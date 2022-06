České Heřmanice oslavily vytoužené prvenství i postup. Dvakrát se o to pokoušely, pokaždé jim jejich plány přerval covid, neklesly však na mysli, zkusily to potřetí a nebylo nikoho, kdo by je zastavil. Za celou dobu ztratily body jenom třikrát: na podzim v Semaníně, na jaře v Kunčině a na závěr v Jablonném. Není co dodat, tomu se říká suverenita, nadto také podpořená úžasnými 129 nastřílenými góly.