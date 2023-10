Ředice tak dlouho držely neporazitelnost. Až přijely do České Třebové a ejhle…

/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Že skončí úspěšná série bez prohry v podání lídra z Horních Ředic zrovna v České Třebové? Sotva koho by to napadlo, těžko říci, zda této možnosti reálně věřili samotní domácí fotbalisté, v každém případě se jim ve druhém poločase povedl skvělý obrat dokázali něco, co se v tomto ročníku ještě nikomu nepovedlo. Mimořádně cenný počin!

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Svitavy (0:1). | Foto: Martin Alexa