Vedoucí Tatenice jela do sousedního Lanškrouna k derby a v prvním půli byla lepším celkem. Zaslouženě šla do vedení, když se dvakrát prosadil v krátké době za sebou O. Tareš. Poté snížil Černušák a hra se plně vyrovnala. Po přestávce šel na hřišti i lanškrounský střelec Ptáček a jeho působnost se projevila v 71. minutě, kdy vyrovnával. Utkání spělo k pokutovým kopům, jenže minutu před koncem obral diváky o přídavek domácí Černý.

Druhá králická Jiskra 2008 podlehla Libchavám 2:3. Ačkoli se brzo ujala vedení, hosté dvěma brankami otočili. Domácí po hodině hry vyrovnali díky Paulusovi, pro něhož to nebyl jediný zápis do statistik utkání. O tři minuty později vrátil Libchavám náskok Blažek a ty už jej uhlídaly do konce. Zmíněný Paulus dostal po konci zápasu červenou kartu za urážky směrem k hlavnímu rozhodčímu.

Třetí Semanín prohrál už v sobotu v Moravské Třebové a nepovedený víkend v podání předních celků podtrhlo Pomezí, které podlehlo Jablonnému 0:1. Domácí se snažili najít skuliny v obraně hostí, ale ta pracovala zodpovědně. Nedovolila jim žádnou šanci, což na druhé straně neplatilo. Jako první spálil vyloženou příležitost Václavek, poté pálil jen do brankáře Uher a do třetice sám před gólmanem netrefil bránu Matějka. Bolest, která Jablonné trápí, se částečně zmírnila po pauze, kdy se Matějka v totožné šanci jako v první půli už nemýlil. S nepříznivým stavem se Pomezí nechtělo smířit, prostřídalo a zvedlo se. Přišly i šance. Tu největší v závěru odvrátil stoper Kyllar a Jablonští se mohli radovat z velmi cenného bodového zisku.

Uspěla i Řetová. Výhrou nad Janovem si pomohla na deset bodů a ještě stále je ve hře o záchranu. Klíčové okamžiky přišly v 72. a 73. minutě. Na rychlé góly hosté odpověď nenašli.

Takřka o půl hodiny se protáhl duel mezi Sruby a Stolany. Na vině je vážné zranění hráče hostí, který musel být odvezen do nemocnice. Za faul na něj pykal střelec jediné branky domácích Myšák, jenž dostal za tvrdý zákrok červenou kartu. A Stolany početní výhodu využily k otočení stavu.

Sruby – Stolany 1:3 (1:0). Branky: 11. Myšák – 89. a 90. (+15) Vávra, 90. (+4) Zelinka. Rozhodčí: Deng. ŽK: 0:1. ČK: 1:0 (58. Myšák). Diváci: 80. Sruby: Schmeiser – Vostrčil, Dušek, D. Sklenář, Mráz, Seidenglanz, Doležal, M. Sklenář (46. Zavřel), Svatoš (90. + 8 Fencl), Myšák, Chadima (90. + 15 Novotný).

Řetová – Janov 2:0 (0:0). Branky: 72. T. Bače, 73. Müller. Rozhodčí: Filipi. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Řetová: Šilar – L. Bače, Vencl, Provazník, Gloser (86. Turek), T. Bače, Berky, Müller, Maier, Bohunek, Voleský (57. Volf).

Pomezí – Jablonné 0:1 (0:0). Branky: 57. Matějka. Rozhodčí: Klusák. ŽK: 3:1. Diváci: 50. Jablonné: Šlahora – Kyllar, Chládek, Bednář, Lička, Krejsa, Uher (77. Filip), Václavek (89. Vaníček), Kashalupa (65. Špaček), Matějka (87. Čada), Prokopec. Lanškroun B – Tatenice 3:2 (1:2). Branky: 34. Černušák, 71. Ptáček, 89. Černý – 26. a 28. O. Tareš. Rozhodčí: Jureček. ŽK: 1:2. Diváci: 304.

Lanškroun B - Tatenice (3:2). Lanškroun B: Herzog – Veselý, Černý, Macháček (69. Šišan), Hostovský (46. Ptáček), Doležal, Marek (87. Kopecký), Skalický (83. Kyral), Černušák, Petruň (46. Jaroš), Komínek. Tatenice: Strnad – Werner, Knápek, R. Soukop, Kyselo, A. Brejša, F. Soukop (84. Jednoróg), Totušek, Glocar (63. Prokop), O. Tareš (73. Polička), D. Tareš (87 V. Brejša).

FC Jiskra 2008 – Libchavy 2:3 (1:2). Branky: 5. Matoulek, 64. Paulus – 17. M. Boštík, 20. Ráb, 67. Blažek. Rozhodčí: Frank. ŽK: 3:1. ČK: 1:0 (Paulus po skončení utkání). Diváci: 75. FC Jiskra 2008: Valčik – Ďuriš (61. Vyšohlíd), Halanič, Makar, Jireš, Koreň, Petránek, Paulus, J. Ježek, Macek, Matoulek, . Libchavy: Poláček – Ráb, J. Boštík, Žídek, Pavlák, Blažek, Jetmar (89. Musil), Flídr, Rejent (58. Šalda), Hájek, M. Boštík (82. Šrom).