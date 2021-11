Fotbalisté Lanškrouna mají před sebou ještě dohrávané utkání proti Heřmanovu Městci (13. listopadu), jinak je podzimní část nejvyšší krajské fotbalové soutěže z pohledu zástupců ústeckého regionu minulostí. V předehrávaném šestnáctém dějství zaznamenala velký výsledek Choceň, která svoje povedené podzimní vystoupení završila skalpem vedoucích Horních Ředic. Kromě ní to dokázala na podzim pouze Litomyšl. V České Třebové bylo k vidění prestižní regionální derby a domácí se rozešli se soupeřem z Lanškrouna bez gólů.

Za zmínku z podzimní přeborové derniéry stojí partie v Heřmanově Městci. Do derby chrudimského regionu daleko lépe vstoupila rezerva MFK a po čtvrthodině vedla o dva góly. Domácím zase vyšel závěr poločasu, po změně stran dokonce završili obrat a hostům zachránil remízu Žalud pět minut před závěrem.Vedle šesti gólů však tahle bitva pohříchu přinesla čtyři vyloučení. Všechny v devadesáté minutě, kdy ze vcelku nevinné situace vyvstala po odpískání nedovoleného zákroku mela, kterou rozhodčí Papežík vyřešil bez pardonu: Domácí Dvořáček a Zrůst a chrudimské duo Zikmunda – Kopecký viděli napřímo červenou. A protože se to v zápise o utkání hemží slovy jako „strčení za použití nepřiměření síly, vražení do soupeře za použití nepřiměřené síly, držení soupeře kolem krku“, tak je nabíledni, že krajská disciplinárka má na závěr podzimu o zábavu postaráno.

Česká Třebová – Lanškroun 0:0

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Mám smíšené pocity. Lanškroun k nám přijel oslabený o klíčového hráče, z tohoto hlediska jsem si dělal zálusk na plný bodový zisk. Vzhledem k nesporné síle soupeře a k tomu, že několik našich důležitých hráčů nemohlo být připraveno na sto procent, však bylo utkání vyrovnané a dělba bodů je nakonec spravedlivá. Malou náplastí nám bylo, že jsme naší sérii neporazitelnosti navýšili na osm zápasů.

V sobotu 18. září prohráli fotbalisté České Třebové s Litomyšlí 0:1 a bylo to naposledy, co okusili hořkost porážky. V dalších osmi duelech bodovali.

Pavel Hrabáček, trenér FO TJ Lanškroun: Na konci podzimu je znát, že týmy mají potíže se sestavami. My jsme do České Třebové přijeli se snahou oplatit soupeři porážku z našeho hřiště, věděli jsme však, že to nebude jednoduché, protože Česká se na podzim zařadila mezi silná mužstva v rámci krajského přeboru. To se během utkání také potvrdilo. Myslím si, že oba poločasy byly herně zcela vyrovnané. Z našich střeleckých pokusů se proti jednomu vytáhl domácí brankář a další letěly mimo tři tyče. Také soupeř hlavně ve druhém poločase hrozil a při jeho šancích se vytáhl reflexivními zákroky Ehrenberger. S blížícím se koncem bylo jasné, že kdo vstřelí branku, ten velmi pravděpodobně vyhraje, ale nedal ji nikdo. Remíza je podle mého vzhledem k průběhu celého utkání spravedlivým výsledkem.

Choceň – Horní Ředice 2:1

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: Poslední utkání podzimu a předehrávku 16. kola jsme odehráli s vedoucím mužstvem soutěže. Soupeř z Horních Ředic znovu potvrdil svoje kvality, každé naše zaváhání se snažil potrestat, nicméně my jsme na něj byli nachystaní a odhodlaní mu vrátit prohru z prvního kola. Nebýt gólové situace, tak jsme hostům za celý zápas nedovolili větší příležitost. Naopak my jsme si znovu připravili několik velkých šancí a dvě z nich proměnili. Utkání jsme vyhráli zaslouženě a potvrdili tím domácí neporazitelnost.

Tomáš Flachs, trenér FK Horní Ředice: Do utkání jsme vstoupili ospale a hned v páté minutě domácí zahrozili šancí, skvěle nás však podržel brankář Kovařík. Bohužel se při zákroku zranil a zbytek zápasu dohrával s velkým sebezapřením, za což zaslouží pochvalu. To nás nakoplo, přidali jsme a začali soka přehrávat. Byli jsme dominantnějším týmem. Bohužel ve 41. minutě jsme inkasovali po ojedinělé akci hloupý gól do šatny. Ve druhé půli jsme měli herní výpadek a soupeř nás začal lehce přehrávat. Paradoxně jsme však po rohu vyrovnali Přibylem, který na zadní tyči uklidil míč do sítě. V 83. minutě jsme zahrávali další roh, odražený míč jsme neodehráli a domácí z brejku rozhodli. Za náš první poločas by duelu slušela remíza, zápas jsme si však prohráli svým nedůrazem.

16. KOLO: Heřmanův Městec – Chrudim B 3:3 (2:2). Branky: 42. z pen. a 61. Hauf, 37. Jirásek – 4. a 15. Tlapák, 85. Žalud. ČK: 2:2 (90. Dvořáček, 90. Zrůst – 90. Zikmunda, 90. Kopecký). Pardubičky – Svitavy 2:0 (1:0). Branky: 24. Bartoníček, 69. Norek. Litomyšl – Třemošnice 3:1 (0:0). Branky: 64. z pen. a 84. M. Hašek, 51. Tomšů – 88. Filip. Holice – Luže 3:2 (2:0). Branky: 8. Kovařík, 19. Lát, 51. Chvála – 54. Fejl, 67. Klenor. ČK: 0:1 (73. Hantsch). Choceň – Horní Ředice 2:1 (1:0). Branky: 41. Benda, 83. Gronych – 72. Přibyl. Moravská Třebová – Moravany 0:2 (0:0). Branky: 73. a 90. z pen. Knotek. ČK: 1:0 (90. Bednář). Proseč - Rohovládova Bělá 5:2 (3:1). Branky: 7. a 78. Jar. Marek, 2. Mareš, 12. Mar. Marek, 49. Klíma – 3. Nepivoda, 56. Deutsch. Česká Třebová – Lanškroun 0:0 (0:0).