„Stalo se… V posledních letech jsme nad Svitavami převážně vyhrávali, v této sezoně nám ale vzaly všech šest bodů,“ konstatoval po vysoké porážce lanškrounský trenér Pavel Hrabáček. Musel však uznat, že tohle vystoupení se jeho svěřencům, na jaře zatím úspěšným, nevyvedlo ani trochu podle představ. „Nevstoupili jsme do utkání dobře, chybovali jsme a soupeře to trestal, takže lehce přišel ke dvoubrankovému vedení. Naše snaha vyzněla do poločasu vniveč. I když jsme si před brankou něco vypracovali a minimálně snížit jsme mohli, tak vše zůstalo bez efektu. Po změně stran jsme si zkoušeli vynutit tlak, což se opticky místy i dařilo, jenže naše zakončení bylo buď nepřesné, nebo zblokované, případě šlo doprostřed branky. Svitavy hrály ze zajištěné obrany a vyrážely do rychlých výpadů, dva z nich dotáhly do gólového konce a byla z toho naše vysoká porážka. Její výše je krutá, herně to myslím jak jednoznačné nebylo, ale tvrdě jsme zaplatily za chyby, kterých jsme se dopustili. Nezbývá nám než nepovedený zápas hodit za hlavu, připravit se lépe na další kola a věřím, že v nich odvedeme daleko lepší výkon,“ uvedl kouč Hrabáček.