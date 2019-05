Č. Třebová – Moravany 2:1

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: „Opět jsme se trápili v koncovce a neproměnili několik tutovek. Když soupeř v 84. minutě vyrovnal, nevypadalo to s námi dobře. Naštěstí jsme tři minuty před koncem utkání dobře zahráli standardní situaci a strhli vítězství na svou stranu.“

Miroslav Semerád, trenér TJ Sokol Moravany: „V prvním poločase jsme nabídli domácím díky našim individuálním chybám několik příležitostí. Takže jsme mohli být rádi, že jsme v kabině řešili pouze jednogólové manko. Ve druhé půli se hrálo nahoru dolů a nám se podařilo srovnat až v 84. minutě. Bohužel ani v České Třebové jsme nezvládli závěr střetnutí. Domácí totiž dvě minuty před koncem řádné hrací doby vstřelili vítězný gól. Nutno podotknout, že zaslouženě.“

Letohrad – Třemošnice 7:2

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Kluky musím pochválit za aktivní vstup do zápasu. Myslím, že naše hra v prvních 25 minutách snesla přísné měřítko. Poté jsme začali být pohodlní, nechtělo se nám bránit a byli jsme potrestáni brankou. Druhý poločas se hrál bezstarostný fotbal. Věřím, že do dalších utkání zlepšíme proměňování šancí a v naší hře bude co nejméně výpadků, které tam pořád máme.“

Jiří Turek, trenér ŽSK Třemošnice: „Není co hodnotit. Přejeli nás jak zamrzlou řeku. Přijeli jsme do Letohradu s řadou absencí a bez čtyř hráčů základní sestavy jsme neměli šanci. Domácí byli jasně lepší ve všech činnostech, hráli výborně a zaslouženě zvítězili.“

Choceň – Luže 0:2

Petr Zahálka, trenér FK Agria Choceň: „Mužstvo Luže prokázalo svoji kvalitu. V prvním poločase jsme hostům nechali hodně prostoru, pozdě jsme reagovali na odražené míče. Výsledkem bylo poločasové vedení Luže 1:0. V druhé půlce jsme hru zlepšili. Začali jsme si vytvářet gólové příležitosti, které jsme nedokázali proměnit. Prohra na domácím hřišti mrzí. Musíme si vzít z tohoto zápasu ponaučení a příští zápas, který hrajeme znovu doma, zvládnout lépe.“

Žamberk – M. Třebová 1:1, penalty 4:1

Michal Pavelka, trenér 1. FC Žamberk: „V domácím utkání jsme chtěli navázat na zlepšené výkony z posledních kol, což se nám podařilo. Kluci plnili to, co jsme si před zápasem řekli, a i když soupeř měl míč častěji na svých kopačkách, do žádných vyložených šancí jsme ho nepouštěli a sami vyráželi do nebezpečných protiútoků, kdy nám jeden z nich přinesl brzké vedení. Po změně stran jsme bohužel inkasovali po standardní situaci vyrovnávací branku, která nás ale naštěstí nezlomila a ve zbytku utkání jsme ještě mohli vítězství strhnout na svoji stranu, proto si myslím, že bod navíc za penaltový rozstřel zůstal na správné straně.“

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: „Utkání se hrálo z obou stran prakticky bez šancí. Domácí se ujali vedení krásnou střelou po pěti minutách, potom zalezli, my se snažili dobývat jejich obranu, ale neúspěšně. Vyrovnat se nám podařilo po rohovém kopu na začátku druhého poločasu, ale ve zbytku zápasu jsme se do ničeho vážného nedostali. Bylo to stejné jako v předchozích kolech, opět čtvrtina týmu z béčka, takže výsledek odpovídá aktuálnímu složení kádru i předvedenému výkonu. Navíc se k tomu ještě přidaly nezvládnuté penalty, kdy jsme hned první dvě neproměnili. Skoro bych řekl, že to není žádné překvapení, prostě jen důsledek toho, v jaké sestavě musíme hrát.“

Lanškroun – D. Újezd 0:0, penalty 7:8

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: „Vytvořili jsme si dostatečný počet šancí, které nám měly zajistit tři body. Bohužel se tak nestalo. Navíc jsme museli dvakrát do poločasu pro zranění střídat. Tím jsme si to neprohráli. Prohráli jsme si to v soupeřově šestnáctce. Soupeř hrál obětavě.“

Tomáš Abt, trenér TJ Sokol Dolní Újezd: „K utkání jsme odjížděli s obavami vzhledem ke kvalitě soupeře a skutečnosti, že nám chyběli čtyři hráči ze základní sestavy. Úvod utkání patřil domácím, ale i my se postupně osmělili a měli jednu obrovskou šanci, když Váně utekl obráncům, ale s gólmanem přehodil i branku. Po přestávce Lanškroun více zabral a začal nás mačkat. My obětavě bránili, tím spíše, když nám v útoku zůstali jen obvyklí brankáři Váně s Pravcem a vepředu jsme tedy míč moc neudrželi. Tlak to byl značný, ale odolali jsme mu a stejně jako na podzim u nás došel zápas opět do rozstřelu. Tehdy v něm kraloval Ehrenberger, tentokrát ho předčil Janecký, který tři penalty chytil a zajistil nám důležitý druhý bod. Pro nás je to krásný výsledek, teď ho musíme potvrdit i doma proti Třebové.“