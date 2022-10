Velký den pro choceňský fotbal. Spartak je prvním týmem v krajském přeboru, který dokázal porazit vedoucí Libišany. Že se na soupeři projevil předchozí náročný program, to je nesporný fakt, nijak to však nesnižuje kvalitní odvedenou práci svěřenců Petra Zahálky. Ve Vysokém Mýtě panovala větší spokojenost s výsledkem než s předvedeným výkonem, ovšem podstatné je, že rezerva proti silné Moravské Třebové brala vítězství.

Lanškroun – Česká Třebová 1:0

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Derby ze vším všudy, z obou stran velmi bojovné a s vysokým nasazením. Obě mužstva dostávala míč do šestnáctky soupeře převážně po standardních situacích. My jsme jich měli v prvním poločase více a po té poslední jsme se díky pohotové hlavičce Veselého ujali vedení. Hosté po změně stran zjednodušili svoji hru a byli to oni, kdo se častěji dostával hlavně k rohovým kopům, ale podařilo se nám je ubránit. Sami jsme mohli pojistit náskok ze dvou slibných brejkových situací, ale nevyřešili jsme je dobře. V závěru na nás byl vidět trochu strach o výsledek, ale pohlídali jsme si ho, i díky tomu, že hosté dohrávali v deseti. Tři body jsou vydřené, ale pro nás velmi cenné, podali jsme o třídu lepší výkon než o týden dříve ve Svitavách. Za bojovnost a přístup chválím celý kolektiv.

Trenérská změna v Ústí (ne)měla efekt. Ani prohra, ale ani potřebná výhra

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Jeden faktor rozhodl utkání. Tři vyložené šance jsme neproměnili. Další dva faktory utkání ovlivnily. Naše nedisciplinovanost a o třetím faktoru se rozepisovat nechci. Jinak si myslím, že pro diváka se jednalo o atraktivní střetnutí, takže alespoň něco jsme splnili.

Vysoké Mýto B – Moravská Třebová 3:1

František Dvořák st., trenér SK Vysoké Mýto: Potěšme se z důležitého tříbodového zisku, ale rodil se těžce. První poločas přitom napovídal tomu, že se zápas bude vyvíjet v náš prospěch, a dostali jsme se do dvougólového vedení. Komplikace bohužel nastaly po hráčské výměně, jako by se s tím ne všichni dokázali vyrovnat. Po snížení na 2:1 totiž upadl náš celek do herního chaosu a čekání na další facku, čemuž zabránil gólman Sůva, jenž soupeři zlikvidoval samostatný únik. Těsně před závěrečným hvizdem jsme výsledek pojistili, když hosté hru hodně otevřeli. Spokojenost u mě panuje pouze s prvním poločasem, s druhým absolutně ne, ten nám totiž nastavil zrcadlo pravdy. Sportovní štěstí tentokrát stálo při nás, ale produktivnější mančaft byl nás potrestal, protože druhá půle byla to nejhorší, co jsme zatím na podzim v přeboru předvedli.

S dlouhou přesilovkou si tým Dolní Dobrouče poradil. Černovír pořád bez prohry

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Hrálo se utkání průměrné úrovně. V prvním poločase byli lepší domácí, kteří vstřelili dva góly, my jsme jejich branku ohrozili pouze ojediněle ze standardní situace. Po přestávce se to otočilo, hra se odehrála převážně na polovině soupeře, podařilo se nám rychle snížit a byli jsme blízko i k vyrovnání, jenže Štaffa ani jeden ze svých samostatných úniků ke gólu nedotáhl. V poslední minutě, kdy jsme hru úplně otevřeli, přišel třetí gól v naší síti a bylo definitivně rozhodnuto. Ve Vysokém Mýtě se určitě bodovat dalo, škoda nepovedeného prvního poločasu a nevyužitých možností ve druhém. Dalším problémem bylo, že nás bylo akorát jedenáct a spíše jsem se obával, abychom třeba v případě zranění nedohrávali oslabení a neskončilo to nějakou ostudou.

Choceň – Libišany 3:1

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: Velice dobrým výkonem jsme porazili vedoucí mužstvo soutěže. Ofenzivní kvality Libišan jsou ohromné, celé naše mužstvo však kvalitně bránilo. K tomu jsme přidali tři pěkné branky a další dva samostatné nájezdy neproměnili. Vítězství je proto zasloužené.

Petr Šmeral, trenér FC Libišany: Zápas jsme bohužel nezvládli. Enormně se projevila únava z náročného programu. V průběhu celého zápasu jsme nebyli schopni dostat se do patřičného tempa. Prohru musíme skousnout a dále bojovat o obhajobu prvního místa v tabulce.

8. KOLO: Choceň – Libišany 3:1 (1:1). Branky: Gronych 2, Fikejz – Chmelík. Moravany – Svitavy B 4:1 (3:1). Branky: Novák 2, vlastní 2 (M. Čížek 2 x) – Palatka. Heřmanův Městec – Litomyšl 4:2 (1:2). Branky: Zrůst 2, Salfický, Trnka – M. Hašek, Jireček. Pardubičky – Třemošnice 2:0 (0:0). Branky: Norek z pen., Müller. Vysoké Mýto B – Moravská Třebová 3:1 (2:0). Branky: Sedlák, Dastych, Prušek – Herasymenko. Lázně Bohdaneč – Přelouč 4:0 (1:0). Branky: Hundák 2, Kakrda, Koblížek. Lanškroun – Česká Třebová 1:0 (1:0). Branka: Veselý. ČK: 0:1 (Novotný). Horní Ředice – Holice 2:1 (0:1). Branky: Morávek, Přibyl – Václavek.

Středeční program – 15. kolo: Přelouč – Vysoké Mýto B, Choceň – Pardubičky, Horní Ředice – Lanškroun, Česká Třebová – Lázně Bohdaneč (vše 15.30).