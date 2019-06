Č. Třebová – M. Třebová 1:3

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: „Hodnocení bude stručné. Hosté potvrdili roli favorita a postavení v popředí tabulky. Zaostávali jsme ve všech herních činnostech a soupeř zaslouženě odvezl tři body.“

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: „Od nás to bylo zodpovědně a soustředěně odehrané utkání. Soupeř se nedostal do žádné šance, s výjimkou té, ze které v závěru korigoval výsledek. První dvě branky vstřelil po pěkných přihrávkách Válka Polák, potom se nám povedla ještě jedna krásná akce. Super zápas odehrála defenzivní lajna, přitom vzhledem k absencím zcela nově složená. Byla to perfektní práce. Musím říci, že jsem byl sám příjemně překvapen, jak jsme tento zápas i v okleštěné sestavě zvládli. I kluci z béčka zahráli svůj nadstandard, zejména autor dvou branek Polák. Jsem spokojen s výkonem i výsledkem, protivníka jsme do ničeho nepustili a sami se dokázali prosadit.“

Letohrad – Choceň 7:1

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Výsledek utkání vypadá jednoznačně, ale dění na hřišti tomu úplně neodpovídalo. Hlavně v prvním poločase se nám nechtělo běhat a bránili jsme hrozně pohodlně. Když se k tomu přidají chyby v rozehrávce, tak z toho bylo několik nebezpečných závarů v našem pokutovém území, které jsme se štěstím přežili. Naopak my jsme byli až nadstandardně produktivní. Druhý poločas už jsme měli pod kontrolou a utkání si hlídali. Jsem rád, že jsme i přes problémy se sestavou utkání zvládli.“

Petr Zahálka, trenér FK Agria Choceň: „Na zápas v Letohradu jsme lepili sestavu, jak se dalo. Zasáhnout do utkání muselo šest dorostenců a to po svém odehraném zápase dorostu. V úvodu utkání jsme si vytvořili několik příležitostí, ze kterých jsme bohužel nic nevytěžili. Poté se ukázala kvalita soupeře a jednoznačně nás v tomto utkání přehrál.“

Žamberk – Chrudim B 1:0

Michal Pavelka, asistent trenéra 1. FC Žamberk: „Za zápas s Chrudimí zaslouží všichni kluci velkou pochvalu za poctivý a výborně takticky zvládnutý týmový výkon. Chrudimští mladíci sice drželi balon, ale kromě centrů ze stran a několika závarů po rozích si žádnou vyloženou šanci nevypracovali. A když se k tomu na druhé straně hřiště přidá dobře zvládnutý brejk a trocha štěstí, je z toho možná překvapivý, ale zasloužený výsledek 1:0, protože fotbal se zkrátka hraje na góly.“

Lanškroun – Holice 2:1

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: „Pravda je, že jsme nastoupili aktivně, ale do výraznějších šancí jsme se nedostávali, hodně tomu chyběla finální přihrávka a lepší předvídavost hráčů. Chvílemi to byla křeč. Před poločasem jsme inkasovali a nálada nebyla příliš dobrá. O přestávce jsme přeskupili řady, pomohlo to. Dostali jsme hosty pod tlak, což bylo na úkor otevřené obrany. Holice měly jeden povedený brejk a zachránil nás gólman. Co se nedařilo v celém utkání, se v závěru povedlo. Vyrovnali jsme a v nastaveném čase z poslední akce vstřelili vítězný gól ze skrumáže. Musím říci, že nám ale chyběla lehkost. Soupeř nás dobře četl. Zlomili jsme to vůlí. Výhra je z těch šťastnějších, avšak zasloužená.“

Evžen Kopecký, trenér SK Holice: „Na tohle utkání nebudeme rádi vzpomínat. Opět jsme nastoupili v poslepované sestavě. Nicméně kluci se drželi výborně stanovené taktiky, byli kompaktní. Po úvodní iniciativě domácích jsme jim začali dělat problémy, které vyústily v naši vedoucí branku. Druhý poločas byl opět zajímavý a pro nás je jen škoda, že jsme nevyužili dvě velké šance s přečíslením. Postupem času se ale začala projevovat větší touha domácích něco s výsledkem udělat. Hráli agresivně, vynechali střed hřiště a nakopávali míče do našeho vápna ze všech stran. Bohužel jsme to neuskákali. Zápas jsme ztratili v posledních minutách, ve kterých to vždy hodně bolí. Je to hořká zkušenost, ale fotbal takový je a my si z toho musíme vzít ponaučení. Přes prohru hráčům děkuji. Vydali se ze všech sil, a to je pro mě velmi důležité.“