Dovolená startuje. Nejnižší krajská soutěž má splněno. Kalich hořkosti si vypili až do dna ve Srubech. K poslednímu utkání zajížděly Sruby do Prosetína, ale věděly předem, že na úspěch pomýšlet nemohou. Nedaly dohromady ani jedenáct hráčů a výsledek 0:6 tomu odpovídá. Ve stejné skupině A hrající Dobříkov si na závěr připsal tři body po vítězství 5:3 nad Stolany.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Pohled do tabulky B skupiny musí fanouška těšit, protože celky z regionu svitavské konkurenty přelstily. Titul má Tatenice, která vyhrála ve Sloupnici 2:0, na druhém místě končí králická Jiskra 2008, jež poslední zápas zvládla poměrem 4:1 proti Opatovci. Třetí příčka patří Semanínu a čtvrtá Jablonnému, které si poradilo se Žichlínkem 5:2. První pětku pak uzavírá lanškrounská rezerva. Přivezla do Pomezí celou řádku mladých hráčů a ti ukázali, že potenciál mají. Lanškroun vyhrál 5:1. Pět branek nastřílely Libchavy do janovské svatyně při konečném skóre 5:3, naopak Řetová vyšla gólově naprázdno, i když je pravda, že domácí Moravské Třebové pomohl vlastní gól Bohunka v první půli.