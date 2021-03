Jak jako předseda komise rozhodčích na okrese Chrudim a momentálně i vedení Krajské komise rozhodčích v Pardubickém kraje vnímáte dění kolem voleb do OFS?

To je docela složitá otázka. Já jsem pracoval v komisích nebo výborech zhruba dvanáct let, takže můžu říct, že jsem zažil různá prostředí a samozřejmě i různé osoby v různých funkcích. To, co se stalo, tím myslím zadržení místopředsedy svazu Romana Berbra, nesmírně poškodilo fotbal a musím říct, že takovýto přehmat se prostě nedá tolerovat. Mám tím na mysli finanční operace, jak je známe z tisku. To je prostě špatně a myslím si, že to odsoudili úplně všichni. Krádež se prostě nesmí tolerovat. To samé se týče korupce a ovlivňování výsledků utkání. Je špatné, že se někteří hráči, rozhodčí, ale i funkcionáři propůjčí k domluveným výsledkům a společně se sázkařskými gangy ničí fotbalovou kulturu. To je zlo, se kterým se musí bojovat. Bohužel tento incident rozdělil fotbalovou skupinu na „berbrovce“ a ty čisté. Nejvíce to dostávají sežrat rozhodčí.

Jako předseda Krajské komise rozhodčích je máte ve své gesci. Jak s nimi situaci řešíte?

Primárně se jich musím zastat. Zdá se mi, že se svět rozdělil a kdo měl něco společného s minulostí, je nyní nepohodlný v nové, snad čisté, éře. Ale spousta funkcionářů na okresech dělá fotbal, protože je baví. Občas potřebovali pomoc předsedy, člena výboru a ostatních. Jsou tedy pro to také špatní? Všichni rozhodčí byli hozeni do jednoho pytle a jsou pranýřováni i za to, co neudělali. Přitom si myslím, že právě rozhodčí mají důležitou roli ve fotbale. Jsou na ně kladeny čím dál tím větší nároky. Jak psychické, tak i fyzické. Když pak skončí s aktivní činností, byla by hloupost nevyužít jejich znalosti norem fotbalu k dalšímu působení ve fotbale třeba jako funkcionáři v oddílech nebo i členy v komisích. Pokud bude takovýto rozhodčí řádně a transparentně zvolen valnou hromadou, nevidím v tom žádný problém. Je to samozřejmě můj názor, se kterým se nemusí souhlasit, ale já to prostě tak cítím.

Co říkáte hnutí Fevoluce fotbalisty Vladimíra Šmicera a dalším hnutím za očistu fotbalu?

Hnutí Fevoluce vzniklo hlavně z důvodu zadržení Romana Berbra. Chcete čistý fotbal? Neznám člověka, který na tuto otázku odpoví negativně. Mě u něj však jaksi chybí nějaký koncept. To, že chceme dělat čistý fotbal je hezké heslo, ale zavání mi populismem. Jak změn dosáhnout? Výměnou rozhodčích, funkcionářů nebo všech? Vytvořit protikorupční skupiny nebo komise? Jak a kde se seženou finanční prostředky, aby kluby nemusely znovu platit paušály rozhodčím? Toto je například velmi velká úleva amatérskému fotbalu. Financování trenérů mládeže? Ale těch na nižších úrovních. Rozvíjení mládežnického fotbalu na okresech? To vše jsou otázky k zodpovězení. Při vší úctě, vážím si všech fotbalistů, kteří něco dokázali, a Vláďa Šmicer je toho jasným důkazem, ale bude to stačit na náročnou funkci? Rád bych viděl mimo herců také osoby s právnickým vzděláním. Zatím vidím skvělý marketing, dobře vybrané tváře a mediální obraz hnutí na podtrženou jedničku, podporu médií a podporu ze strany známých osobností a herců. Toto vše je těžkým kalibrem pro souboje o posty předsedů na okresech. Bohužel mám zkušenost, že jiný názor neexistuje. Buď my - Fevoluce nebo jsi „berbrovec“. Uvidíme, jak si povedou další hnutí Výzva 2021, nebo Čistý fotbal myslím si, že se ještě další hnutí objeví a bude jen otázkou času, kdy se do voleb zapojí naplno ať do krajských nebo těch nejvyšších.

Co vy a kandidatura na chrudimském okrese?

Na okrese jsem byl ve výkonném výboru v komisi rozhodčích. Jestli to stačí k nálepce „berbrovec“, tak s tím nic nenadělám. Myslím si, že za každého by měla mluvit práce a ať si oddíly rozhodnou, zda budou volit tak nebo tak. Já nebudu říkat, že jsem osm let neexistoval a že vlastně nikoho neznám, to by mě ani nikdo nevěřil. Myslím si, že mám jako člen výboru ještě co nabídnout a dotáhnout některé věci do konce. Kdo mě zná, tak ví. Kandidaturu do výkonného výboru jsem podal.

A další kandidáti?

Co mám informaci tak kandidátky na předsedu OFS Chrudim podaly dvě osoby. Stávající předseda Aleš Meloun, který může být také nyní označován za "berbrovce", jelikož on měl tu možnost se na valných hromadách s bývalým místopředsedou FAČRu Berbrem potkávat a potkával, a Honzu Gregora, manažera úspěšné internetové firmy. Aleš Meloun osm let seděl a pracoval v krajském fotbalovém výboru také s Michalem Blaschkem. Nyní je Aleš tváří Fevoluce a tváří se, že jeho osmileté působení v kraji a okrese jakoby nebylo. Tato praktika převlékání kabátu mi je proti srsti. Přitom vím, že je Aleš schopný funkcionář. Fevoluci, ale zřejmě nevadí minulost, pokud dostane hlas. Druhý kandidát Honza Gregor se dle mých informací také ztotožňuje s Fevolucí nebo s hnutím Čistý fotbal a není minulostí zatížen. Myslím si, že může přinést nový vítr nápady, a pokud bude mít kolem sebe schopné lidi, může být pro okresní fotbal také přínosem. Co se ostatních kandidátů týče, je nás dohromady asi osmnáct. Stávající členové až na výjimky kandidátky podali a ještě noví přibyli. Jsem rád, že se objevili noví mladí funkcionáři a mají zájem a chuť na okrese pracovat. Přeji všem kandidátům, ať se jim naplní sen a jsou do výkonného výboru zvoleni. Pak můžou uplatnit své schopnosti, obětovat čas a posunout tak okresní fotbal dál. Pokud zvoleni nebudou nebo nebudeme, nic si z toho nedělejme. Zvolí se šest členů, na které čeká hodně práce díky pandemii dost náročné, nutno podotknout, že zadarmo.

Co může podle vás očistit český fotbal?

Fotbal je fenomén, super hra, kolektivní sport. Je plný nádherných herních akcí, krásných gólů, někdy krkolomných situací, neuvěřitelných chyb a zase šťastných až neuvěřitelných momentů. Fotbal je plný emocí, oslav, smutku, respektu, soudržnosti, osobních soubojů. Fotbal prostě spojuje a vychovává. Ukazuje vzory. Fotbal je náboženství, styl života, kulturní akce, prostě sport číslo jedna. Očistit ho můžou všichni, kdo tuhle hru milují a to svým přístupem na všech úrovních od profi soutěží až po čtvrté třídy. Hráči, trenéři, rozhodčí, funkcionáři, fanoušci atd. Kolikrát si negativně sami fotbal ničíme tím, že po prohraném utkání hledáme viníky jinde nežli je realita. Vždy by mělo na prvním místě být vyhrát čestně a umět přijmout prohru.