkovat. Obrana hrála spolehlivě, ale produktivita v zakončení měla být lepší a také v přechodové fázi jsme vyprodukovali příliš ztrát. Byl to vybojovaný, ale zasloužený výsledek, jsem spokojen s tříbodovým ziskem.

Vysoké Mýto potopila penalta. Trenér Pulpit: Je umění takový zápas prohrát

František Dvořák st., trenér SK Vysoké Mýto B: Před utkáním jsem věřil, že dokážeme bodovat, a průběh ukázal, že to tak i mohlo být. Bohužel se nám ale nepovedl nástup do zápasu, kdy nám chyběla týmová soudržnost, bylo to hraní na vlastním písečku, kluci vyčítali chyby všem ostatním, ale sebe neviděli. Do toho zapadla i obdržená branka, kdy náš gólman nešťastně odkopl balon „svící“ a všichni hráči čekali, až dopadne, místo aby někdo vystoupil proti soupeři, jemuž míč padl na kopačku. Ještě do poločasu přišla druhá pohroma poté, co Jeníček šel zbytečně do dvou protihráčů, jeden z nich mu míč sebral a následoval „červený“ faul. Přesto jsme po změně stran dokázali podstatně přidat na aktivitě i nápaditosti, v závěru jsme i v deseti dokázali Lanškroun přimáčknout, ale štěstí se k nám v koncovce bohužel nepřiklonilo. Škoda, takhle nás za týden doma proti Moravanům čeká klasický duel o „šest bodů“.

Leoš Cirkl, trenér FK Přelouč: Chtěli jsme doma bodovat, ale opět nemáme nic. Nezvládli jsme závěr poločasu a obdrželi branku do šatny, což velmi ovlivnilo další vývoj utkání. Sice jsme otevřeli hru, ale šance moc nepřicházely. Naopak soupeř dokázal využít naše chyby a přidal další dva góly. Musíme se poučit a připravit se na další zápas.

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Pro nás velice důležité vítězství, které se však nerodilo lehce. Domácí měli velké odhodlání, rychlost i důraz. Výsledek je pro soupeře dost krutý, ale v kontextu vyložených šancí je naše výhra spravedlivá. Jsem spokojený s defenzivou a s efektivitou finální fáze.

4. KOLO: Lanškroun – Vysoké Mýto B 1:0 (1:0). Branka: D. Skalický. ČK: 0:1 (Jeníček). Choceň – Svitavy 2:4 (0:3). Branky: Vatrala, Coufal – Chlup, Brázda, Pikovský, Palatka. Libišany – Holice 6:1 (3:0). Branky: Chmelík 2, L. Kraják 2, Šibal, Balog – T. Jedlička. Přelouč – Česká Třebová 0:3 (2:2). Branky: Vaňous, Novotný, Grepl. Moravany – Pardubičky 1:3 (0:1). Branky: Beran – Havelka, Markl, Krejčí. ČK: 1:0 (J. Lukas). Horní Ředice – Moravská Třebová 3:0 (1:0). Branky: Pithart 2, Obermajer. Heřmanův Městec – Třemošnice 2:0 (2:0). Branky: Trnka 2 (1 z pen.). Lázně Bohdaneč – Litomyšl 0:1 (0:1). Branka: Tomšů.