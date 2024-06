/I. A TŘÍDA/ V závěrečném dějství druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěže mužů zůstávaly k zodpovězení dvě zásadní otázky. Na dálku se rozhodovalo mezi Moravskou Třebovou a Ústí nad Orlicí B o konečném druhém místě a vyjasnit bylo potřeba rovněž zapeklitou situaci u dna tabulky, kde se hledal druhý sestupující k odsouzenému celku FC Jiskra 2008. Pozici „vicemistra“ udrželi moravskotřebovští fotbalisté a hořký kalich až do dna vypili v Jablonném nad Orlicí.

Krajská fotbalová I. A třída. | Foto: Deník/Radek Halva

Co se týče záchranářských bojů, všechno podstatné se rozseklo v sobotním odpoledni, kdy Žamberk zvítězil třígólovým rozdílem v Králíkách. Domácí zápas rozhodně neodevzdali, jenže jako skoro po celou sezonu se trápili v útoku. Ne, že by slibné příležitosti neměli, ale v zakončení byli bezzubí. Zato hosté, kteří věděli, že jim výhra zajistí udržení, na tom byli v tomto směru lépe, což po necelé čtvrthodině prokázal Bartoš, který si počínal s chladnou hlavou sám před gólmanem. Domácí přesto stále kladli odpor, a to až do poloviny druhé půle, kdy hlavou skóroval Stejskal a od té chvíle bylo jasné, že si žamberský tým povzbuzovaný početnou skupinou fanoušků nenechá životně důležitou výhru sebrat. Navíc ji ještě vylepšil Huška a hostům padaly těžké balvany ze srdcí, Žamberk dokonce na vzájemné zápasy předčil svitavské béčko a končí jedenáctý, čemuž by ještě před pár týdny sotva kdo věřil…

Jablonné cestovalo do Skutče druhý den a tedy s vědomím, že jeho existence v I. A třídě je u konce. A číši plnou pelyňku tam dopilo do úplného dna, když čtvrt hodiny před koncem inkasovalo z pokutového kopu, přičemž mu k úspěchu nepomohl ani fakt, že hráli více než třicet minut proti deseti. Na celek z Jablonného si ve druhé polovině jara sedlo neuvěřitelné zakletí, když z posledních šesti kol prohrál pětkrát 0:1 (České Heřmanice, Slatiňany, Polička, Moravská Třebová, Skuteč)!! K tomu se snad ani nedá nic dodat…

Chybělo pár vteřin… Jiskra v Benátkách padla a o triumf se musí rvát až do konce

Svitavská rezerva neměla před závěrečným kolem stoprocentní jistotu záchrany, naštěstí jí však na dálku pomohlo divizní Hlinsko, takže ošemetná dvanáctá pozice (má horší vzájemnou bilanci se Žamberkem – 0:3 a 3:2) pro ni s největší pravděpodobností nebude znamenat pohromu. V atraktivní přestřelce v Českých Heřmanicích hosté dvakrát vedli, ale nakonec jim Dominik Svoboda v 82. minutě zachránil alespoň remízu. Svůj poslední zápas odehrála legenda fotbalových Českých Heřmanic Tomáš Jirsák, který svoje vysoké kvality předvedl tím, že se postaral o dvě ze tří tref domácího celku. Ten se také raduje po zlepšených jarních výkonech ze záchrany. Stejně jako letohradské béčko, které ve finiši ročníku zabralo a v derniéře dokonce vyloupilo silné Slatiňany zásluhou dvou přesných zásahů z kopačky Jakuba Procházky.

Hráči Poličky a ústecké rezervy nabídli na závěr sezony hodně dietní fotbalovou podívanou, o jejím osudu rozhodlo povedené zakončení Libora Boháčka zkraje druhého poločasu a domácí nakonec zažehnali vážné existeční potíže, které je po valnou část jara svíraly. Rezerva Jiskry může být s výsledným třetím místem navýsost spokojena, je to ve své podstatě tak trochu zázrak vzhledem k tomu, v jak rozdílných sestavách umí tenhle mančaft nastoupit. A navíc, kdo v tuto chvíli ví, na co bude třetí místo stačit…

Sadílek jako přerostlé dítě. Lepší snad pustit kluky do hospody, říká Shejbal

Euforie mezi fotbalisty v Moravské Třebové.Zdroj: SKP SlovanNebyla to rozhodně cesta přímočará a prostá překážek a nejrůznějších výmolů, ale moravskotřebovský Slovan se po roční pauze vrací do krajského přeboru a to je vynikající zpráva pro tamní fanoušky! V konečném pořadí je druhý a to je pozice zaručují postup. Razítko na tento výsledek bylo věru stylové, když Slovanisté na závěr zdolali suveréna ze Zámrsku. Ten zavítal do Moravské Třebové přesně s jedenácti muži v sestavě (mimochodem šest z nich si během hry vysloužilo žluté napomínání), ale dlouhou dobu 150 přihlížejícím divákům dokazoval, že si touží zapsat jubilejní dvacáté vítězství v sezoně, ještě v 70. minutě vedl dvougólovým rozdílem. Závěr však patřil zcela jednoznačně domácím fotbalistům, kteří zrežírovali parádní obrat. Nejprve snížil Sotolář a v závěrečné pětiminutovce totálně přetočili kormidlem Bambušek se Smékalem! Takže z 0:2 bylo rázem 3:2 a jistota postupu byla na světě!

Dolnoújezdští napsali poslední kapitolu mistrovského ročníku v gólově bohatém duelu v Proseči, kde doplatili na příliš mnoho děr v obranné činnosti. Domácí sice neobhájili loňské prvenství, ale páté místo je pro ně slušnou vizitkou. Stejně jako šesté místo pro Slatiňany a jelikož se chrudimští zástupci porovnali pěkně za sebou, tak nejlepší z nich Skuteč završila soutěž na čtvrté příčce, když prakticky po celé jaro proháněla špici.