Deset gólů, to se divákům muselo líbit. Pěkná návštěva se sešla v Jehnědí na okresním derby s lanškrounským béčkem. A nikdo z přítomných určitě nelitoval, že nedělní odpoledne strávil na fotbale. Tak tomu ostatně bývá, pokud na hřišti dominují ofenzivní formace, což v tomto duelu nesporně platilo. A prim hrál útok domácích, v němž je ukryta značná síla, o čemž se v nedávné minulosti přesvědčila celá řada soupeřů. A rezerva Lanškrouna byl dalším z nich. Svoje střelecké schopnosti znovu prokázal kanonýr Jan Gregar, který se do střelecké listiny zapsal čtyřikrát a proti tomu neměl soupeř protizbraň.

PODÍVEJTE SE: Jablonné uspělo v Heřmanicích, ústecké béčko nasázelo půltucet

Boj o čelo a nezdar pro Sloupnici. Utkání Svratouchu se Sloupnicí, to byla bitva o nejpřednější pozice ve skupině B. Celek z Chrudimska, který byl do svitavsko-orlické sestavy přeřazen v létě, v ní pořádně čeří vody a aktuálně se posunul na druhé místo za vedoucí Žamberk. Sloupnici totiž zásluhou dobře sehraného rychlého protiútoku zakončeného zkraje druhého poločasu Pavlíkem nejtěsnějším rozdílem porazil. Hosté se sice snažili ze všech sil nepříznivé skóre dorovnat, vynutili si územní převahu, jenže si nedokázali na těžkém terénu připravit výraznější příležitost ke skórování a stav 1:0 se do konce nezměnil.

Obrat z dílny Josefa Valenty. Jaroměřice ani Kunčina nemají bodů na rozdávání a každý zisk je pro ně vítaný a tuze potřebný. V okresním derby k němu ještě více než po hodině hry měli blíže hosté z Kunčiny, ale jejich vedení 2:1 se rozplynulo jako pára nad hrncem. Zasloužil se o to jaroměřický Josef Valenta, který během krátké chvilky nejdříve odpověděl na branku hostujícího Adama Kalába a protože zůstal při chuti, tak tři minuty před koncem dokonal obrat skóre. A ten byl definitivní.

Z bláznivého duelu urvali remízu. Je to ale další ztráta, říká choceňský Zahálka

Nový střelec zařídil druhou výhru. Prvním gólem v barvách Sokola Pomezí rozhodl Lukáš Soukup o výhře nad silným Dobříkovem. Profesionální voják z Chrudimi, který se přistěhoval do Poličky, sloužil mimo jiné i na slovensko-ukrajinské hranici. Nyní měl konečně příležitost ukázat i fotbalové kvality a jeho trefa do šibenice ze závěru prvního poločasu měla hodnotu tří tolik potřebných bodů. Druhým hrdinou střetnutí byl gólman Slovák, který pochytal nejméně tři vyložené gólovky.

Relativně klidné vítězství. V přetahované o čelo tabulky vynesl v tomto dějství vysoké trumfy Žamberk, který hostil nevyrovnaně hrající Březovou. A během prvních dvanácti minutách poslal do její sítě dva „pozdravy“. Následně se sice prosadil i soupeř, nicméně domácí měli připravené další dvě gólové odpovědi a zápas měli pod kontrolou. Po Langově zásahu v 55. minutě na 4:1 se střetnutí více méně pouze dohrávalo.

Ústí vzalo bod vedoucímu Liberci. Spása pro Vysoké Mýto přišla v závěru

Zmrtvýchvstání Libchav dlouho nevydrželo. Libchavský celek po premiérovém vítězství v minulém týdnu opustil poslední místo, ale nemělo to dlouhého trvání a je zpět na samotném chvostu skupiny. V Moravské Třebové totiž na svůj předcházející výkon nedokázal navázat a v souboji s tamní rezervou tahal za kratší konec. Hrdinou zápasu byl Tomáš Pagáč, který se vytáhl čistým hattrickem, díky čemuž nasměroval vývoj duelu žádaným směrem z pohledu domácích. Ti si upevnili umístění v horní polovině průběžného pořadí.

Deset! Českotřebovské béčko nemělo se sousedy z Rybníku žádné slitování

Odpor soupeře byl tuhý, ale zlomili ho. Do boje o přední pozice se stále důrazněji hlásí také Semanín, přestože měl nyní kupu práce s houževnatým soupeřem z Janova a udolal ho trefou Mazala ze 77. minuty. Semanínští v posledních dvou kolech zpevnili defenzivní šiky, jak o týden dříve v Pomezí, tak nyní doma neinkasovali, což je pochopitelně základ k úspěchu. A v okamžiku, kdy se alespoň jednou podaří nalézt cestu do soupeřovy sítě, tak body na konto vesele naskakují.

SKUPINA B – 10. KOLO: Žamberk – Březová nad Svitavou 4:1 (3:1). Branky: M. Cvik 2, Franke, Lang – Roshan. Moravská Třebová B – Libchavy 4:1 (1:0). Branky: Pagáč 3, Kudyn – Kovář. Semanín – Janov 1:0 (0:0). Branka: Mazal. Pomezí – Dobříkov 1:0 (0:0). Branka: Soukup. ČK: 0:1 (Kopecký). Svratouch – Sloupnice 1:0 (0:0). Branka: Pavlík. Jaroměřice – Kunčina 3:2 (1:1). Branky: J. Valenta 2, Valášek – A. Kaláb 2. Jehnědí – Lanškroun B 7:3 (3:1). Branky: J. Gregar 4, Vondra 2, Fikejz – Ďuriš 2 (1 z pen.), Popelář.