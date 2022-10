Fotbalisty z Lanškrouna drtí výsledková krize, jakou několik let nepoznali. Naposledy zvítězili 25. září nad Českou Třebovou, od té doby načetli čtyři porážky v řadě při brankovém poměru 4:19 (!). To jsou na klub, který se tradičně pohybuje na předních pozicích krajského přeboru a nadto se vždycky opíral o spolehlivou defenzivní hru, strašidelná čísla. Jakkoli je fotbalová síla Libišan nesporná, tak osmigólový příděl, to je tedy skutečně silná káva. Na tom, že se celá okresní čtveřice nachází ve spodní polovině tabulky, se nic nemění. Pozici nevylepšily ani vysokomýtská rezerva, ani Choceň, které nepomohly tři vstřelené branky, protože si od heřmanoměsteckého Macha nechala vstřelit rozhodující branku v nastaveném čase.

Libišany – Lanškroun 8:0

Petr Šmeral, trenér FC Libišany: Naším hlavním úkolem bylo rehabilitovat se před vlastními diváky za lacinou prohru v Ředicích. V týdnu po utkání jsme si vše vyříkali. Jsem rád, že se kluci poučili. Bylo to vidět jak na přístupu, tak na předvedené hře. Od začátku jsme měli zápas plně pod kontrolou. Našim příznivcům jsme nabídli spoustu pohledných akcí. Utkání mohlo skončit dvouciferným rozdílem.

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Co se dá na tomto utkání z našeho pohledu hodnotit? Samozřejmě jsme věděli, že nastupujeme proti soupeři, který je velmi silný a v naší soutěži společně s Horními Ředicemi nejlepší. I tak jsme chtěli odehrát důstojnou partii, bohužel z naší strany bylo všechno špatně. Přitom jsme dokonce mohli 1:0 vést, ale na začátku zápasu netrefili odkrytou branku. Domácí se ujali vedení z hodně laciného pokutového kopu a potom skóre už jenom narůstalo v jejich prospěch. Druhý poločas byl úplně hororový. Libišany byly ve všem lepší než my, jak v kombinaci a přesnosti přihrávek, tak v technice, získávání odražených míčů či chladnokrevnosti v zakončení. Prostě a jednoduše nás předčily ve všech fotbalových činnostech.

Česká Třebová – Vysoké Mýto B 2:0

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Dobře se nám podařil vstup do utkání a rychle jsme se dostali do vedení. I když se potom průběh zápasu zdál herně vyrovnaný, byli jsme to my, kdo měl několik vyložených šancí. Z tohoto důvodu považuji naše vítězství za zasloužené.

František Dvořák st., trenér SK Vysoké Mýto: 2. a 92. minuta, to jsou časy obdržených branek, které hovoří za vše. Přestože jsem mužstvo upozorňoval na hráče, od něhož hrozí největší nebezpečí, tedy na Vaňouse, tak hned na začátku zápasu zůstal neobsazen u naší šestnáctky a v klidu našel nabíhajícího Novotného, který otevřel skóre. Zápas byl jinak celkem vyrovnaný, my se i v dost zdecimovaném složení snažili o vyrovnání, v závěru se domácí malinko strachovali o výsledek, ale v době, kdy jsme poslali všechno do útoku a hráli vabank, přidali druhou branku a definitivně rozhodli. Náš zásadní problém je stále v tom, že neudržíme míč vepředu. Organizace hry by jinak byla docela v pořádku. Jenom mě mrzí, že si neumíme dát pozor na to, co před utkáním zvlášť zdůrazňujeme.

Choceň – Heřmanův Městec 3:4

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: Vývoj našich zápasů se opakuje. Hrajeme dobře, soupeře přehráváme, vytváříme si šance a neproměňujeme je. Pak přijde individuální chyba a soupeři darujeme zadarmo branku. Místo toho, abychom vedli o tři čtyři góly, tak prohráváme. Kvůli tomu jsme tam, kde jsme. Nezbývá nám než se rvát ve zbytku podzimu o každý další bod.

11. KOLO: Libišany – Lanškroun 8:0 (3:0). Branky: L. Kraják 2 (1 z pen.), Balog 2, Kirchner, Říha, O. Kraják, Chmelík. Česká Třebová – Vysoké Mýto B 2:0 (1:0). Branky: Novotný, Sejkora. Přelouč – Horní Ředice 2:2 (1:1). Branky: Klas, Hejcman – Fous, Koreček. Třemošnice – Lázně Bohdaneč 3:0 (1:0). Branky: M. Šindelář, Petrlík, Šebek. Holice – Pardubičky 4:0 (3:0). Branky: Vítek 2, Pitter, T. Jedlička. Litomyšl – Moravany 4:0 (2:0). Branky: Folta 2, Škeřík, Tomšů. Choceň – Heřmanův Městec 3:4 (2:1). Branky: Kužma, Šabata, Laky – Zrůst, Salfický, Řehák, Mach. Svitavy – Moravská Třebová 1:1 (1:1). Branky: Czehowský – Lebiš. ČK: 0:1 (Olejník).