Návrat do akce po karanténě v podání fotbalistů Lanškrouna byl rozporuplný. Ve čtvrtek v Pardubičkách inkasovali půltucet branek, což se jim tedy hodně dlouho nestalo, jen dva dny nato si ale rozdílem třídy poradili se silnou Litomyšlí, když svoje umění připomněl pětigólový František Ptáček.

Rohovládova Bělá – Česká Třebová 0:3

Jaroslav Novák, trenér TJ Sokol Rohovládova Bělá: Bohužel jsme se nepoučili ze čtvrtečního utkání v Chocni a odehráli stejně nepovedený první poločas. Po hrubých chybách ve středu hřiště a příliš laxním vstupu do utkání jsme třikrát inkasovali. Přestože ve druhé půli jsme se soupeři alespoň vyrovnali bojovností, branka už nepadla. Toto je završení ostudného bezbodového podzimu. Čeká nás ještě příští týden předehrávané utkání jara na horké půdě v Proseči, máme jí co vracet, musíme ovšem ve všem přidat.

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Jsme rádi, že jsme utkání zvládli. Není jednoduché nastupovat jako papírový favorit. Domácí mají mladé snaživé mužstvo a tak jsme se důkladně koncentrovali. Důležité bylo, že se nám podařilo do dvacáté minuty dvakrát skórovat a tím otupit snahu soupeře. I přesto, že druhý poločas z naší strany nebyl moc koukatelný, jsme s výsledkem spokojeni.

Luže – Choceň 0:6

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: Zápasy v Luži jsou vždycky specifické. Tentokrát jsme ale předvedli dobrý výkon, za který jsme si zaslouženě odvezli tři body. Utkání jsme měli po celou dobu pod kontrolou a k tomu přidali šest pěkných branek.

Lanškroun – Litomyšl 5:1

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Hráli jsme po dvoutýdenním tréninkovém výpadku zaviněném karanténou. Před utkáním v Pardubičkách jsme měli jeden trénink a tento deficit se na nás zřejmě podepsal, po slabém výkonu jsme vysoko prohráli. Na Litomyšl jsme byli připraveni lépe. Do zápasu jsme vstoupili dobře a brzy potrestali chybu hostů při rozehrávce, ale o chvilku později jsme se nestačili včas vrátit a soupeř po pěkné akci středem hřiště vyrovnal. Další průběh hry byl vyrovnaný až do poločasu, Litomyšl se ale nevyvarovala dalších zaváhání v obraně a my je díky Ptáčkově pohotovosti trestali. Do druhého poločasu jsme šli s plánem hrát poctivě dozadu a nedovolit hostům, aby se vrátili do utkání. Což se dařilo, navíc jsme sami byli nebezpeční a po zvýšení na 4:1 bylo prakticky rozhodnuto. S výsledkem jsme samozřejmě spokojeni, jako tým jsme zahráli dobře, vydařená byla zejména druhá půle.

Ve středu 2. listopadu dohrává Lanškroun odložené utkání proti Moravské Třebové. Hraje se od 18 hodin pod umělým osvětlením na umělé trávě.

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Utkání v Lanškrouně jsme nezvládli. Pět inkasovaných branek je něco, na co opravdu nejsme zvyklí. Herně se dá říci, že jsme se soupeři určitě vyrovnali, ale udělali jsme strašně moc individuálních chyb a skvěle hrající Ptáček všechny naše chyby bez milosti potrestal. Program je náročný, na hráčích už je vidět únava, někteří dohrávají na morál, ale vymlouvat se na to nemůžeme, to je pro všechny stejné. Více není co hodnotit, chtěl jsem komentovat i výkon rozhodčího, ale bez videa, které z Lanškrouna není opět k dispozici, to je bohužel k ničemu. Tak třeba se objeví.

14. KOLO: Chrudim B – Moravany 0:1 (0:1). Branka: 23. J. Lukas. Holice – Proseč 2:1 (1:0). Branky: 33. Václavek, 74. Lát – 89. Mareš. Rohovládova Bělá – Česká Třebová 0:3 (0:3). Branky: 13. Grepl, 20. Vaňous, 32. Novotný. Lanškroun – Litomyšl 5:1 (3:1). Branky: 8., 34., 40., 49. a 69. z pen. F. Ptáček – 11. Tomšů. Luže – Choceň 0:6 (0:2). Branky: 31. a 59. Laky, 42. a 78. Štanglica, 63. Gronych, 86. Benda. Horní Ředice – Pardubičky 2:0 (2:0). Branky: 20. Plašil z pen., 34. Machatý. Třemošnice – Moravská Třebová 0:0 (0:0).

Utkání Svitavy – Heřmanův Městec bylo odloženo (karanténní opatření v hostujícím týmu).