Nebylo snad o víkendu v krajském přeboru zápasu, který byl mě jasnějšího favorita, než byl ten, který se hrál na lanškrounském stadionu, kam zavítala předposlední Třemošnice. Jenže opět se ukázalo, jak může být tato role ošidná. Domácí hráli od 25. minuty v početní výhodě po vyloučení Semeráda za „záchrannou brzdu“, přesto o svém vítězství rozhodli de facto z poslední šance zápasu. „Hosté hráli hodně zezadu, my se do jejich zformované obrany těžko dostávali, dlouhé míče posbíral brankář. Po vyloučení na straně soupeře se nám výhodu jednoho muže v poli vůbec nedařilo využít, hosté ještě více zahustili vlastní polovinu hřiště a my měli problém si vytvořit střeleckou pozici. Navíc se jim povedl protiútok, po kterém rozhodčí viděli míč za brankovou čárou a bylo to 0:1. Musím říci, že takových gólů na našem hřišti na podzim padlo nezvykle mnoho… O přestávce jsme trochu přeskupili řady a věřili, že se prosadíme houževnatostí a důsledností. V 65. minutě se před gólmanem ocitl Ptáček a prostřelil ho na 1:1. Zbytek zápasu se nesl ve znamení dobývaní kvalitního defenzivního bloku soupeře, který jsme nakonec z posledního rohového kopu zásluhou Skalického prolomili. Vítězství je zasloužené, ale stálo nás hodně sil, bylo upracované, na sílu, musím ale ocenit tým, který bojoval a nakonec skulinku v obraně Třemošnice našel,“ hodnotil trenér Pavel Hrabáček.