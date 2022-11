Proměněné penalty pomohly Heřmanicím do čela, Jablonné uspělo na půdě rezervy

Zdramatizování, ale nic více. V souboji Jehnědí s Libchavami byl favoritem domácí zdatný nováček I. B třídy a asi nikdo nebyl překvapen, když tuto pozici v gólově bohatém zápase vcelku s přehledem potvrdil. Hosté nejsou na posledním místě bezdůvodně a i toto měření sil potvrdilo, že je na jaře čekají složité existenční boje. Jehnědí vedlo v nástupu do druhé půle o tři góly, potom přišly světlé okamžiky soupeře, který se proměněnou penaltou Pavláka dokonce přiblížil na kontakt. Ale také domácí kanonýr Gregar předvedl svoje kvality a díky jeho hattricku dokormidloval jeho tým utkání k výhře.

Spolehlivá hra v obraně, kvalita v útočné fázi a tři body jsou rázem na světě

I bez gólů solidní fotbal. Nepadne-li v utkání branka, je fotbal prostě bez koření, na takové zážitky se většinou rychle zapomene. Ale nemusí to vždy znamenat, že by se jednalo o klání nudné či svojí úrovní špatné. Jako třeba derby mezi Jaroměřicemi a Moravskou Třebovou B. To totiž mělo náboj, nasazení z obou stran, jen s finální fází si nikdo nepotykal, tudíž z toho byl rezultát vyjádřenými dvěma nulami, který rivalové nakonec vzali zřejmě jako spravedlivý. Ostatně bod je pořád lepší než nic…

Jasná výhra Ústí nad Vysokým Mýtem, Letohrad venku opět neuspěl

0,72. Číslo vedoucí do propasti. Výše zmíněný údaj vyjadřuje průměr vstřelených branek fotbalistů Sokola Pomezí na utkání v dosavadním průběhu mistrovského podzimu. Dává odpověď na otázku, proč se nacházejí na chvostu tabulky skupiny B v pásmu přímého ohrožení sestupem, když bodově hůře na tom jsou pouze poslední Libchavy. Duel proti Lanškrounu B je srazil do kolen ještě více. Dvakrát inkasovali, sami se jen velmi těžko prosazovali do nebezpečnější zakončení a pokud zahrozili, tak to bez kýženého efektu.

To byl panečku gólový víkend! Přestřelky a nadílky, kam se člověk podívá

Semanín potvrdil o víkendu dobrou podzimní formu, ke zdolání Březové stačily dva góly vstřelené v první půlhodině hry v rozmezí osmi minut, po nichž si další průběh vcelku s přehledem kontrolovali. Janov nastoupil podruhé za sebou doma a podruhé z toho vyšel s nulou, když znovu potvrdil, že se dokáže solidně prosadit v zakončení, ale jeho zadní řady jsou příliš prostupné, čehož fotbalovější hosté z Dobříkova využili. Naděje hráčů Kunčiny na překvapení na půdě vedoucího Svratouchu doznaly vážné trhliny po dvaceti minutách, kdy byl za hrubý faul vyloučen zkušený Švanda. V deset hosté čtyřikrát inkasovali, z toho po přestávce dvakrát z pokutových kopů, když už také soupeř hrál v deseti. Kalinova trefa v závěru duelu byla kosmetickou korekcí výsledku.

SKUPINA B – 12. KOLO: Janov – Dobříkov 2:4 (2:3). Branky: Hájek, Knap – Vaněk 2, Novotný 2. ČK: 0:1 (Horáček). Semanín – Březová nad Svitavou 2:0 (2:0). Branky: Urbanec, Křepela. Pomezí – Lanškroun B 0:2 (0:1). Branky: Zelinka, Karlík. Žamberk – Sloupnice 0:1 (0:0). Branka: O. Mikulecký. Jehnědí – Libchavy 6:2 (2:0). Branky: J. Gregar 3, Beneš, Škraňka, D. Gregar – Kovář, Pavlák z pen. Svratouch – Kunčina 4:1 (2:0). Branky: Pavlík 2 (obě z pen.), Hanskut, Gregor – Kudyn. ČK: 1:1 (Obrovský – Švanda). Jaroměřice – Moravská Třebová B 0:0 (0:0). ČK: 0:1 (Polák).