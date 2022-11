Na jedné straně tyče, na druhé góly. Kdo ví, jak by se šlágr závěrečného kola mezi Semanínem a Sloupnicí vyvíjel, kdyby domácí v úvodní čtvrthodině mířili lépe než ve dvou případech do brankové konstrukce. Kdyby jsou ale chyby, do vedení šel soupeř krásným trestňákem Zachaře, do přestávky bylo sice vyrovnáno, ale druhý poločas patřil Sloupnici, jejíž hráči se začali daleko snáze prosazovat do finální fáze a byli i dostatečně produktivní. Gól semanínské naděje na 2:3 zvrat nepřinesl, naopak hosté přidali ještě jeden zásah, kdy dovedli balon přes celé hřiště do opuštěné svatyně, kterou její strážce opustil ve snaze pomoci spoluhráčům při předchozí standardní situaci. „V zápase dobré úrovně si naši hráči zaslouží pochvalu za předvedený výkon hlavně ve druhém poločase,“ chválil trenér po podzimu druhého týmu tabulky Zdeněk Kocman.

Dvakrát nastřelená branková konstrukce k dobrému výsledku nestačí...

Bez debaklu, ale s porážkou. Posledním rivalem, který mohl Svratouchu překazit cestu na vrchol pořadí, byly Jaroměřice. Málokdo to asi čekal poté, co tento celek dostal minul týden v Dobříkově dvanáct gólů, nicméně na hřišti lídra se prezentoval přece jenom o poznání bojovnějším a odhodlanějším výkonem. Však také po vyrovnání Švece to ještě dvacet minut před koncem bylo na velmi těžkém terénu 1:1 a rýsovalo se možné překvapení. To ale domácí ve zbývajícím čase odmítli, přidali další dvě branky, vyhráli i sedmý podzimní zápas na svém stadionu a po zásluze se k zimní přestávce odebrali coby vedoucí mužstvo!

Dva se prali a třetí se směje. Jablonné vyhrálo v Králíkách a obsadilo špičku

Vítězství, které bylo nutností. Žamberk chce na jaře bojovat o postup, v předchozím průběhu podzimu ovšem několikrát ztratil body (současně je však jediným přemožitelem vedoucího Svratouchu) a nechtěl-li ještě více prohloubit svoji ztrátu na vedoucí dvojici, tak si nesměl dovolit zaváhat v domácím souboji s Kunčinou. Nezaváhal, byť výkon to z jeho strany nebyl moc extra a po gólu Spálenského musel dokonce otáčet skóre. Klid do jeho řad nakonec vnesl až úsek mezi 69. a 73. minutou a velké chvíle Trejtnara, který se nejprve prosadil hlavou a následně ještě proměnil nařízený pokutový kop. Takže výsledková „povinnost“ byla nakonec splněna.

První poločas byl poločasem hrůzy, kroutil hlavou ústecký trenér Chudý

Černého Petra drží Libchavy. V neděli se hrál jediný zápas kola a byl to také svým způsobem „vrchol podzimu“, v Pomezí šlo o to, kdo (ne)bude přezimovat na posledním místě v tabulce. Ano, zavítaly tam Libchavy k souboji dvou nejhorších mužstev dosavadního průběhu soutěže. Fotbalová krása se od něho rozhodně čekat nedala a k vidění skutečně byl boj hlavně uprostřed hřiště doprovázený řadou nepřesností. Domácí tým proměnil v první půli penaltu, po přestávce navýšil vedení po rychlém brejku a směřoval k vítězství, o které se však v koncovce ještě bál, protože hosté snížili Pavlákem a o vyrovnání usilovali do závěrečného hvizdu. Výhra však v Pomezí zůstala a předposlední utekl poslednímu na rozdíl čtyř bodů.

Českotřebovské béčko stráví zimní pauzu na přeborovém čele, trojku vede Lichkov

A co dalšího přineslo závěrečné podzimní kolo I. B třídy skupiny B?

Dobříkov měl po minulé kanonádě s vítězstvím mnohem více práce. S Březovou prohrával ještě deset minut před koncem 1:2, ale jeho finiš byl drtivý a z obrovského náporu vytěžil střelec Novotný obrat na 3:2.

Nováček z Jehnědí ve své úvodní sezoně v krajské soutěži herně i výsledkově obstál a zařadil se do horní poloviny tabulky. S podzimem se rozloučil úspěchem proti moravskotřebovské rezervě, o který se ve druhém poločase postaral dvěma zásahy nejlepší střelec skupiny B Jan Gregar.

Další nováček z Janova měl rozhodně lepší první polovinu podzimu než druhou, v níž bodově pouze paběrkoval. Bezgólová remíza proti béčku Lanškrouna určitě nebyla výsledkem, nad nímž by v Janově jásali, takhle totiž zůstali v tabulce za svých soupeřem.

SKUPINA B – 1. KOLO: Svratouch – Jaroměřice 3:1 (0:0). Branky: Hanskut, Gregor, Kyncl – Švec. Jehnědí – Moravská Třebová 2:0 (0:0). Branky: J. Gregar 2. Žamberk – Kunčina 3:1 (1:1). Branky: Trejtnar 2 (1 z pen.), Franke – Spálenský. Dobříkov – Březová nad Svitavou 3:2 (0:1). Branky: Novotný 2, Karela – Stupka, Hynek. Semanín – Sloupnice 2:4 (1:1). Branky: Křepela, Dvořák – Zachař, Karlík, Kupka, O. Mikulecký. Pomezí – Libchavy 2:1 (1:0). Branky: Mojdl z pen., Lánský – Pavlák. Janov – Lanškroun B 0:0 (0:0).