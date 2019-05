Ve skupině A jsou na posledních dvou místech fotbalisté Dobříkova a Srubů, respektive ve skupině B Řetová. A další celky jsou jednou nohou namočeny v sestupovém pásmu. Taková situace už tady dlouho nebyla. Sruby hrály v Proseči a odjeli zpět s prázdnou, protože prohrály 1:4. Co naplat, že se znovu trefil Myšák, jenže když se zpětně podíváme do střeleckých listin předchozích utkání, je sám, kdo je schopen dát gól.

Kdo se naopak střelecky trápí, je Jablonné. Hra neklape a hostující Jiskra toho dokázala využít. Hosté byli daleko více na míči, pohyblivější, aktivnější a především v nasazení domácí tým převálcovali na plné čáře. Brzo se ujali vedení po rohovém kopu a do poločasu svůj náskok podpořili po rychlé akci a zakončení do prázdné branky. I když se Jablonští po přestávce zvedli, stačilo jim to jen na snížení z kopačky Václavka. Žádnou další vyloženou šanci už si domácí nepřipravili, naopak nechali proniknout Matoulka před vápno, kde byl faulován a Koreň přímý kop parádně zakroutil. Jiskra se tak dál drží v popředí tabulky a naplňuje předsezónní prognózy, že chce hrát nahoře.

Tam už se poměrně dlouhou dobu drží i Tatenice. Má osmibodový náskok na první příčce a je tak velmi blízko celkovému vítězství. Přiblížila se i díky výhře 1:0 nad béčkem Dolního Újezdu. Utkání začalo opatrně z obou stran. Šance si domácí přesto vytvářeli, nicméně míč mířil mezi tyče jen sporadicky. Tudíž bylo překvapením, že Smrkalův trestný kop z velmi uctivé vzdálenosti skončil gólem. Zlepšený výkon hostí po přestávce na vyrovnání nestačil.

Derby dvou týmů od sebe vzdálených jen pár kilometrů je vždy pozvánkou pro diváky, aby přišli své „oblíbence“ povzbudit. Hřiště v Žichlínku tak „praskalo ve švech“, neboť přijela lanškrounská rezerva. Nahecovaní domácí se ujali vedení ve 3. minutě, ale hosté dvěma góly výsledek do poločasu otočili. Žichlínek vyrovnání docílil, nicméně penaltový rozstřel opanovali Lanškrounští.

Proseč – Sruby 4:1 (1:0). Branky: 17. Kiričenko, 67. Menc, 72. Zelenka, 78. Klíma – 84. Myšák. Rozhodčí: Jílková. ŽK: 1:0. Diváci: 102. Sruby: Navrátil – Flídr, Novotný, Dušek, D. Sklenář, Mráz (66. Fencl), Seidenglanz, M. Sklenář, Svatoš (36. Zavřel), Myšák.

Sloupnice – Pomezí 2:1 (1:0). Branky: 30. Šmejdíř z pen., 86. Nguyen – 62. Pořízka z pen. Rozhodčí: Hořínek. ŽK: 1:1. Diváci: 76. Sloupnice: Voleský – L. Fikejz (39. Schneider), T. Jelínek, Vera, Eliáš (85. Černý), Holec, Kupka, Mikulecký, Štarman (58. Nguyen), Hanus (79. Rathouz), Šmejdíř (70. Vodehnal).

Tatenice – Dolní Újezd B 1:0 (1:0). Branky: 23. Smrkal. Rozhodčí: Šlor. ŽK: 1:3. Diváci: 211. Tatenice: Strnad – Werner, Knápek, R. Soukop, F. Soukop, O. Tareš (68. Kyselo), Bartoš (20. Totušek), Smrkal (76. Glocar), A. Brejša (68. Prokop), Kristek, D. Tareš (90. Polička).

Jablonné – FC Jiskra 2008 1:3 (0:2). Branky: 63. Václavek – 4. Jireš, 33. Matoulek, 84. Koreň. Rozhodčí: Jureček. ŽK: 3:2. Diváci: 383. Jablonné: Šlahora – Lička, Bednář, Kyllar, M. Uher (84. Černohous), Krejsa, Chládek, Václavek, Matějka (58. Prokopec), Filip, Kashalupa (70. Špaček). FC Jiskra 2008: Kalianko – Loufek (89. Ďuriš), Halanič, Makar, Jireš, Koreň (84. Vyšohlíd), Dvorský (77. Petránek), Paulus, J. Ježek (90. M. Ježek), Šmolík (90. Hlava), Matoulek.

Žichlínek – Lanškroun B 2:2 pen. 4:5 (1:2). Branky: 3. Vaculík, 72. M. Šilar – 32. Petruň, 41. Černušák. Rozhodčí: Jansa. ŽK: 1:1. Diváci: 200. Žichlínek: R. Šilar – Fibikar (62. Pecháček), Suchomel, Krejčířík (84. Vondráček), Heger, Vaculík, Ptáček, Mizerák, Zahradník, Dorazil (62. Zemach), Pánik (56. M. Šilar). Lanškroun B: Herzog – Veselý, Urban, Macháček, Hostovský, Bednář (58. Vaníček), Marek (89. Šišan), Š. Kolomý, Černušák (73. A. Kolomý), Petruň (68. Kopecký), Jaroš (80. Černý).