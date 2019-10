Choceň – Svitavy 4:2

Fotbalovou bídu potřenou nouzí předvedli svitavští fotbalisté a nechali všechny body u soupeře, který se dosud potácel u dna tabulky. Špatně začali a lacino nabrali dvoubrankovou ztrátu. Potom se vzchopili, snížili a když byla v jejich prospěch nařízena penalta, zdálo se, že se dostanou zpátky do hry. Leč Válek ji nasměroval jen do tyče, domácí ihned přešli do protiútoku, ten skončil faulem ve svitavském vápně a Heger názorně předvedl, jak naložit s penaltovou výhodou. Místo 2:2 to rázem bylo 3:1 a po změně stran bylo k vidění jedno velké svitavské trápení. (rh)

Lanškroun – Pardubičky 8:1

Nic jiného než vítězství nepřipadalo v úvahu a fotbalisté Lanškrouna roli favorita dokonale potvrdili. Přesvědčivě porazili Pardubičky vysoko 8:1. Na první gól se čekalo jen do sedmé minuty, kdy odstartoval další ze svých střeleckých představení Ptáček. Po něm se trefili Savych se Sitou a bylo hotovo. Ke konci poločasu snížili hosté na rozdíl dvou branek, ale jakmile vyšly týmy z kabin ke druhé půli, už znovu prohráli o tři. V hlavní roli opět Ptáček. V poslední fázi utkání Pardubičkám docházely síly a začal se rodit debakl. Ptáček uzavřel hattrick, aby vzápětí přidal gól na 6:1. Následně mířil přesně i stoper Popelář a velký potlesk u Ptáčkovy šesté branky nemohl chybět. Lanškroun se tak „rehabilitoval“ po porážce v Moravanech. (bed)

Česká Třebová – Luže 1:2

Měsíc září není pro hráče České Třebové tím, na který by rádi vzpomínali, protože během něj získali jeden jediný bod. Žádný k němu nepřidali v sobotu, neboť prohráli s Luží 1:2. Třebovští přitom měli v první půli několik příležitostí, aby se stavem skóre pohnuli dříve než pět minut před jejím koncem, kdy se prosadil Müller. Nutno říci, že ani hosté v tomto směru nezaostávali, ale góly si nechali do druhého dějství. Hned na začátku vyrovnal Doša, jenž byl na hřišti sotva pár minut. Vyrovnaný duel rozhodl Kroutil v 69. minutě. Domácí se v závěru marně snažili o to, aby zápas poslali alespoň do penaltového rozstřelu. (bed)

8. KOLO:

Fakta – branky: 6. Laky, 14. Voda, 35. Heger z pen., 69. Gronych – 16. D. Juřík, 87. Horák. Rozhodčí: Mrázek (Chroustovice). ŽK: 3:3. Diváci: 85. Poločas: 3:1. Choceň: Krátký – Matějka, Coufal, Fikejz, Voda (81. Beneš) – Klofanda, Zahálka, Heger, Novotný, Laky (76. Dostál) – Gronych (83. M. Gerčák). Svitavy: Jílek – Novák, M. Čížek, Czehowský, Veselský – Horák, Bartoš, Chlup, Válek (76. Bednář), Vrabec (41. Jukl) – D. Juřík.

Fakta – branky: 40. Müller – 50. Doša, 69. Kroutil. Rozhodčí: Doskočil (Letohrad). ŽK: 1:2. Diváci: 99. Poločas: 1:0. Česká Třebová: Moláček – Klumpar, Švec, Jiřánek, Kubásek (67. Flídr) – Sejkora, Roušar, Deml – Müller – Ezr, Borek (61. Stolín). Luže: Vostradovský – Koukal, Kapitola, Mráz, Fejl – Naď, Shejbal, Malinský, Klenor – Kroutil, Veis (41. Doša).

Fakta – branky: 7., 47., 78., 82. a 88. Ptáček, 17. Savych, 19. Sita, 87. Popelář – 45. Libánský. Rozhodčí: Matoušek (Polička). ŽK: 1:2. Diváci: 150. Poločas: 3:1. Lanškroun: Ehrenberger – Macháček, Vaníček (62. Karlík), Popelář, Komínek (74. A. Kolomý) – Doležal (82. Ďuriš), Š. Kolomý, Krejsar, Sita (67. Marek) – Ptáček, Savych. Pardubičky: Zahradník – Tuťálek, Čunderle, Zezulák, Norek – Froš (76. Kovárník), Libánský (67. Havelka), Šprachta (85. Žák), Luptovský (62. Robovský), L. Svoboda – Jonáš.