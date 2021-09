Nedělní měření sil proti Rosicím nad Labem tak bylo kláním dvou doposud „nulových“ celků a domácí neměli jinou variantu než konečně zabrat. Což se jim na těžkém terénu povedlo. Ačkoli krátce po zahajovacím hvizdu všem přítomným zatrnulo, neboť rosický Fidler bleskově otevřel skóre, tak posílená sestava Jiskry ještě do poločasu obrátila vývoj a po změně stran, kdy hostům docházely síly, skóre narůstalo až do podoby 5:2. Výsledek byl zasloužený a snad se stane předzvěstí trvalejšího zlepšení ústecké rezervy.

Spadlo jim tam všechno

Diváci, kteří se v nedělním odpoledni vydali na mistrovské utkání krajské I. B třídy mezi domácím Sokolem a hosty z Libchav, čekali od tohoto souboje mnohé. Kdyby však někdo z nich dopředu řekl, že domácí nafasují „desítku“, sotvakdo by mu věřil. Jenže ona to byla trudná realita. Ano, je pravda, že Bysterští nastoupili v okleštěném složení, ano, je pravda, že Libchavy mají nespornou ofenzivní kvalitu, ale co je moc, to je prostě příliš. Za necelé tři minuty to bylo 0:2 a potom z toho byla horská dráha, z níž domácím fotbalistům nebylo dobře. Až k výsledku vpravdě nedůstojnému. Naopak hosté, ti si užívali, vždyť jim vyšlo všechno, na co sáhli. V příštím kole přijedou do Bystrého vedoucí České Heřmanice, které nyní snadno smázly Pomezí, takže vyhlídka nic moc…

Dát penaltu, tak by bylo veseleji

Zdejší fotbalisté před týdnem překvapili v I. B třídě výhrou ve Sloupnici, leč tenhle výsledek nedokázali potvrdit doma, když podlehli nováčkovi z Jaroměřic. Přitom ještě za stavu 0:1 měli ideální příležitost vrátit se do hry z nařízeného pokutového kopu, jenže Stasiowski poslal svoji střelu mimo tři tyče. A pak to s domácími šlo od deseti k pěti. Vyloučení, druhá inkasovaná branka a tři body mířící na Malou Hanou.

Brankář Hůlka zářil za Semanín

K pouťovému víkendu v Jablonném a dobré náladě tři stovek diváků chtěli přispět fotbalisté tím, že v utkání I. B třídy zdolají Semanín. Což by se jim snad i bývalo povedlo, kdyby skoro po celý zápas nesváděli marný souboj s výborným hostujícím gólmanem Hůlkou. Toho dokázal překonat jen Čada, jinak si na něm vylámali všichni střelci zuby. A co více, Hůlka dlouhým výkopem založil i vyrovnávací akci svého týmu, tudíž byl nesporně mužem duelu.