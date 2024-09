Nula ku nule o poločase? Že by České Třebové v souboji s nováčkem ze Skutče hrozily problémy? Kdepak, dvojice Novotný – Vaňous se postarala o další jasnou výhru. „V utkání jsme byli po celé utkání aktivnější a vzhledem k počtu brankových příležitostí je naše vítězství zasloužené. Hosté nám ovšem dělali zejména v prvním poločase, problémy svými rychlými kontry, které naštěstí nedokázali využít. Když jsme po hodině hry vystřídali a vstřelili první branku, tak naše ofenzíva explodovala. Novotného čtyři branky za dvanáct minut stojí rozhodně za pozornost,“ chválil trenér František Dvořák.

Choceňský Spartak jde svými výkony nahoru, což nyní odnesly Svitavy. Zmínit je třeba čisté konto obdržených gólů, vždyť svitavský celek minule v Moravské Třebové nastřílel pět branek. Teď ani jedinou. „Po čtrnáctidenní pauze se nám podařilo navázat na poslední domácí utkání. Celé mužstvo opět bojovalo jeden za druhého po celých devadesát minut. Odměnou jsou pro nás cenné tři body. Svitavy jsou velice kvalitní tým, což ukazovaly i v tomto zápase. Nám se ale podařilo eliminovat jejich nebezpečné hráče, k tomu jsme přidali dvě branky po pěkných akcích a vítězství po právu zůstalo v Chocni,“ radoval se trenér Petr Zahálka.

Letohrad měl být v Heřmanově Městci favoritem, udržel sice neporazitelnost, ale na výhru to nebylo, v závěru zachraňoval zásluhou Pokorného alespoň remízu. „Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání. Domácí nepatří na spodek tabulky a zejména na svém hřišti umí být velice nepříjemní. Jednoduchost, důraz, ale i individuální kvalita některých hráčů soupeře nám dělala problémy. Navíc jsme se dopustili zbytečných ztrát, které soupeř pohotově trestal. U našich hráčů jsem tentokrát postrádal větší osobní odpovědnost, nasazení a chuť jít více za vítězstvím,“ nemohl být spokojen kouč Petr Pražák.

Ve středu 25. září od 16.30 je na pořadu dohrávka 6. kola Letohrad – Vysoké Mýto B.

Do Vysokého Mýta se pro body na podzim nejezdí a také Prosetín se vracel domů s prázdnou, béčko utkání zvládlo na jedničku. „Podařené vstupy do obou poločasů nám zajistily plný bodový zisk. Hned v 1. minutě po centru Hájka uklidil míč za záda hostujícího brankaře Nosek. Tentýž hráč zahodil během dalších pěti minut dvě stoprocentní šance a začala plejáda neproměněných příležitostí a nepřesných přihrávek. A proto nás hosté po rychlém protiútoku potrestali vyrovnáním. Druhý poločas začal stejně jako první. Dvě rychle vstřelené branky nás uklidnily a od té chvíle jsme plně kontrolovali hru. Nebýt špatných řešení v koncovce, mohlo být skóre daleko vyšší,“ hodnotil trenér Tomáš Fritsche.

V Přelouči se všechno podstatné odehrálo do poločasu a značně nekompletní hosté z Lanškrouna si ze slibně rozehraného zápasu pohříchu nepřipsali nic. „Naší taktikou byla především zajištěná obrana, což nám ze začátku docela vycházelo, navíc jsme se po krásné střele Veselého přes brankáře ujali vedení. Bohužel hned vzápětí jsme si vinou nezkušenosti nechali vyrovnat, to byla velká hloupost. Ještě jednou jsme šli po pěkné akce zakončené Šabatou na zadní tyč do vedení, tentokrát ho udrželi déle, než přišla penalta, která byla řekněme z rodu velmi přísných. Navíc jsme se následně nevyvarovali chyby v rozehrávce a přišel trest v podobě třetího gólu v naší síti. Druhý poločas se hrál za optické převahy soupeře a bez výraznějších možností. Náš problém byl, že jsme v zápase dvakrát vedli, ale ani jednou náskok neudrželi. Z takhle rozehraného duelu bychom alespoň bod získat měli,“ je si vědom trenér Pavel Hrabáček.

Ve výčtu víkendových soubojů zbývá ještě nezdar ústeckoorlického béčka v Holicích, které vyhrály na podzim poprvé. Hosté tahali po většinu času za kratší konec, dvakrát se jim v průběhu druhé půle podařilo dostat na kontakt (2:1 resp. 3:2), ale jejich závěrečná snaha o vyrovnání se minula účinkem.