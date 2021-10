Druhý venkovní duel v řadě a druhá remíza. Dost, nebo málo? Rozhodně to nejsou výsledky k zahození, nicméně Česká Třebová neudržela ani v Holicích vedení. To jí zajistil povedenou střelou pod břevno v 70. minutě Herclík, o odpověď se z trestného kopu postaral T. Jedlička.

Lanškroun – Chrudim B 2:2

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Čekal nás zápas proti jednomu z nejlepších mužstev přeboru a aspirantovi postupu, podle toho jsme se na něj snažili připravit. Nástup jsme měli daleko lepší, z prvních dvou příležitostí jsme po pěkných akcích skórovali a nadále hráli soustředěně, s důrazem na dobrou obranu, která nepouštěla soupeře do vážnějších šancí, a pokud něco prošlo, posbíral to Ehrenberger v brance. Ve stejném duchu jsme chtěli začít také druhý poločas, bohužel, a to si neumím vysvětlit, jako bychom po jeho zahájení byli ještě v kabině, a hosté to potrestali. Během krátké chvíle vyrovnali a třetí gól visel ve vzduchu. Potom se hra zase vyrovnala a byli jsme to my, kdo měl blíže k vítěznému zásahu, trefili jsme břevno a po hrubé chybě chrudimského stopera měl tři body na kopačce Sita, ale v obrovské šanci těsně minul. Utkání se hrálo ve vysokém tempu, k jeho kvalitě přispěli také velmi dobří rozhodčí. My jsme v prvním poločase podali snad nejlepší podzimní výkon, ani ten druhý od nás nebyl špatný, bohužel ho ovšem znehodnotila ona fatálně nepovedená pětiminutová pasáž.

Choceň – Pardubičky 3:1

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: Jsem rád, že jsme dokázali zvítězit a potvrdit získané body z minulého venkovního utkání. Pardubičky se prezentují kombinačním fotbalem, nám se však podařilo jejich hru eliminovat a být nebezpeční v útočných akcích. Vytvořili jsme si spoustu příležitostí a tři jsme proměnili. Naše vítězství je proto zasloužené.

10. KOLO: Holice – Česká Třebová 1:1 (0:0). Branky: 77. T. Jedlička – 70. Herclík. Rohovládova Bělá – Moravská Třebová 3:8 (1:6). Branky: 21. Pitter, 86. Pithart, 88. Kotajny – 20., 39. a 85. Bednář, 13. a 22. Šmerda, 44. Krystl, 45. Holub, 70. Smékal. Lanškroun – Chrudim B 2:2 (2:0). Branky: 3. Doležal, 11. F. Ptáček – 48. Brychnáč, 49. Vácha. Choceň – Pardubičky 3:1 (1:0). Branky: 28. a 67. Benda, 72. Fikejz – 89. Tuťálek. Horní Ředice – Moravany 1:0 (1:0). Branka: 40. Švec. Luže – Heřmanův Městec 1:2 (1:0). Branky: 41. Veis – 51. Levinský, 81. Pilný. Proseč – Litomyšl 0:5 (0:1). Branky: 32., 64. a 67. Kundera, 73. Paclík, 87. Tomšů. Svitavy – Třemošnice 3:1 (2:1). Branky: 44. a 90. I. Svoboda, 43. Bednár – 10. Jelínek.