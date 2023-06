I. A TŘÍDA /FOTO, VIDEO/: Druhá nejvyšší krajská fotbalová soutěž se stala kořistí fotbalistů FK Proseč. Jejich „mečbol“ byl přitom kuriózní, protože mohli slavit přesto, že v Českých Heřmanicích utržili brutální příděl. Leč jejich jediný zbylý vážný konkurent z Prosetína pouze remizoval a Proseč má nepřekonatelný odstup. V boji o druhé sestupové místo nyní tahá za nejkratší konec provazu Dolní Újezd, ale ještě není všem dnům konec.

Výsledky Českých Heřmanic jsou v posledních týdnech tak trochu na fotbalového psychiatra… Doma s Dolním Újezdem 3:5, v Zámrsku 0:6, ale najednou proti vedoucími celku tabulky 9:2. Palebné formaci domácích velel čtyřgólový Tomáš Jirsák, přidali se k němu i spoluhráči a soupeře semleli na prach. Hosté v ničem nepřipomínali vítěze soutěže, střetnutí se jim absolutně nepovedlo, ale po jeho skončení se dozvěděli, že přes tenhle příděl mohou slavit celkový triumf. Druhý Prosetín, který je jako jediný mohl ještě teoreticky dohnat, totiž nezvládl domácí souboj se svitavským béčkem, ve druhém poločase sice dohnal dvougólové manko, ale více než remízu z tohoto klání nevyčaroval a na první místo musí definitivně zapomenout. Na druhou pozici se mohlo vrátit Jablonné nad Orlicí, ale také tento tým marně vzpomíná na svoji optimální formu, takže ze Skutče odjel po nevydařené druhé půli s nulou.

Vyrovnané boje o záchranu dospěly do fáze, že se řídící orgán soutěže rozhodl v předposledním kole sjednotit termíny utkání ohrožených celků, což ovšem způsobilo dost zlé krve. „Jsem přesvědčen, že rozhodnout o změně termínů zápasů ve středu před víkendovým kolem je na této amatérské úrovni od STK špatný krok, na tom si budu trvat. A nic na tom nemění, že my jsme z toho tentokrát vytěžili, protože soupeř ze Zámrsku přijel bez několika opor a na hřišti to bylo znát,“ vyjádřil se na toto téma trenér SK Polička Roman Kysilko, jehož svěřenci udělali zásadní krok k záchraně. „Hosté byli nebezpeční svými útočníky Jiráským a Rožkem, ale my jsme prokázali, že na domácím hřišti umíme zahrát slušně kombinačně a teď jsme k tomu přidali i zakončení. Přestože jsme vyhráli, tak pořád není hotovo, víme, že k jistotě potřebujeme bod z Proseče a to nebude jednoduché,“ nepropadá Kysilko předčasnému nadšení.

Dolní Újezd nastoupili k náročné bitvě na půdě zákonitě výrazně posílené rezervy Ústí nad Orlicí a od počátku se dostal pod tlak vrcholící obdrženou brankou z kopačky Kozáka. Podruhé se skóre měnilo poté, co Paata pálil přesně zpoza vápna, to už se však začali osmělovat také hosté a odměnou za zvýšenou aktivitu jim byl klasický „šatnář“, když na konci pěkné kombinační akci stál Krivák. Naděje tedy žila, jenže domácí ji zadusili v nástupu do druhého poločasu, kdy hřiště ovládli a odskočili na 4:1. Následně ještě padlo na každé straně po jednom gólu a zatímco Ústí je definitivně zachráněno, tak dolnoújezdská existence v I. A třídě visí na tenounkém vlásku.

Životně důležité měření sil se hrálo v před třemi stovkami diváků v Králíkách a první poločas souboje domácích s Luží odpovídal jeho významu, hrálo se pod heslem „opatrnost především“. Po změně stran to byl tým FC Jiskra 2008, kdo vývoj zlomil na svoji stranu, přičemž klíčový byl první góly z kopačky T. Vyšohlída. Pojistky potom následovaly z nařízených pokutových kopů, jejich exekutoři Dvorský a Matoulek zachovali pevné nervy a záchrana je rázem na dosah… V I. A třídě s jistotou setrvá letohradské béčko, které mělo nyní nejjednodušší roli z celé skupiny ohrožených mužstev, když sestupující Tatenici přejelo ve druhém poločase rozdílem třídy.

Klíčové zápasy posledního kola: Dolní Újezd – Skuteč, Luže – Letohrad B, Jablonné nad Orlicí – FC Jiskra 2008, Proseč – Polička (vše neděle, 16.30).

Jak jsou tedy rozdány karty? Nejhůře je na tom Dolní Újezd (27), kterému ani vítězství v posledním kole nad Skutčí nemusí k udržení stačit a musí doufat i v příznivé výsledky dalších utkání. Luže potřebuje k jistotě udržení porazit zachráněné letohradské béčko, hráčům Poličky a FC Jiskra 2008 bude stačit ve svých duelech remizovat.

26. KOLO: Polička – Zámrsk 3:1 (2:1). Branky: Poul, Stejskal, Pavliš – Rožek z pen. FC Jiskra 2008 – Luže 3:0 (1:0). Branky: Vyšohlíd, Dvorský z pen., Matoulek z pen. Ústí nad Orlicí B – Dolní Újezd 5:2 (2:1). Branky: Kozák 2, Paata, Wohner, M. Krátký – Krivák 2 (1 z pen.). Letohrad B – Tatenice 7:1 (2:0). Branky: Procházka 3, Štusák 2, Shymchyshyn, Kabourek – Rotter. České Heřmanice – Proseč 9:2 (3:1). Branky: Jirsák 4, Bárta 2, Mar. Brychta 2, Pánek – Plosza, Zelenka. Prosetín – Svitavy B 2:2 (1:2). Branky: Filipi, Šikl – Bartoš, D. Svoboda. Skuteč – Jablonné nad Orlicí 3:1 (1:1). Branky: Čermák, Novotný, Talácko – Filip.