„Myslím, že jsme sami sobě dokázali, že umíme jako tým podat kvalitní a velmi bojovný výkon, a to i přes velkou absencí hráčů. Doufám, že v tom budeme pokračovat i nadále. Kdybych zhodnotil svůj výkon, tak bych asi řekl, že při mě stálo štěstí a prostě jsem stál přesně tam, kde bylo potřeba, a šance se mi podařilo využít. Samozřejmě by se mi bez kluků góly vstřelit nepovedlo. Tímto jim chci moc poděkovat. Jsem rád, že se nám podařilo získat tři body ve velmi těžkém utkání,“ okomentoval Michal Filip povedené vystoupení svoje osobní i celého svého mužstva.

Jak se narodily jeho trefy? Za tu úvodní na dálku „poděkoval“ domácímu brankáři Vyšohlídovi. „První gól padl po chybě gólmana při jeho špatném výběhu. Tímto ho zdravím, mám tě rád, Rendo… (s úsměvem). Druhý následoval po nedorozumění stoperů, a balon jsem umístil k tyči. Třetí branka přišla po pěkné průnikovce od Denise Štusáka, kdy jsem šel sám na branku a podařilo se mi umístit míč k tyči podél gólmana. Čtvrtý a poslední gól padl po přízemním centru do vápna,“ popsal Filip, jak se narodil jeho výjimečný kanonýrský počin.

Pokládá sám sebe za rozeného střelce? „V mládežnických soutěžích se mi střelecky dařilo. Nejgólovější sezunu jsem měl poslední rok v dorostu, kdy se mi podařilo vyhrát nejlepšího kanonýra soutěže. Z mého postu bych od střílení branek asi měl být, bohužel mi to v poslední době moc nepadalo. Doufám, že tímto zápasem proti FC Jiskra se znovu dostanu do střelecké pohody,“ věří třiadvacetiletý fotbalista.

„Pamatuji si na svůj gól za A tým v divizi proti Čáslavi, kdy se mi povedlo vystřelit zpoza vápna a umístit balón k tyči. Na tuhle branku velmi rád vzpomínám,“ odpověděl na otázku na jeho nejhezčí střelecký zážitek v dosavadní kariéře. V této souvislosti se nabízí další téma, zda Michal Filip pomýšlí na to, že by se při podobných výkonech jako v Králíkách mohl podívat stabilněji do kádru divizního letohradského áčka… „Pokud budu sám sobě věřit, že na to opravdu mám, budu podávat dobré výkony a bude mi sloužit zdraví, tak v tom nevidím problém,“ říká seběvědomě.

Zatím je odhodlán co nejvíce pomoci rezervě o dvě soutěže níže. „S dosavadním průběhem podzimu jsme spokojeni, i když jsme některé zápasy mohli klidně dotáhnout do vítězného konce. Myslím, že se se spoluhráči shodneme, že našim cílem je přiblížit se co nejvíce předním příčkám a mít radost z fotbalu,“ dodal Kanonýr Deníku Michal Filip.

Nebyl jediný, kdo o víkendu 8. - 9. října zaznamenal čtyři góly. Jan Gregar takto pomohl k další výhře celku Jehnědí v I. B třídě a Marek Falta řídil ostrou palbu Dolní Dobrouče v utkání okresního přeboru v Řetové. Mezi mládežníky se našli dokonce dva šestigóloví střelci: dorostenec Tomáš Chadima z Řetové a mladší žák Michal Adamec z Letohradu.