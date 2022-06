FOTO: Vlastním gólem přišli o vítězství. Jak stylový závěr pokažené sezony...

Choceňský Spartak se den po oslavách 110 let fotbalu ve městě pořádně natrápil s poslední Luží. Nakonec ale senzaci nedopustil a bral tři body. Poděkovat může hlavně dvougólovému Radimu Fikejzovi.

Litomyšl – Lanškroun 3:2

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do zápasu jsme vstoupili dost nešťastně, když nejprve Paclíka ve velké šanci vychytal gólman hostů a chvíli na to jsme si nešťastnou tečí vstřelili vlastní branku. Zbytek prvního poločasu se odehrával v naší režii, soupeře jsme do ničeho nepustili, dobře jsme kombinovali, vytvářeli si šance a hromadu standardních situací, jenže bohužel se nám vstřelit branku nepodařilo. O poločasové přestávce jsme kladli důraz na to, abychom pokračovali ve výkonu z první půle a ještě přidali na pohybu. Vstup do druhého poločasu nám vyšel, podařilo se nám brzy vyrovnat. Obrázek hry z prvního poločasu se nezměnil. Bohužel se nám ale nepovedlo uhlídat jednoduchý nakopnutý balon za naší obranu a Ptáček dostal Lanškroun opět do vedení. Nicméně jsme nesložili zbraně a podařilo se nám Paclíkem vyrovnat. Soupeře jsme až do konce dostali pod tlak a výsledkem byla Škeříkova branka pár minut před koncem. Z mého pohledu naprosto zasloužené vítězství proti velmi kvalitnímu soupeři.

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Po většinu času byli domácí o něco lepším týmem, více se jim dařila kombinace. My jsme se na začátku ujali šťastnou tečovanou střelou vedení a to jsme drželi po celý první poločas, když jsme několik nebezpečných útočných akcích soupeře různě hasili odkopem na roh nebo zablokováním přihrávky na poslední chvíli. Vyrovnání přišlo v úvodu druhého poločasu po našem zaváhání a rychlém výpadu Litomyšle. Potom jsme museli nuceně střídat zraněného Jílka, do hry šel Ptáček a ten brzy ukázal svoje kvality, kdy se po dlouhém nákopu za obranu dostal až před brankáře a prostřelil ho. V té době se hrál docela vyrovnaný fotbal, nás potom srazilo opětovné vyrovnání, kdy jsme propadli ve středu hřiště a domácí vzniklé přečíslení se štěstím gólově vyřešili. V závěru jsme dohrávali v deseti bez vyloučeného Savycha, bohužel neubránili rohový kop a po zpětné hlavičce vstřelili domácí rozhodující branku. Bylo na nich vidět, že jim to teď jde, zahráli dobře. My jsme byli důstojnými soupeři, dokázali jsme ve dvou případech gólově udeřit, ale na lepší výsledek nám to nestačilo.

Bylo to spíše remízové utkání, tím více si výhry cením, řekl kouč Majvald

Česká Třebová – Rohovládova Bělá 3:1

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: V prvním poločase jsme nezahráli dobře. Výkon několika hráčů byl daleko za očekáváním a soupeř si vypracoval několik brankových příležitostí. Po přestávce jsme se probudili a náš projev se zlepšil. Šance byly k vidění na obou stranách, ale góly jsme dávali my. Přes dobrý výkon soupeře jsme si v celkovém kontextu tohle vítězství zasloužili..

29. KOLO: Litomyšl – Lanškroun 3:2 (0:1). Branky: Škeřík, Paclík, L. Severa – Skalický, F. Ptáček. Česká Třebová – Rohovládova Bělá 3:1 (3:1). Branky: Novotný, Vaňous, Grepl – Pithart. Heřmanův Městec – Svitavy 2:5 (0:1). Branky: Straka 2 – Válek 3, I. Svoboda, D. Juřík. Choceň – Luže 3:2 (2:2). Branky: Fikejz 2, Vatrala – Kovačka, Klenor. Moravská Třebová – Třemošnice 2:1 (1:1). Branky: Lebiš, Olejník – Petrlík. Moravany – Chrudim B 2:4 (1:1). Branky: Peterka, Kosina – Tlapák z pen., V. Holeček, Havránek, Nikodým. Proseč – Holice 3:5 (1:3). Branky: Mareš, Stupavský, vlastní (Sochůrek) – Rosůlek 2, Rožek, Václavek, Sochůrek. Pardubičky – Horní Ředice 1:1 (0:0). Branky: Krejčí – Češka.