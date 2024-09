TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B.

/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Bez vítězství zůstali po čtyřech kolech fotbalisté Lanškrouna. Výhodu tří domácích vystoupení přetavili toliko ve tři remízy, což rozhodně není bilance, s jakou by mohli být oni či jejich fanoušci bůhvíjak spokojeni. V okresním derby béček se body rovněž dělily a vzhledem k tomu, že hrálo skoro celý druhý poločas v početním oslabení, lze to označit za zisk spíše pro hostující Vysoké Mýto.

Lanškroun v duelu s Moravskou Třebovou po brance Veselého vůbec poprvé v průběhu podzimní části vedl, jeho náskok však nepřežil. I potřetí si tak na vlastním pažitu se soupeřem podělil po bodu. „Po celý zápas se hrál velice vyrovnaný fotbal, pro diváky asi nepříliš atraktivní, protože bylo k vidění jen málo šancí. My jsme z aktivity v prvním poločase vytěžili vedení, kdy si na opakovaný centr naběhl Veselý a otevřel skóre. Hosté po pěkné kombinační akci po změně stran vyrovnali. My jsme potom ještě přidali na obrátkách ve snaze rozhodnout, ale nic nám tam nepadlo, v největší příležitosti trefil Kolomý zblízka brankáře. Hráli jsme trochu v křeči, na to, abychom vyhráli, nám ve druhém poločase chyběla kvalita," uznal trenér Pavel Hrabáček.

Derby dvou rezerv bývá tradičně „ošemetné“, co se týče sestav, v tomto případě ji z řad prvního mužstva více vyztužila ústecká Jiskra. Utkání se proměnilo ve střelecký souboj dvou mužů. Po půlhodině otevřel účet z trestného kopu Zvolánek, poločasovou přestávku však orámoval vysokomýtský Benda. Nejprve z dorážky vyrovnal, aby hned v nástupu do druhé půle hlavou po rohu otočil skóre. Vzápětí ovšem jeho spoluhráč Trnka vyfasoval druhou žlutou, opět Zvolánek ze standardní situace vyrovnal a před Ústeckými se otevřela dlouhá přesilová hra. Jejím výsledkem však byla pouze nastřelená tyč. „Domácí tým posílený o několik hráčů z A mužstva nastoupil na nekvalitním terénu místní travnaté plochy s jasným cílem v podobě vítězství. To jsme odmítli a po bojovné a organizované hře všech řad jsme si nakonec odvezli domů zasloužený bod,“ byl ve finále s výsledkem spokojen kouč Vysokého Mýta Tomáš Fritsche.