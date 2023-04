I. B TŘÍDA /FOTOGALERIE/: Do jarních bojů se o víkendu pustila také čtrnáctka týmů v nejnižší krajské fotbalové soutěži mužů. Ta slibuje spoustu zajímavého dění na obou pólech tabulky a hned premiérové dějství nebylo v tomto směru rozhodně chudé na zápletky. Ztratil vedoucí Svratouch, druhá Sloupnice dokonce padla, naopak třetí Žamberk naděloval Moravské Třebové bezmála dvouciferný příděl.

TJ Sokol Pomezí vs. TJ Sokol Kunčina. | Foto: Deník/Radek Halva

Devítkou do sítě moravskotřebovské rezervy odpálil jarní mistrovské boje Žamberk a jasně ukázal, že předsezonní slova o tom, že by rád promluvil do postupových bojů, nebyla vyřčena jenom tak do větru. I když, pravda, teprve další utkání proti nepoměrně silnějším soupeřům napoví více o tom, zda budou tyto plány reálné. Mladý moravskotřebovský celek se poměrně dlouho statečně držel, poprvé inkasoval až ve 37. minutě, především po změně stran se však naplno projevila síla domácího fotbalistů v útočné fázi a do sítě Slovanu začal padat jeden gól za druhým. Střeleckou tečku zařídil hrající trenér Pavelka.

Libchavy se na jaře musí hrabat z chvostu tabulky, potřebné body však budou muset uhrát jinde než v Semaníně. Tam sice velmi dobře začali a navrátilec do sestavy Richard Ráb dvěma pohotovými trefami prokázal, jak platnou posilou by se měl pro jarní část soutěže stát. Jenže to bylo ze strany hostů všechno a úřadovat začal soupeř. Vyrovnáno bylo ještě do poločasu a po změně stran došla hráčům Libchav trochu šťáva, čehož využil nejprve spíše sváteční střelec Dvořák a v závěru znovu Křepela, kteří dokonali skvostný semanínský obrat.

Jablonné opustilo vedoucí pozici, ústecká rezerva vyhořela v produktivitě

Do Jehnědí přijel vedoucí celek tabulky ze Svratouchu a pro domácí fotbalisty to pochopitelně byla velká výzva. Výsledná dělba bodů pro ně rozhodně není k zahození, vždyť se stali teprve čtvrtým celkem, který lídra připravil o body. Rušné utkání gólově otevřel domácí Pilař, ke své smůle však usměrnil míč za záda vlastního gólmana. Jehnědí tak muselo dotahovat a jeho úsilí našlo svoje vyústění v závěrečné pětiminutovce, kdy se o vyrovnání postaral střídající Viktorín, který se v tu chvíli ukázal jako ideální žolik z lavičky. Přišel, viděl a srovnal skóre.

Úspěšný nedělní „výlet“ mají za sebou lanškrounští fotbalisté. Na palubě autobusu, kterým se vracely domů, se vezly nejen tři body áčka z Vysokého Mýta, ale také vítězství béčka v nedalekém Dobříkově. Hosté se tam ujali v prvním poločase vedení a dobříkovské úsilí o zvrat torpédovala v 54. minutě červená karta brankáře Novotného za zmaření vyložené brankové příležitosti. Proti deseti to měla rezerva jednodušší a přidali další dva zásahy.

Lanškrounu stačilo dvacet minut, Česká Třebová velebila střelce Grepla

Březová hostila v okresním derby Jaroměřice a vytěžila maximum z povedeného nástupu do zápasu, kdy se nejprve Říkovský a brzy po něm pěknou střelou z trestného kopu Ovad postarali o rozhodující náskok. V dalším průběhu to byli hosté, kdo měl místy i více ze hry, zkraje druhého poločasu se jim povedlo vstřelit kontaktní branku, ale přes veškerou další snahu se vícekrát v zakončení neprosadili a odešli ze hřiště s prázdnou.

Pomezí hostilo Kunčinu a hned na úvod jara tak šlo o důležité záchranářské body. Po zásluze je získali hosté, kteří rozhodli o osudu střetnutí do poločasu. Do jejich řad se vrátil z Moravské Třebové Tomáš Brychta a jeho přítomnost v sestavě byla znát, však také po necelých dvou minutách sám otevřel skóre. Posléze se prosadil ještě jednou, domácí navíc soupeři usnadnili roli i zbytečnou penaltou a po necelé půlhodině bylo prakticky „vymalováno“. Ve zbytku hrací doby kunčinští fotbalisté taktovku z rukou nedali a přesvědčivý výsledek ještě vylepšili.

Rybník dohrál v Řetové v devíti, ale odešel s remízou. Sruby zvládly přestřelku

Michal Foff přišel coby nejlepší střelec okresního přeboru Ústeckoorlicka v létě do Janova s velkým očekáváním, které však kvůli zdravotním problémům nemohl naplnit. Hned v prvním jarním duelu však ukázal svoje schopnosti, když dvěma góly po standardních situacích rozhodl o výhře svého týmu nad Sloupnicí. A výhra je to velice cenná, vždyť Janovští zdolali druhý tým tabulky. Především ve druhém poločase se jednalo o tuhý boj, v němž domácí zodpovědnou hrou udrželi nebezpečnou sloupnickou ofenzivu na uzdě a nedovolili soupeři srovnat krok.

I. B TŘÍDA – SKUPINA B – 15. kolo: Semanín – Libchavy 4:2 (2:2). Branky: Křepela 2, Dvořák, Bednár – Ráb 2. Březová nad Svitavou – Jaroměřice 2:1 (2:0). Branky: Říkovský, Ovad – J. Valenta. Žamberk – Moravská Třebová B 9:0 (2:0). Branky: Kořán 3, Franke 2, Trejtnar 2, Cvik, Pavelka. Janov – Sloupnice 2:1 (2:1). Branky: Foff 2 – Karlík. Dobříkov – Lanškroun B 0:3 (0:1). Branky: Zelinka 2, Ďuriš. Pomezí – Kunčina 0:4 (0:3). Branky: T. Brychta 2, Spálenský z pen., L. Kaláb. Jehnědí – Svratouch 1:1 (0:1). Branky: Viktorín – vlastní (Pilař).