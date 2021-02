Mezi prominentními fanoušky byli i kancléř prezidenta Vratislav Mynář, europoslanec Alexandr Vondra, tenistka Petra Kvitová nebo generální ředitel České televize Petr Dvořák. Co na to říká fotbalová veřejnost v Pardubickém kraji?

Jak vnímáte účast epidemiologa Romana Prymuly na fotbalovém utkání Slavia Praha – Leicester City v souvislosti s tím, že děti nemohou sportovat ani chodit do školy, fanoušci na zápasy…?

Michal Šmíd, bývalý hráč FC Titanic Srch:

"Já už se tomu musím jen smát. Prymula celý den vyhrožuje tvrdým lockdownem a večer si jde na fotbal. Ten kořen se snad už musel zbláznit! Přece musel vědět, že ho zase někdo vyfotí, nebo, že ho uvidí lidi v televizi. Jeho obhajoba, že neměl rok dovolenou a že musí sedět doma, to je tedy taky argument… Vždyť přesně tohle po nás vláda a další tzv. odborníci již rok vyžadují. Je to další příklad papalášství. Ze své pozice využil možnosti podívat se na takové lukrativní utkání. Politici jsou tím známí. Určitě si neuvědomuje, že udělal něco špatně. Ale ze své pozice má jít také příkladem, takže si to neměl dovolit. Jenže těmhle lidem je to úplně jedno. V nouzovém stavu si jdou do hospody, účastní se večírků. Jeho se rozhodně zastávat nehodlám. Nicméně Slavie bych se zastal v jedné věci. Sport je s politikou spojený, co si budeme povídat. A v případě některých klubů jsou ty vazby pevné. Slavie potřebuje být za dobře s takovými lidmi. Podle mě by to v evropském poháru udělala i Sparta nebo Plzeň. Hrajete proti Leicesteru, tak musíte někoho na VIP tribuně mít. Nevadí mi Kvitová, Šmicer a další legendy klubu. Konkrétně Kvitka je velkou fanynkou Slavie, takže ji tam uvidíte i na lize, ale Prymula na Karvinou nepřijde. Ten přijde jenom tam, kde může vytřískat publicitu. Stejně fotbalu nerozumí.“

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko:

„Shodou okolností ještě pracuji pro IFM – M (International Football Marketing and Management) a dělám skauta. Když jsem se to dozvěděl, tak se ve mně vařila krev. My jako divizní tým nemůžeme trénovat. Scházíme se po dvou lidech, vymýšlíme individuální přípravu, na fotbal nemůžeme. Vláda nám servíruje jako na běžícím pásu zákazy, tvrdá nařízení, lockdowny a pak vidím, dá se říct vrcholného politika, jak sedí v čestné loži na utkání Slavie proti Leicesteru a okolo něho padesát lidí. To vnímám jako výsměch. Podle mě si vláda s námi dělá úplně, co chce. Už by bylo dobré, abychom mohli začít sportovat, trénovat ve více než deseti hráčích. A hlavně, aby se děti mohly věnovat sportu. Ještě se obhajoval, že přece nebude sedět věčně doma. To mně připadá, že ten člověk vůbec nepřemýšlí. Vždyť v den utkání Evropské ligy všude vyhlašoval, že by se měl nařídit tvrdý lockdown. Že bychom se neměli navštěvovat, na minimum omezit styky a za několik hodin jde na fotbal. Tak to je celé postavené na hlavu. A jeho povýšenecké chování bude mít následky. Lidi, kteří ho viděli, nebo se to dozví, tak už nebudou brát vážně vládní restrikce. Ve smyslu: když nařízení nedodržují čelní představitelé, tak proč to máme dodržovat my jako obyčejní lidi.“

František Jandáček, předseda a trenér TJ Jiskra Litomyšl:

"V přímém přenosu jsem pana Prymulu poslouchal, jak by zavřel celou republiku na dva tři týdny a potom ho večer viděl v hledišti na Slavii… Bohužel to u nás není zdaleka první případ, kdy se káže voda a pije víno. Ani nevím, co bych teď měl na tohle říci svým dorostencům, kdyby se mě na tohoto člověka zeptali, když v současné době může na celém fotbalovém hřišti trénovat jen dvojice hráčů. Upřímně řečeno nerozumím této době, proč nemohou děti sportovat na zdravém vzduchu.“

Jiří Mokrejš, grassroots trenér mládeže Okresního fotbalového svazu Svitavy:

"Přiznám se, že pohled do slávistické VIP lóže během čtvrtečního zápasu mě neurážel. Spíše mě hodně mrzí, že zatímco pro ostatní lidi je tato možnost otestování a návštěvy fotbalového utkání zapovězena, tak v tomto případě je všechno jinak. Prostory pro VIP na stadionu bych se zákazem sportování pro amatéry ve větším počtu než ve dvojicích bych asi úplně nespojoval. V každém případě by bylo výborné brzy povolit trénování ve skupinách, jinak budou škody nedozírné.“