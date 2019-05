Shodný přívlastek se nesl v 25. kolo krajského přeboru. Všech pět mužstev z regionu muselo vycestovat. Sobota byla z hlediska bodových zisků stoprocentní, protože Choceň vyválčila tři v Třemošnici. Během nedělního dopoledne přidal Letohrad po penaltové výhře na Chrudimí dva. Dále už to tak veselé není. Česká Třebová znovu prohrála, tentokrát v Heřmanově Městci 0:2. Poslední Žamberk v zápase o přežití podlehl v Dolním Újezdu 1:2, když dostal gól minutu před koncem, a lídr tabulky z Lanškrouna vybojoval dva body po výhře na pokutové kopy v Moravanech.

Třemošnice - Choceň 0:2

Vzestup formy potvrdila Choceň vítězstvím na hřišti Třemošnice 2:0. Ve hře se celky v první půli rozešly smírně, avšak více nebezpeční byli přece jen domácí. Těsně po půlhodině hry se gólman hostí Simon postaral o bravurní zákrok po rohovém kopu, kdy likvidoval jasnou šanci hlavou. Na první gól se čekalo do 63. minuty. Stoperovi odskočil balón daleko od nohy, zmocnil se jej Zachař a v zakončení si poradil jako zkušený matador. Poté Choceňští přežili další zakončení hlavou a záhy rozhodli zápas. Z pravé strany přiletěl na zadní tyč nádherný centr Novotného a Zachař si poradil i podruhé. Dvougólový polštář si hosté pečlivě „čechrali“ a nenechali se o něj připravit.

Fakta – branky: 63. a 70. Zachař. Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 4:2. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Třemošnice: D. Oswald – Hromádka, Culek (14. Jelínek), Mejtský, Petr – P. Šindelář, Král, O. Vančura, J. Vančura – D. Forma, Hejcman (73. T. Forman). Choceň: Simon – Coufal, Krejza, Lebeda, Baborák – Klofanda, Zahálka, Vondra (84. Matějka), Rozlívka – Novotný, Fikejz (56. Zachař).

Chrudim B – Letohrad 2:2 pen. 4:5

Do penaltového rozstřelu dospěl zápas Chrudimi s Letohradem. Po základní hrací době svítil na ukazateli skóre stav 2:2, druhý bod si vystříleli hosté, když proměnili všechny pokutové kopy. Hosté si byli vědomi, že rezerva je na domácí půdě silná a ze začátku se oba týmy spíše rozehrávaly. Jako první se do statistik zapsal letohradský kapitán Čada, když proměnil penaltu. Předcházel tomu faul na Štěpána. Vedení Letohrad dlouho neudržel, neboť se kopala penalta i na straně druhé. Holeček ji bezpečně proměnil. Domácím se podařilo otočit výsledek ve svůj prospěch v 68. minutě, Kopecký přesně centroval a osamocený D. Zrůst prostřelil Martinovského. Ihned na to hosté reagovali střídáním. Do hry šel Trnka a brzo se odměnil gólem.

Fakta – branky: 29. F. Holeček z pen., 68. Zrůst – 21. Čada z pen., 71. Trnka. Rozhodčí: Hořínek (Hradec nad Svitavou). ŽK: 3:5. Diváci: 100. Poločas: 1:1. Chrudim B: Kudláček – Tlapák, F. Holeček, Kopecký, Zikmunda – Bakeš (58. Mašek), Friček (86. Švec), Drahoš, Zrůst – Linhart, V. Holeček (90. Rejfek). Letohrad: Martinovský – P. Štěpán, Kail, Macek, J. Štěpán (52. Šponar)– Hiller (68. Trnka), Vaniš, Chládek (76. Lorenc), Bartoň – Čada, Kabourek.

H. Městec – Č. Třebová 2:0

Fakta – branky: 25. Netušil, 82. Dvořáček. Rozhodčí: Kvaček (Pardubice). ŽK: 4:2. Diváci: 200. Poločas: 1:0. Heřmanův Městec: Žďánský – Čáp (84. V. Svoboda), Dvořáček, T. Zrůst, D. Jablečník – Jošt, Motl, Mach, D. Svoboda (64. M. Jablečník) – Salfický (73. D. Zrůst), Netušil. Česká Třebová: Ezr – Krystl, Klumpar, Jiřánek, Křepela – Sejkora (40. Plačko), Langer, Grepl, Roušar Müller – Stolín.

Dolní Újezd – Žamberk 2:1

Fakta – branky: 30. Fulík z pen., 89. Štarman – 48. Jírů. Rozhodčí: Pešek (Chrudim). ŽK: 1:2. Diváci: 90. Poločas: 1:0. Dolní Újezd: Janecký – P. Frank, M. Vomáčka (33. Frňka), Čejka, Pešina – Fulík (90. Váně), Částek, Klusoň, Vrabec – Drahoš (85. Štarman), Mandlík. Žamberk: Ikizgül – Franke, Rudolecký, Trejtnar (65. Skoták), Vaňous – Kotyza, Jírů, Pavelka, Ďuriš – Dvořák (72. Huška), Kuklík.

Moravany – Lanškroun 2:2, penalty: 3:5

Fakta – branky: 5. Komárek, 45. Semerád – 4. Sita, 79. Ptáček z pen. Rozhodčí: Matoušek (Polička). ŽK: 2:3. Diváci: 100. Poločas: 2:1. Moravany: B. Branda – Sokol. J. Lukas, M. Lukas, Hurta – Knotek, Beran, Hynek (90. Blajda), Komárek – Semerád, Machatý. Lanškroun: Ehrenberger – Vaníček (46. Černý), Popelář, Krejsar, Karlík – , Doležal (85. Kunc), Sita, Kolomý, Komínek – Savych, Ptáček.