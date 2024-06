/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Stylová tečka za mimořádně povedenou sezonou. Fotbalisté České Třebové si závěrečné kolo nejvyšší krajské soutěže předehráli uprostřed týdne a se svými fanoušky mohli oslavit závěr výborného ročníku. Nejhůře čtvrté místo v krajském přeboru (o jejich konečném umístění rozhodnou další víkendové duely) navíc vyšperkovali ziskem Poháru hejtmana Pardubického kraje a na stadionu Pod Jelenicí tak mohla zavládnout spokojenost.

Tým FK Česká Třebová (v modro-bílém) má za sebou velmi vydařenou sezonu. | Foto: Deník/Radek Halva

„V posledním utkání tohoto ročníku jsme se chtěli rozloučit vítězstvím a uzavřít tak naše úspěšné vystoupení. První poločas byl vyrovnaný jak herně, tak co se týče brankových příležitostí. Druhá půle začala faulem v pokutovém území na mladého Jelínka. Z pokutového kopu jsme se dostali do vedení a do konce utkání potom byli aktivnějším týmem. Klukům patří moje velké uznání, v jakém stylu zvládli náročný program posledních týdnů,“ chválil svoje svěřence českotřebovský trenér František Dvořák ml.