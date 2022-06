Lanškroun – Heřmanův Městec 4:0

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Vstup do utkání nám vyšel podle představ, hráli jsme dobře po křídlech, často ohrožovali branku soupeře a z jedné z prvních šancí jsme se ujali vedení zásluhou Ptáčka. Pokračovali jsme v aktivitě, z toho rezultovala penalta po faulu na stejného hráče a zvýšení na 2:0. Ptáček se přitom zranil, ale ještě než odstoupil ze hry, stihl nahrát na třetí branku. Po přestávce jsme se snažili držet míč na vlastních kopačkách a mít hru pod kontrolou. Což se dařilo, měli jsme několik dalších šancí a Smrkal se po individuální akci gólově prosadil. Závěr se spíše dohrával, hosté se po faulu Ehrenbergera dočkali pokutového kopu, ale náš gólman předchozí zákrok napravil a penaltu kryl. Soupeř jinak hrozil hlavně ze standardních situací, ale s tím jsme si uměli poradit. Naše vítězství bylo zcela zasloužené.

S výsledkem ve Dvoře nepanovala spokojenost ani v jednom táboře...

Zbyněk Dujsík, trenér FK Jiskra Heřmanův Městec: V utkání jsme nepředvedli nic, čím bychom domácí překvapili. Věděli jsme, že budou hrát na rychlé útoky, ale bohužel jsme rychlostně nestačili. Když se k tomu přidal i slabší den našeho brankáře, bylo o osudu utkání jasno hned od začátku .V závěru jsme mohli korigovat z penalty, ale ani to se nám nepodařilo.

Luže – Česká Třebová 1:8

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Domácí byli v úvodních minutách zápasu aktivní, ale první gól jsme dali my. To nás uklidnilo a ve skvělé produktivitě jsme pokračovali nadále. Utkání bylo v poločase rozhodnuto. Kaňkou na jinak dobrém výkonu byla hrubka při našem založení útoku a zbytečně obdržená branka.

Proseč – Choceň 2:2

Vladimír Pala, trenér FK Proseč: Utkání dvou rozdílných poločasů s celkově zaslouženou remízou. První poločas přinesl naši mírnou převahu a zasloužené dvougólové vedení. Nejdříve Zelenka donutil obránce k chybné malé domů a do prázdné nás poslal do vedení. Poté po standardní situaci střelu Stupavského stačil gólman jen vyrazit a Jaroslav Marek stál na správném místě. Do kabin jsme mohli nakonec odcházet ještě v lepší náladě, ale lob Stupavského skončil na břevně a Martin Marek svůj samostatný únik zakončil z úhlu jen těsně vedle branky. Druhý poločas měl úplně jiný obrázek. Hosté nás pomalu k ničemu nepustili a my se jen horko těžko bránili. Dvakrát nás zachránila tyč, jednou s přispěním velmi dobrého zákroku brankáře Novotného, přesto se hosté dočkali zaslouženého vyrovnání. My jsme si vytvořili jen dvě šance, ale Zelenka vysoko přestřelil a Mence v samostatném úniku vychytal Krátký. Hráčům děkuji za přístup k utkání a hlavně za to, že někteří dokázali ve svém zdravotním stavu vůbec dohrát.

Czechmana opanovali na Pardubicku Langhammer s Křivánkovou

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: První poločas se nám nepovedl a po chybách jsme Proseči darovali dvougólové vedení. Celý druhý poločas jsme soupeře přehrávali. Vytvářeli jsme si šance a nastřelili několik tyček, z tlaku se nám ale podařilo vytěžit jen dvě branky, proto mohli domácí slavit remízu.

28. KOLO: Holice – Chrudim B 0:4 (0:3). Branky: Tlapák, Zikmunda, Kesner, Havránek. Třemošnice – Moravany 3:0 (2:0). Branky: Šebek 2, Petrlík. Rohovládova Bělá B – Pardubičky 2:1 (2:1). Branky: Pithart, Khol – Valenta. Luže – Česká Třebová 1:8 (0:4). Branky: Koukal – Novotný 4, Vaňous 2, Grepl, Pešek. Svitavy – Moravská Třebová 2:0 (0:0). Branky: Válek, Palatka. Horní Ředice – Litomyšl 0:1 (0:1). Branka: L. Severa. Lanškroun – Heřmanův Městec 4:0 (3:0). Branky: Ptáček, Skalický z pen., Savych, Smrkal. Proseč – Choceň 2:2 (2:0). Branky: Zelenka, Jar. Marek – Vatrala, Fikejz z pen.