Osm vítězných duelů, k tomu tři remízy, relativně stabilní výkony a výsledky od srpna až do listopadu, příslušnost ke skupině silných týmů mezi prvním až sedmým místem krajského přeboru Pardubického kraje. To je bezesporu dobrá vizitka fotbalistů FK Česká Třebová a trenér FRANTIŠEK DVOŘÁK ml. se může se svými svěřenci s chutí pustit do zimní přípravy a následně do jarní části. Výchozí pozici si vypracovali velmi solidní.

Jak hodnotíte podzimní část sezony z pohledu umístění a bodového zisku?

Podzim musím hodnotit jednoznačně pozitivně. Umístění v horní polovině tabulky bylo naším tajným cílem, který jsme splnili. A dosažených 27 bodů je velice dobrým základem do jarních odvet.

Jak jste byl či nebyl spokojen, co se týče výkonů a herního projevu?

Tak jak to v dlouhodobých soutěžích bývá. Některé naše zápasy snesly přísné měřítko a v některých jsme ideální výkon nepodali. Celkově ale převažuje spokojenost. Samozřejmě prostor pro zlepšení herního projevu je stále velký. Tento tým má totiž v sobě obrovský potenciál, o tom jsem přesvědčen.

Pozitiva a negativa českotřebovského vystoupení v podzimních mistrovských bojích vašima očima?

Kladnou stránkou našeho kolektivu je, že máme k dispozici přes dvacet kluků do pole, kteří mohou nastoupit v základní sestavě. V případě absencí hráčů základní sestavy doplníme mužstvo o fotbalisty, kteří hrají buď za béčko nebo naskakují jako střídající hráči, a na našem výkonu to není znát. Šíře kádru nám také pomáhá dotahovat vyrovnaná utkání do vítězného konce, jak se tomu ostatně několikrát stalo na podzim. Naopak kde hledat rezervy, to je určitá menší taktická vyzrálost. Ale vzhledem k věkovému průměru na to kluci mají tak trochu právo (s úsměvem).

O kterých zápasech byste řekl, že s v nich váš výkon blížil ideálu, kdy tomu bylo přesně naopak?

S kvalitou soupeře většinou rostl i nás výkon, a proto bych jako naše nejlepší vystoupení označil vítězné utkání s Horními Ředicemi. Nejméně povedený zápas jsme odehráli v Pardubičkách, kde jsme o poločase vedli a domácí hráli o deseti, šestiminutový zkrat ovšem znamenal naši porážku. Ale tento neúspěch bych označil paradoxně jako pozitivní. Poučili jsme se totiž z chyb a v následujících duelech jsme třikrát zvítězili se skóre 11:0.

Jak byste porovnal ofenzivní a defenzivní složku vaší hry? Kde vám to na podzim šlo lépe, kde vidíte nedostatky?

Příjemným zjištěním je určitě počet vstřelených branek. Být třetím nejlépe skórujícím týmem za suverénním duem Libišany, Horní Ředice, je velice slušný počin. Kde je ovšem potřeba zapracovat, to je defenzívní činnost. Když se podíváme na celky z popředí tabulky, tak kromě vedoucích Libišan máme nejvyšší počet obdržených gólů. Nicméně inkasovaných 19 branek je rapidním zlepšením oproti jarní části, kde jsme jich inkasovali dvaatřicet.

Najdou se jednotlivci, které byste za podzimní přínos pro kolektiv vyzvedl?

Nejsem zastáncem vyzdvihovat jednotlivce nad kolektiv, ale v tomto případě musím udělat výjimku. V důležitých momentech nás držel svými ofenzivními dovednostmi nestárnoucí Zdeněk Vaňous.

Jak se vám líbila podzimní část krajského přeboru jako celek, její sportovní kvalitu a náročnost?

Momentálně je krajský přebor rozdělen na prvních sedm týmů a na „zbytek světa“. Zmíněná sedmička předvedla největší vyrovnanost svých výkonů. To je důvod tohoto odskočení, protože každý celek v soutěži má svoji kvalitu a každý může porazit každého, zejména v domácím prostředí.

Vaše plány pro zimní přípravu, eventuálně doplnění kádru?

S vedením klubu a trenérem dorostu jsme nastavili cestu práce s vlastními odchovanci a jejich zařazením do dospělého fotbalu. Jsme přesvědčeni, že můžeme být konkurenceschopní i s hráči z vlastních zdrojů. Práce s mládeží je v České Třebové na velice vysoké úrovni a je mojí povinností tímto způsobem ocenit práci všech našich trenérů mládeže. Doplnění kádru tak bude pouze z řad vlastních odchovanců.